Убегаем от морозов на Mitsubishi Pajero Sport

Зима в этом году разгулялась не на шутку. Надоело! Хочется сбежать подальше — туда, где тепло. Но куда отправиться большой и дружной семьей? Заграница? Хорошо, но дорого и далеко. А вот Сочи находится относительно близко от Москвы. Там всегда солнце, пальмы и трафика на дорогах зимой мало. Решено!

Автомобилем для поездки на Черное море стал настоящий внедорожник Mitsubishi Pajero Sport с 3-литровым бензиновым двигателем. «Да ты разоришься на заправках», — говорили мне коллеги, когда узнавали, на чем я собрался ехать в Сочи. Но это все равно дешевле, чем лететь туда вчетвером, да еще и с собакой! Намного дешевле. К тому же итоговый расход топлива во время всей поездки не превысил и 10 л на 100 километров пути. Материал подготовил Денис Лукин. Специально для CAR.ru Вообще Mitsubishi Pajero Sport гораздо комфортнее самолета: тихий, с плавным ходом, с хорошим обзором по сторонам. Шумоизоляция такая, что звук шипованных покрышек слышно только тогда, когда открываешь водительское стекло для оплаты проезда по трассе М4 «Дон».

Я уже не говорю о том, что в таком комфорте можно хорошенько «зарубиться» на бездорожье. Судите сами: Pajero Sport — рамный внедорожник с продвинутой системой полного привода Super Select II, пониженным рядом передач, блокировкой заднего дифференциала и дорожным просветом 218 мм.

Благодаря удобным креслам, на этом автомобиле можно ехать на дальние расстояния без всякого напряжения. Передние сиденья мягкие, с развитой боковой поддержкой и длинной подушкой. Спинки задних же кресел регулируются по наклону, что способствует крепкому сну детей, которые расположились там практически горизонтально. Что касается багажника, то он здесь безразмерный, и его объема хватит не на одну большую семью, а на две большие семьи. Кстати, по дороге на юг в очередной раз убедились в том, что уровень сервиса на трассе М4 «Дон» постоянно растет. В первую очередь, это заслуга новых многофункциональных заправочных комплексов, таких как Shell , где в кафе delibyShell есть все необходимое для путешественников. Можно даже попросить набрать кипяток в термос в дорогу.

На побережье Черного моря решили остановиться в Адлере, в гостевом доме «Vegas». Такое название неслучайно — владелец отеля какое-то время жил в настоящем Лас-Вегасе, который находится в Штате Невада, и, вернувшись на Родину, решил перед Олимпиадой 2014 года построить небольшую гостиницу. Надо отдать должное — уровень сервиса у него намеого выше, чем у конкурентов.

После изучения достопримечательностей в Адлере решили одним днем съездить в Абхазию. Границу прошли достаточно быстро, после чего перед нами предстала одновременно прекрасная и печальная страна. Здесь как будто никому ничего не надо, не чувствуется рука хозяина.

Кажется, что в стране царит полная анархия. Все ездят, как хотят — обгон по «встречке» для местных в порядке вещей. Но стоит только туристу буквально одним колесом выехать за сплошную линию, как тут же появляются милиционеры.

«Торг» за водительское удостоверение начинается с 6 тысяч рублей, но, как правило, вопрос урегулируется суммой в 6 раз меньше. В Абхазии лучше не нарушать вообще, особенно в тех местах, где дорожные знаки и разметка кажутся абсурдными.

Но мелкие неприятности не могут затмить красоту Абхазии! Музыка из «Зимнего вечера в Гаграх» для нас теперь звучит по-особенному! Спасибо принцу Ольденбургскому, который в начале прошлого века здесь построил российскую Ниццу — экзотические деревья свозили со всего мира, и они до сих пор растут и радуют глаз. А вот гениальные постройки тех времён постепенно приходят в негодность. Досадно.

В надежде проверить внедорожные возможности Mitsubishi Pajero Sport, да и просто полюбоваться природой Абхазии — поехали на озеро Рица. Запомните! Это одна из самых красивых дорог, по которой можно ездить на автомобиле. Даже местами залатанный, местами дырявый асфальт не может испортить впечатление от этого серпантина.

Если же свернуть с дороги влево, то можно приехать к одному из самых красивых водопадов — Гегскому водопаду. Огромный поток воды вырывается прямо из отвесной скалы. Именно здесь снимали знаменитую сцену борьбы профессора Мориарти и Шерлока Холмса . Правда, добраться сюда можно исключительно на внедорожнике. Хорошо, что у нас был Mitsubishi Pajero Sport.

Чтобы застрять на японском рамном автомобиле, нужно сильно постараться, и мы один раз попытались это сделать — ради красивого кадра съехали к горной реке. Ближе к воде колёса начали закапываться в сыпучем грунте, автомобиль заметно просел. Но при включении пониженного ряда передач и блокировки дифференциала в заднем мосту, автомобиль играючи выкарабкался из этой западни. На Mitsubishi Pajero Sport можно взобраться куда угодно, даже в высокогорное селение Псху, куда люди, в основном, добираются вертолётами. Но летом туда можно доехать и на подходящем автомобиле. Надеюсь, сюда мы еще вернемся и покорим маршрут в Псху всей семьей.

Для путешественников и любителей активного отдыха Mitsubishi Pajero Sport — отличный выбор! Современный, яркий, удобный внедорожник, который также актуален и в городе. Посмотрите, какая снежная зима выдалась в этом году, а владельцы Pajero Sport этого даже и не заметили, потому-то не испытали никаких проблем.

Да и про расход топлива автомобиля с 3-литровым бензиновым мотором слишком часто преувеличивают. Не дергаясь между рядами движения, в городском режиме эксплуатации можно уложиться в 14 л на 100 км пути, как у Honda CR-V. А расход бензина по трассе может составить и вовсе немногим выше 9 л на «сотню». Так что Pajero Sport с V6 под капотом доступен не только для владельцев нефтяных вышек!

Денис Лукин. Специально для CAR.ru