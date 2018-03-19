Тест-драйв полноприводных Jaguar на льду

Учитывая, что в средней полосе России зима идет почти полгода, для каждого автомобилиста важно иметь хотя бы базовые навыки зимнего вождения, в том числе и на льду. Корреспондент «Газеты.Ru» отправился в Екатеринбург на озеро Балтым, чтобы за рулем полноприводных Jaguar научится скользить по льду только в нужном направлении.

Каждый водитель в зимний период хоть раз попадал на голый лед: впереди красный свет, а автомобиль не тормозит; резкий поворот, а машину заносит в неуправляемом режиме — с такими ситуациями сталкивались многие.

В такой момент неподготовленный автовладелец своими действиями только ухудшает ситуацию, поэтому важно знать, что именно делать, и быстро принимать решения. Встаем на четыре лапы

Покорять стихию было предложено на четырех автомобилях Jaguar, совершенно разных по массе, габаритам и цене: седане XE, бизнес-седане XF, кроссовере F-Pace и на суперкаре F-Type с 550-сильным двигателем, а объединяло их только одно — полный привод.

Кроме яростного F-Type, у остальных Jaguar на тест-драйве было три варианта двигателей: дизельный мотор мощностью 180 л.с., 250-сильная бензиновая «турбочетверка» и трехлитровый V6 мощностью 380 лошадиных сил.

Все перечисленные машины комплектуются восьмиступенчатой АКПП и системой подключаемого полного привода с функцией умного управления трансмиссией. При обычных условиях движения тяга передается только на задние колеса — как и принято в автомобилях марки со спортивным прошлым. Но электроника постоянно следит за контактом шин с дорогой, анализируя данные с частотой до 100 раз в секунду, и в случае необходимости перебрасывает крутящий момент на переднюю ось.

Автомобили были оснащены системой динамической стабилизации, у которой есть несколько режимов работы: стандартный, Trac DSC и DSC Off.

В обычным режиме электроника максимально подстраховывает водителя, даже при малейшем скольжении замедляет обороты двигателя и начинает подтормаживать колеса, чтобы избежать возникновения заноса.

В режиме Trac DSC управление машиной становится сложнее и интереснее. Чувствительность педали акселератора обостряется, электроника теперь разрешает уходить в небольшое скольжение, а машину уже можно попытаться «поставить боком» при прохождении поворота.

В основном в этом режиме и проходило наше обучение танцам на льду.

Если же выбрать режим DSC Off, то электронный помощник отключается полностью и дальше абсолютно все зависит от вас.

На специально подготовленной трассе испытывать этот режим было не страшно, так как самое ужасное, что могло случиться, — это протаранить на скорости снежный бруствер и сесть в снег на брюхо. Но на берегу озера дежурила специальная «техничка» с тросом, готовая прийти на помощь в любой момент.

Кстати, помимо нее, на трассе дежурили спасатели и автомобиль скорой помощи — проводить заезды без их присутствия строго запрещено. Хотя на улице и стоял мороз, а озеро не такое уж глубокое (до дна 6,5 метров) забывать, что вы за рулем двухтонного автомобиля (в случае с F-Pace) скользите по 50-сантиметровому льду, не стоило. Впиваемся когтями в лед

На голом льду извечный зимний вопрос «липучка или шипы» неуместен, так как если для движения по городу зимние фрикционные шины и правда бывают предпочтительнее, то при езде исключительно по льду все вопросы отпадают сразу — только шипы.

В каждой машине на пассажирском сидении находился инструктор, чтобы давать советы и вовремя подсказывать, что делать.

Без инструктора было разрешено выполнять только один трюк — полицейский разворот.

В этом случае все было довольно просто: активно разгоняемся по прямой на задней передаче, после чего переключаем коробку передач в «нейтраль» и резко выкручиваем руль в сторону и когда автомобиль сделает разворот почти на 180 градусов, плавно распрямляем рулевое колесо и, переключившись на «драйв», нажимаем на газ.

После нескольких попыток разной степени успешности почти все коллеги если и не превратились в настоящих полицейских, то с полицейским разворотом все же справились.

Но вот проходить ледяную трассу, да еще и на время, оказалось уже труднее, чем ездить по прямой.

Есть три самые сложные вещи, которые приходится делать, оказавшись на голом льду и попадая в занос

на полноприводном автомобиле. Первое — научиться не смотреть туда, куда сносит автомобиль (в столб, в канаву, в дерево), а смотреть только туда, куда вы хотите поехать. Второе — не жать на тормоз, когда очень хочется, а иногда даже наоборот — давить акселератор. Третье — распрямить руль, а не выкручивать его в противоположную сторону от заноса. Это действительно трудно, так как первое время хочется лишь тормозить с выкрученным рулем и наблюдать, как машину несет в снежный бруствер или разворачивает.

Самое частое, что можно было услышать от инструкторов во время заездов, это — «руль прямо и ровный газ», и самое удивительное, что эти советы действительно помогали.

Несколько кругов, пара неудачных скольжений, закончившихся разворотами на 360 градусов, и один вылет с трассы, и ошибок с каждым заездом становилось все меньше. И вот уже и инструктор почти ничего не говорит, и машина начинает слушаться все лучше, но самое интересное впереди — заезд на суперкаре F-Type на время. Самая дикая кошка

F-Type поступил в продажу еще в 2013 году и является преемником одного из самых популярных спорткаров прошлого века — Jaguar E-Type . Полноприводная версия мощностью 550 л.с. способна разогнаться до 100 км/ч всего за 4,1 секунду, а максимальная скорость, которую может развить суперкар, достигает 300 километров в час.

Но на льду максимальную скорость и динамику разгона нам было не проверить, да и задача стояла другая — просто пройти трассу быстрее остальных.

Сладкий рокот двигателя, гиперчувствительная педаль газа и отменная управляемость — примерно так можно описать автомобиль в нескольких словах. Дозировать газ приходилось очень аккуратно, так как в любой момент вся мощность V8 была готова вырваться наружу, а в совокупности с острой и четкой управляемостью флагманский Jaguar позволял легко пройти в дрифте поворот, а потом переставиться другим боком, чтобы вписаться в следующий вираж.

Хоть первое место в соревновании занять не удалось, но масса впечатлений и новых навыков не давали повода для грусти. Сожалеть можно было только об одном — обучение закончилось, а, значит, пора было возвращаться домой, да и весна (настоящая, а не та, что сейчас) не за горами, и скользить будет уже негде.