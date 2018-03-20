3 отличных электротранспорта для передвижения по городу

XXI век на дворе. Уже три года, как Марти и Док побывали в будущем, которое для нас уже прошлое; Дискавери уже 17 лет как долетел до Монолита; через год Харрисон Форд должен отлавливать репликантов в Лос-Анджелесе, а мы все еще катаемся на бензиновых повозках и коптим небо целым набором тяжелых металлов, которые плохо сказываются на здоровье любых форм углеродной жизни. Медленно, но верно развиваются альтернативные источники энергии. И современные электродвигатели — это уже не те огромные движки размером с комнату, а компактные и мощные устройства. Электротранспорта становится все больше, а значит, пришла пора обзавестись собственным. Преимущества электротранспорта по сравнению с бензиновым или дизельным очевидны любому, кто хотя бы немного разбирается в теме. Для остальных огласим часть из них:

1. Высокий КПД. У самых современных бензиновых двигателей КПД не превышает 30%, у дизельных — 40%. КПД электрического двигателя доходит до 99%. Это значит, что почти вся энергия идет в полезное русло. 2. Высокая мощность и быстрый старт. В отличие от бензиновых или дизельных двигателей, электрический обеспечивает мягкий старт и разгон за очень короткое время. 3. Бесшумность. Бензиновые или дизельные автомобили даже премиум-класса издают немало шума, не говоря уже о серийных автомобилях до 1 миллиона рублей. Электродвигатель бесшумен, не считая мощных моделей. 4. Простота конструкции. Электродвигатель устроен проще, чем бензиновый или дизельный, а значит, его легче ремонтировать и обслуживать. 5. Легко заправиться. В отличие от бензинового или дизельного транспорта, который заправляют только на АЗС, электрический можно заряжать практически от любой розетки, если это маломощный транспорт.

И множество других плюсов. Из минусов электротранспорта можно выделить только отсутствие нормальных аккумуляторов. Даже самые современные аккумуляторы не могут похвастаться высоким запасом мощности и надежности и подлежат замене уже через несколько лет, причем это недешевая процедура. В этой статье мы расскажем тебе о нескольких видах электротранспорта, которые уже захватывают дороги или только внедряются в повседневную жизнь.

1. Электровелосипед

Электровелосипед имеет второе название велогибрид, так как на нем ты можешь передвигаться не только как на электротранспорте, не используя физической силы, но и крутя педали. То есть даже если закончится заряд аккумулятора, то ты всегда сможешь доехать традиционным способом, а не тащить велосипед за собой. Электровелосипед отличается от обычного велосипеда наличием электропривода, аккумулятора и компьютера, управляющего работой оборудования. Некоторые из моделей велосипедов могут разгоняться до 50 километров в час и проезжать расстояние в 60 километров и более, чего в условиях даже такого большого города, как Москва, достаточно на несколько дней поездок в обе стороны.

Плюсы электровелосипедов: 1. Простое управление. Если ты уже умеешь управлять обычным велосипедом, то тебе не придется переучиваться. 2. Маневренность. Как и обычный велосипед, электровелосипед имеет узкую конструкцию, позволяющую ездить не только по автомобильным дорогам, но и по тротуарам. 3. Большой ассортимент аксессуаров и расходников. Конструкция электровелосипеда мало отличается от обычного, поэтому будет несложно найти запчасти и аксессуары.

Так, например, велогибрид Leisger MD5 Basic имеет мощность 350 W и аккумулятор Samsung на 13 Ah, что позволяет развивать скорость до 32 км/ч и проезжать до 70 км. Велосипед имеет цепную передачу, задний привод, дисковые механические тормоза Tektro Novela и переднюю подвеску с амортизацией. Велогибрид Leisger MD5 Basic выдерживает нагрузку до 110 кг. Benelli Fat Nerone — ещё один крутой гибрид с современным дизайном. Велогибрид имеет двигатель мощностью 500 W и батарею на 11 Ah, способен развить скорость до 32 км/ч и проехать расстояние до 70 км. На Benelli Fat Nerone установлены дисковые гидравлические тормоза Tektro Vela, передняя подвеска с амортизацией и система управления Pass Control. Максимальная нагрузка составляет 110 кг.

Самый мощный среди представленных в статье велогибридов — Leisger Mi5. Он имеет двигатель мощностью 500 W и аккумулятор на 14,5 Ah. Велогибрид способен развивать скорость до 40 км/ч и проехать до 70 км. Со средней для крупного города скоростью ты сможешь передвигаться быстрее из-за небольших габаритов велосипеда и его маневренности. На Leisger Mi5 установлены дисковые гидравлические тормоза Tektro Auriga и передняя подвеска с амортизацией. Колеса диаметром 27,5 дюймов позволяют преодолевать даже серьезные препятствия на пересеченной местности, не говоря уже о городской среде. Все эти велогибриды мы нашли в интернет-магазине Eltreco.ru. В этом магазине ты найдёшь не только велогибриды, но и электросамокаты, гироскутеры, электротрициклы, электроскутеры и электромотоциклы. Купить электровелосипед →

2. Электросамокат

Электросамокат — это один из самых простых видов электротранспорта. От обычного самоката электрический отличается наличием двигателя, аккумуляторов, тормозов, а также системой управления (механической или электронной). Электросамокатов стало так много, что можно не объяснять, как он выглядит и для чего нужен. Одним из главных преимуществ электросамоката является его высокая маневренность, которая позволяет передвигаться даже по узкому тротуару. Этот транспорт отлично показывает себя в городе и позволяет быстро добраться из одной точки в другую. Электросамокат развивает невысокую скорость (в среднем 20 км/ч), но способен преодолевать большое расстояние (некоторые модели на одном заряде могут проехать до 30 км). Еще одно достоинство электросамоката — возможность традиционного способа передвижения при разряженном аккумуляторе, отталкиваясь от дороги ногой.

Электросамокат имеет следующие плюсы по сравнению с более крупным электротранспортом: 1. Маневренность. Как уже было сказано выше, на электросамокате можно ездить даже по узким тротуарам, не причиняя неудобства прохожим. 2. Невысокая стоимость. Электросамокат дешевле, чем электровелосипед или электромотоцикл. 3. Возможность передвижения как с помощью электродвигателя, так и традиционным способом. 4. Компактность и небольшой вес. Некоторые модели электросамокатов являются складными и занимают немного места, благодаря чему их легко носить с собой и хранить дома.

3. Электроскутер

Электроскутеры появились на российских дорогах недавно и быстро набирают популярность. Чаще всего они имеют конструкцию, которая одновременно напоминает обычные скутеры и самокаты. В отличие от самокатов, электроскутеры имеют более крупные габариты и объемные колеса, которые позволяют преодолевать препятствия, например ямы, бордюры и так далее. Некоторые модели электроскутеров могут развивать скорость 50 и выше км/ч и преодолевать на одном заряде расстояние до 50 км, чего достаточно для дороги в обе стороны на всю рабочую неделю. Некоторые модели электроскутеров могут развивать скорость до 100 км/ч и преодолевать более 100 км.

Преимущества электроскутеров: 1. Высокая проходимость. Да, он не сравнится по проходимости с тем же электровелосипедом, у которого диаметр колес в несколько раз выше, но способен преодолевать небольшие препятствия, а ширина колес позволяет ездить по бездорожью. 2. Грузоподъемность. Некоторые модели электроскутеров способны перевозить больше 100 кг, что позволяет нагружать транспорт, например пакетами с продуктами. 3. Большой запас хода. Как уже было сказано выше, некоторые электроскутеры способны проехать до 100 км на одном заряде аккумулятора.