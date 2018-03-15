Тест Outback, сделанного маньяками для неманьяков

Тест-драйв обновленного Subaru Outback, сделанного маньяками для неманьяков

Если помните, в том году Алексей Жутиков красочно делился своей болью, описывая удивительный феномен под названием японская пресс-конференция. Подтверждаю: обычно все так и происходит. Может, без красных ковров, но с монотонными речами по бумажке и журналистами, клюющими носом сильнее, чем студенты на первой паре в субботу — точно. Впрочем, в Subaru уже давно придумали, как правильно нужно доносить свои ценности до европейских непосед: они просто поручили это дело итальянцу.

Бывшего главу PR-службы, а ныне начальника отдела продаж и маркетинга европейского офиса Subaru, зовут Дэвид Делло Стритто, и он чертовски хорош. Говорит легко, страстно, ловко жонглирует цифрами и техническими деталями, где надо — смешно шутит, а где надо — включает романтику, рассказывая о своих детях и близких… Не спикер — настоящий актер без «Оскара»! И, как всякий хороший актер, он точно знает, как захватить внимание аудитории и завоевать доверие — а уже через это доверие посеять в головах нужные мысли. Которые потом прорастут и заплодоносят буквами — вроде тех, которые вы читаете прямо сейчас.

Дэвид светится от счастья, рапортуя о шестом подряд рекордном году для Subaru: 2017-й японцы закончили с пятипроцентным ростом и всего во второй раз в своей истории продали больше одного миллиона машин. С серьезным и гордым видом Делло Стритто рассказывает о впечатляющих результатах краш-тестов нового XV — да, приукрашивая рекорд EuroNCAP (впереди три Volvo VW Arteon) — но ведь это действительно достижение! А вот, пожалуйста, три главных свойства, которые, согласно опросам, клиенты больше всего ценят в Subaru: качество, удобство и безопасность. И кстати, 86 процентов европейских продаж приходится на три кроссовера — XV, Forester и Outback. Идиллия и пастораль!

А что там со славным раллийным прошлым и цепляющимся за жизнь настоящим по имени WRX STI? Да полноте вам, об этом печется в лучшем случае одна сотая часть клиентуры.

И даже я, навсегда зараженный вирусом субаризма и до сих пор не способный придумать себе более подходящую машину, чем «сарай» WRX второго поколения, сижу и послушно киваю головой. Ну да, дескать, семейному человеку до подвигов МакРэя двадцатилетней давности нет никакого дела, а комфортные и удобные кроссоверы — вот они, иди и покупай. И я уже почти ведусь на речи харизматичного итальянца, продолжающего вещать: «Мы маленькая независимая компания и гордимся этим. Мы не собираемся никому продаваться, входить в крупные альянсы и так далее. Мы — Subaru». После чего синий логотип с шестью звездами оказывается на слайде в компании других «сильных и независимых» брендов: Mazda — это понятно, но дальше начинаются McLaren , Pagani и прочая экзотика. Серьезно?

Несмотря на весь энтузиазм Делло Стритто, по стенам хрустального замка начинают ползти трещины. Окей, вы научились делать идеальные семейные автомобили — так почему бы не попытаться их продать как можно большему количеству семей? Зачем сознательно закрываться в своей нише, когда та же Mazda продается в полтора раза лучше? И кстати, зачем в презентации небольшого обновления для Outback столько графиков, диаграмм и технических деталей? Неужели до них есть дело условной Эшли из штата Орегон, которая будет возить своих спиногрызов до школы и обратно?

Дело в том, что они — люди из Subaru — по-прежнему фанаты своего дела, хотя и пытаются изобразить обратное. Маньяки. Пока весь цивилизованный мир занимается маркетингом и зарабатывает деньги, пусть даже ценой дизельгейтов и моторов с ресурсом в один километр после гарантии, они корпят над только им ведомыми деталями. А потом с победным видом показывают список: смотрите, мол, какие мы молодцы! А в списке этом…

Ну вот я просто процитирую. Добавлена кольцевая рельефная сварка опоры заднего амортизатора. Изменены характеристики втулок продольного рычага со стороны цапфы. Используется другое масло в передних и задних амортизаторах. Достигнуто более комфортное ощущение при перемещении рычага трансмиссии. И это малая часть, уж поверьте! А следом за этим: «Кстати, мы научили двери автоматически запираться после 20 километров в час и добавили динамическую разметку на камеру заднего вида». Аллилуйя!

Если кто не заметил, я наконец-то перешел к рассказу про обновленный Subaru Outback . Снаружи отличить его от дорестайлингового вы не сможете, несмотря на то, что японцы поменяли зеркала, форму накладок на бамперы, наполнение фар и перекладины в решетке радиатора. Но если все-таки зададитесь этой целью — смотрите именно на перекладины: хромом отныне покрыта только одна из трех.

Внутри с подсказками гораздо лучше. Меньше стало серебристого пластика, поменялся руль (он теперь такой же, как у нового XV), раздалась и похорошела мультимедийка (ее мы уже видели там же), а главная удача — переделанный блок климат-контроля с дисплеями внутри крутилок температуры на манер Audi . Выглядит все это действительно лучше и дороже — и если бы я работал в Subaru, то наверняка бы высчитал, на сколько конкретно процентов. Но по факту перед нами все тот же интерьер, который считался олдскульным еще пять лет назад — но которому не откажешь в качестве материалов и превосходной эргономике даже сегодня.

Вы наверняка скажете, что с таким подходом по части езды вообще ничего не должно было измениться — и будете правы и неправы одновременно. Потому что глобально Outback действительно остался собой — комфортным, но выносливым универсалом для поездок на дальние дистанции, который при этом умеет поворачивать лучше, чем подавляющее большинство его прямых (и «кривых») конкурентов. И он точно не потерял способность рубиться до последнего, которую продемонстрировал в нашей оголтелой внедорожной вылазке два года назад. Но поехал он все-таки лучше.

У вариатора появился режим кик-дауна, поэтому теперь попытки резко ускориться с хода «Аутбэк» встречает не лениво, а с энтузиазмом — хотя разгон до сотни у версии со 175-сильным оппозитником объемом 2,5 литра остался все на той же отметке в 10,2 секунды. Переписана программа управления мотором и реакциями на акселератор — и тягой действительно стало удобнее управлять. Но заметно это все только в том случае, если очень быстро перепрыгивать из старой машины в новую.

А вот изменения в плавности хода — в любом случае налицо: это первый «Субарь» на моей памяти, который умеет вертикально раскачиваться! Все эти небольшие и нудные доработки заметно расслабили шасси, в салон стало проникать меньше вибраций и стуков, ход на большой скорости стал благороднее — и все это без особого ущерба энергоемкости. Хотя чему удивляться, если у любой Subaru этой самой энергоемкости хоть отбавляй? Вот, пожалуйста — может и отбавили, но никто не заметил.

И ведь это только мои заморочки, что на финских лесных дорогах, больше подходящих для ралли, эта раскачка совсем ни к чему, верно? Хочется дубасить, а ощущения полного контроля уже как-то нет — но ведь и дубасить нормальный человек не захочет! Вот и не отключаемая до конца стабилизация, видимо, мешает только мне.

Комплекс активной безопасности EyeSight, который работает только по картинке со стереокамер и оттого часто слепнет, потому что в -25 обмерзает лобовое стекло (до сих пор лишенное обогрева) — это тоже исключительно моя проблема, правда ведь? Ну, и Саши Мирошкина, который нарвался на то же самое, погрузив XV в туман. Это же все нам, автожурналистам, до сих пор надо лезть на рожон, а 99 процентов покупателей — они совсем про другое и в такие непростые условия просто не попадут.

Если верить экспрессивному Делло Стритто (а ему сложно не верить), все так и есть. Детская мечта купить Subaru и носиться по полям и лесам — так, чтобы пыль столбом и мама-смотри-я-как-Колин — неумолимо сдувается, размывается. И скоро она останется уделом седеющих и лысеющих, но так и не повзрослевших пацанов вроде нас. А Outback — он же для тех, других, которые на самом деле правы больше, чем все мы вместе взятые. Как минимум потому, что голосуют кошельком.

После обновления кроссовер стал подходить им еще лучше и наверняка обеспечит еще пару процентов прироста продаж по итогам года. С этим бессмысленно спорить, на это глупо злиться: Subaru по-прежнему делает отличные машины, просто теперь уже в открытую говорит, что машины эти — без пяти минут пенсионерские.

Но знаете, несмотря на всю эту депрессивную картинку, следующий WRX STI все-таки будет. Пока непонятно, когда, непонятно, в каком виде — но он должен быть. Они обещали. /m