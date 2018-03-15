Тест-драйв дизельного SEAT Ateca: Все сразу — мощный и экономный

Так уж получилось, что самый мощный вариант испанского кроссовера SEAT Ateca оснащается дизельным двигателем. Как же в этом автомобиле сочетаются отличная динамика не самого скучного хэтчбека, проходимость кроссовера и топливная экономичность ситикара?

Считанные дни назад в Женеве состоялась презентация заряженного кроссовера SEAT Ateca под собственным брендом Cupra. Но покуда он не представлен на украинском рынке, мы взяли на тест самую быструю из официально доступных модификаций — автомобиль со 190-сильным 2,0-литровым турбодизелем. Каков же он в зимнем городе? Вечно молодой

Кроссоверов в модельной линейке испанского бренда пока негусто: украинским покупателям доступна только Ateca. Но скоро к ней прибавится компактная модель Arona, также официально анонсирован и более крупный, семиместный автомобиль. Но в принципе сравнивать героя нашего сегодняшнего теста есть с чем, соплатформенных собратьев по концерну Volkswagen AG у него немало.

На общей платформе MQB создано уже более десятка кроссоверов. Ateca относится к группе меньших. Его длина составляет 4,36 м против 4,49 м у наиболее близкого «брата» Volkswagen Tiguan , а колесная база «испанца» сократилась не так значительно — всего на 4 см, и составляет 2,64 м. Но визуально заметнее всего то, что автомобиль стал ниже — на 5 см. Собственно, в целом новый кроссовер выглядит достаточно компактным, хотя в салоне лимит пространства не заметен. Но об этом поговорим ниже.

Дорожный просвет у нашей машины — 189 мм, это средний показатель в классе. Наши недельные испытания «испанец» выдержал стойко, хотя мы гоняли его и заледеневшим колеям, и по разбитым асфальтовым дорогам, и по припорошенным снегом песчаным торосам. Автомобиль ни разу не задел снежно-ледяные брустверы и бордюры ни бамперами, ни порогами. Этим он обязан и достаточному дорожному просвету, и коротким свесам.

Если же вы рассматриваете переднеприводный вариант, то учтите, что в таком исполнении автомобиль на целых 13 мм сидит ближе к земле. И в некоторых случаях этих полутора сантиметров может не хватить.

Как и положено молодежному автомобилю, он имеет широкий спектр вариаций своей внешности. Только колесных дисков существует 17 версий размерностью от 16 до 19 дюймов. В максимальной комплектации покупателям предложен хромпакет, в который входят рамка вокруг решетки радиатора, молдинги под боковыми окнами, спаренные насадки выхлопной системы. Дополняют картину полностью светодиодная передняя и задняя оптика, а также вежливая подсветка дороги возле дверей Welcome Light в форме логотипа модели, которая не даст вам забыть, на какой машине вы отправляетесь в дорогу. Ищите спорт

Только попав в салон Ateca, понимаешь, кто здесь главный. Правильно, именно водитель. К нему повернута передняя панель и в общем-то все торпедо, да и руль сделан спортивным и удобным в конце концов тоже для него. Это мультифункциональное рулевое колесо небольшого диаметра снабжено приливами на «2» и «10» для правильного хвата руками. За ним — комбинация приборов со шрифтом, который отогреет яркие воспоминания детства у всех любителей автомобильных симуляторов — щиток такой же квадратный, слегка наклоненный и отлично читаемый. Между тахометром и спидометром есть 3,5-дюймовый цветной экран, помогающий разбираться в навигации, дебрях меню подключенного телефона, электронных помощниках и т. д.

На трансмиссионном тоннеле возле клавиши электрического «ручника» расположилась «шайба» выбора режимов трансмиссии. Внедорожных пресетов там, кстати, два — снег и песок. Но самый интересный — спорт, и о нем мы поговорим ниже. Двигатель запускается кнопкой, которая также вынесена на тоннель, левее от рычага КПП, так что больше — никаких ключей и замочных скважин.

Центральная панель общей архитектурой блока «климата» и комбинацией клавиш схожа с другими моделями концерна. А вот форма клавиш — своя, «сеатовская». 8-дюймовый экран мультимедийной системы главным меню напоминает фаблет с большими ярлыками иконок. Пользоваться им даже на ходу удобно. При желании на дисплей можно вывести внедорожную информацию с углами поворота колес и кренов кузова. Еще один пакет информации — спортивный, с температурой масла, охлаждающей жидкости и другими параметрами. У системы традиционно для мультимедиа VAG налажена крепкая дружба со смартфонами через протоколы Apple CarPlay и Android Auto.

Благодаря большому люку и панорамной крыше в салоне всегда светло. Хотя при необходимости это верхнее окно можно закрыть шторкой, которая снабжена электроприводом. Оба ряда кресел обшиты в «спортивные» материалы — кожу и алькантару. Последняя отлично держит туловище в поворотах, и не позволяет спине потеть. Боковая поддержка неплохо выражена и в подушке, и в спинке передних кресел. Все настройки электрические, включая валик поясничной поддержки, но память у водительского кресла отсутствует.

На галерке места достаточно, не много и не мало. У сидящих сзади по бокам подушки тоже обиты замшей, по центру же — ткань. Сзади можно ездить и втроем, но сидящему в центре может мешать трансмиссионный тоннель. Если нужно перевезти лыжи или борд, на помощь придет лючок для длинномеров в спинке второго ряда, соединяющий салон с багажником. Сам же багажный отсек имеет объем 485 литров, а со сложенными спинками второго ряда увеличивается до 1604 л. Здорово, что после такой трансформации получается ровный пол. Под последним, кстати, спрятано временное запасное колесо, в центре которого уместился сабвуфер. Эко и не очень

Испанский кроссовер оснащен 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 190 сил. Представьте, на сегодняшний день это самая мощная модификация SEAT Ateca на нашем рынке! Максимальный крутящий момент также впечатляет — внушительные 400 Нм, которые доступны уже с 1750 об/мин. Верите, или нет, но семейный «полноприводник» набирает первую «сотню» за 7,5 секунды, и это отличный результат, я вам скажу.

При старте с места автомобиль цепко держится за дорогу, никаких намеков на пробуксовку, межосевая муфта стоит на страже сцепления шин с дорогой. Конечно, такой результат доступен в режиме «Спорт». В нем и руль становится жестче, и звук ярче, и педаль акселератора чувствительнее. Если же охота немного экономить, то к вашим услугам режим «Эко». Он превращает машину в настоящего послушного паиньку, тихого, неспешного и экономного — даже по городу мы легко вписывались в 7,5-8 литров на 100 км пробега.

Вопреки некоторым опасениям, этот стильный автомобиль не боится бездорожья. Режимы трансмиссии «Снег» и «Бездорожье» меняют настройки чувствительности педали газа, чувствительность срабатывания межосевой вискомуфты. Иными становятся также алгоритмы работы антиблокировочной системы и системы курсовой устойчивости. Последняя, кстати, может отключаться вовсе, позволяя побуксовать от души. Многодисковая муфта Haldex пятого поколения с электронно-гидравлическим управлением в глубоком снегу работает с забавным электрическим звуком. Но «вывозит» машину «на ура».

Ходовая у машины строго «сеатовская» — такая очень сбитая, даже жестковатая, но не шумная. Подвеска не боится больших и острых ям, но почти не замечает стыки, волны и разного рода надолбы. Часть «вины» в жесткости подвески лежит и на 18-дюймовых колесных дисках, с которыми нам достался тестовый автомобиль. Что-то похожее мы уже ощущали на горячем Leon Cupra. Характерный

Кроссоверы бывают разные: быстрые, медленные, валкие, большие, моноприводные… SEAT Ateca одним словом описать трудно. По умолчанию он спокойный, но легким нажатием одной кнопки превращается в настоящий «Хот-кросс», на котором можно позажигать. Приятным бонусом станут и многие электронные помощники. Так что, молодежь, присмотрись внимательнее: SEAT Ateca — это интересно.