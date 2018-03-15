В Quake Champions добавили Instagib и рейтинговые матчи 2v2

С обновлением от 15 марта в Quake Champions появился режим Instagib и рейтинговые игры в формате 2v2. Разработчики также убрали пассивную способность на банни-хопы и ускорение вперёд у большинства персонажей. Взамен они увеличили им максимальную скорость движения в сторону.

Режимы

«Мгновенная смерть»

«Мгновенная смерть» — весёлый режим для игры в удовольствие;

В этом режиме для убийства достаточно одного попадания. Каждый игрок начинает матч с рельсотроном и перчаткой. Оружие, здоровье, броня и усилители не появляются. Чемпионы могут использовать активные и пассивные навыки, на карте встречаются песочные часы перезарядки.

Рейтинговый командный бой 2 на 2 Командный бой 2 на 2 — соревновательный режим, в котором противостоят две команды по два игрока в каждой;

Побеждает команда, которая первой набирает 50 убийств, или команда, имеющая на своём счету больше убийств на момент истечения 15 минут после начала матча.

Матчи без умений

Теперь можно создавать пользовательские матчи, в которых у чемпионов нет умений.

Изменения рейтинговых игр Теперь на табличках с именами игроков отображается их рейтинг;

Рейтинг игроков теперь отображается в профиле/главном меню;

Значок рейтинга больше не отображается в матчах без рейтинга.

Матчи

Игроки ежедневно получают дополнительный опыт за первый проведённый матч в каждом режиме;

Мы сократили длительность разминки перед матчем. Кроме того, игроки теперь могут нажать кнопку Escape на экране чемпиона перед разминкой, чтобы перейти сразу к разминке;

Оружие, лежащее на уровне, теперь находится там постоянно.

Чемпионы

Anarki

Максимальная броня: с 50 до 75;

Базовая скорость: с 310 до 300;

Макс. скорость бокового движения: с 600 до 2 000 е/с. ;

Ускорение в воздухе: с 1,1 до 0,6;

Бонус скорости от инъекции Адреналина: с 1,25 до 1,20.

B. J. Blazkowicz

Базовая скорость: с 310 до 300;

Макс. скорость бокового движения: с 560 до 2 000 е/с. ;

Ускорение в воздухе: с 1,0 до 0,8;

Удалена способность «Банни-хоп»;

Удалено ускорение вперёд.

Clutch

Увеличение габаритов: с 1,25 до 1,3 (увеличена модель персонажа и область попадания);

Базовое здоровье: со 150 до 125;

Базовая броня: со 100 до 150;

Максимальная броня: со 175 до 150;

Базовая скорость: с 290 до 300;

Макс. скорость бокового движения: с 320 до 2 000 е/с. ;

Ускорение в воздухе: с 1,0 до 0,6;

Переключение передач при ускорении вперёд: с 400/440/550 до 380/440/550;

Время переключения передач при ускорении вперёд: с 0,5 сек. до 1 сек;

Мин. задержка времени при уклонении: с 0 до 125 (Перезарядка после уклонения. Предотвращает бесконечное уклонение на ступеньках.);

Мин. время перезарядки уклонения: с 0 до 300 (Перезарядка после приземления. Предотвращает бесконечное уклонение на ступеньках.);

Лимит скорости при уклонении: с 0 до 690 (предотвращает уклонение на скорости более 690 е/с);

Сила уклонения вперёд/бокового движения: с 10 до 8;

Сила уклонения вверх: с 0,3 до 0,2;

Скорострельность бура: с 50 до 58 (теперь наносит 120 оч. урона в секунду вместо 140);

Дальность поражения бура: с 8 000 ед. до 1 200 ед. ;

Радиус поражения бура: с 0,10 до 0,15.

Doom Slayer

Базовая скорость: с 310 до 300;

Макс. скорость бокового движения: с 520 до 2 000 е/с. ;

Ускорение в воздухе: с 1,0 до 0,8;

Удалено ускорение вперёд.

Galena

Базовая скорость: с 310 до 300;

Макс. скорость бокового движения: с 600 до 2 000 е/с. ;

Ускорение в воздухе: с 0,8 до 0,75;

Удалена способность «Банни-хоп»;

Удалено ускорение вперёд.

Keel

Базовое здоровье: со 175 до 150;

Макс. скорость бокового движения: с 480 до 2 000 е/с. ;

Удалено ускорение вперёд;

Ускорение в воздухе: с 1,0 до 0,6.

Ranger

Базовая скорость: с 320 до 300;

Макс. скорость бокового движения: с 640 до 2 000 е/с. ;

Ускорение в воздухе: с 1,0 до 0,8.

Nyx Базовая скорость: с 320 до 300;

Макс. скорость бокового движения: с 600 до 2 000 е/с. ;

Ускорение в воздухе: с 1,0 до 0,8;

Сила рывка вперёд при прыжках по стенам: с 0,2 до 0,35;

Удалена способность «Банни-хоп»;

Удалено ускорение вперёд.

Scalebearer

Базовое здоровье: со 175 до 150;

Базовая броня: со 25 до 50;

Базовая скорость: с 290 до 300;

Макс. скорость бокового движения: с 480 до 2 000 е/с. ;

Ускорение в воздухе: с 0,8 до 0,6;

Макс. скорость бокового движения при ускорении вперёд: с 520 до 500 е/с. ;

Ускорение вперёд: с 1,0 до 0,85;

Увеличенный урон от навыка «Напролом!» o С 25 до 50 ед. урона при скорости 300-399 е/с o С 50 до 75 ед. урона при скорости 400-499 е/с.

Slash

Базовое здоровье: со 125 до 100;

Базовая скорость: с 310 до 300;

Макс. скорость бокового движения: с 600 до 2 000 е/с. ;

Ускорение в воздухе: с 1,0 до 0,6;

Сила трения при подкате с 0,8 до 1,5;

Ускорение при использовании Плазменного следа: с 1,35 до 1,20;

Удалено ускорение вперёд.

Sorlag

Базовая броня: со 50 до 25;

Базовая скорость: с 290 до 300;

Макс. скорость бокового движения: с 520 до 2 000 е/с. ;

Ускорение в воздухе: с 1,1 до 0,6;

Включены прыжки в приседе (возможность хвататься за уступ при использовании площадки для прыжка);

Максимальная скорость движения в воздухе: с 35 до 25 е/с. ;

Сила трения при движении в воздухе с круговым ускорением: с 5,5 до 1,0;

Ускорение при использовании способности «Банни-хоп»: с 0,1 до 0,02;

При использовании способности «Банни-хоп» на скорости 400 е/с добавляется сопротивление;

Удалено ускорение вперёд.

Visor

Базовая скорость: с 310 до 300;

Макс. скорость бокового движения увеличена (2 400);

Ускорение в воздухе: с 1,2 до 1,0.

Полный список изменений доступен здесь.