Тест-драйв Peugeot 308 SW: Месье Универсал

Титул месье во Франции давался родственникам короля. Его трудно было получить и очень легко потерять. Схоже обстоят дела и с конкуренцией среди универсалов С-класса. Только ты закрепился в лидерах рынка, как конкуренты обновились и уже дышат в спину — того и гляди, отберут титул. Француз Peugeot 308 SW во многих странах Европы заслуженный лидер, у нас же — только на пути вверх. С чем стремится он к желанному Олимпу?

Мы проехали более 2000 километров на универсале Peugeot 308 SW, чтобы получить полное представление об автомобиле. Знаете, картина получилась очень красочной — наверное, вполне достойной парижской картинной галереи. Ну что же, поехали! Верная GT-линия

Наш автомобиль, окрашенный в насыщенный синий металлик, выполнен в комплектации GT Line. Внешне универсал в топовой комплектации можно отличить по более выразительным бамперам и 17-дюймовым колесным дискам с «бриллиантовым» напылением. Вообще же обновленный 308 SW от «дорестайла» отличают новая решетка радиатора, на которую перепрыгнул фирменный лев с капота, сам капот стал более плоской формы, изменились также передние и задние фары.

Полностью светодиодные, теперь тонированные фары, устанавливаются на машину опционально. Они имеют автоматический режим, работающий, кстати, достаточно толково. Командует всем камера, установленная под лобовым стеклом. Она следит за освещенностью перед автомобилем и за наличием впереди других машин, и на основе этой информации 308-й самостоятельно решает, когда переключать ближний на дальний и наоборот. Ночь за рулем показала, что система почти всегда распознает именно встречные фары или попутные огни. Ее практически никогда не обманывают другие яркие источники света — например, фонари придорожной инфраструктуры, рекламные баннеры и прочие неважные для водителя объекты.

В сравнении с хэтчбеком, «вагон» 308-й модели длиннее 332 миллиметра, и не только за счет заднего свеса. Дело в том, что на 11 мм подросла и колесная база. Возможно, из-за существенно большего полезного пространства каждый третий проданный автомобиль с шильдиком 308 в Европе — именно универсал.

Интересно, что ради соответствия стандарту Евро-6 даже изменили форму лючка заливной горловины, рядом с топливной горловиной разместилась и пробка бачка для AdBlue. Крыша универсала застеклена по всей длине, причем окно это — без перегородок и перемычек, что встречается нечасто. Для 308-го доступно десять различных тонов кузова.

Клиренс универсала в 151 миллиметра приемлем в наших реалиях, и с полной загрузкой авто держится выше асфальтовых волн и лежачих полицейских. Более крупные препятствия помогает засекать система кругового мониторинга с камерой заднего вида, установленная в тестовой машине. У нее угол обзора в 180 градусов, что пока еще не совсем обычно для авто данного, отнюдь не премиального класса. Кокпит с интеллектом

Фирменная концепция организации пространства в салоне i-Cockpit отличается четкой ориентированностью на водителя. Так, рулевое колесо очень малого диаметра (что совершенно непривычно для семейного универсала) неплохо ложится в руки при хвате на «3» и «9 часов». Но из-за малых размерах «баранки» держать ее в привычных местах трудно: приливы расположены слишком близко друг к другу. Клавиш на руле мало, но они все многофункциональны.

Вытянутый щиток приборов напоминает « Астон Мартины ». Чем? Да тем, что стрелки спидометра и тахометра спешат на встречу друг к другу. По умолчанию бело-красная подсветка приборов очень яркая, но ее свечение можно убавить. В режиме «Спорт» все цифры становятся насыщено-красными. На цветной дисплей борткомпьютера выводится информация о крутящем моменте, мощности и перегрузках.

Мягкое торпедо своей центральной частью повернуто к водителю. На нем, на самом главном месте консоли — сенсорный монитор емкостного типа. Большинство виртуальных кнопок на нем большие, благодаря чему пользоваться мультимедийной системой удобно. Самая серьезная претензия тут — то, что при настройке микроклимата салона водителю с непривычки приходится отрываться от дороги.

Навигация TomTom неплохо знает даже глубокую украинскую провинцию. Система мультиязычная, и вот вам маленький лайфхак от нее: чтобы долго не искать нужно село и не шерстить все похожие населенные пункты ближнего и дальнего зарубежья (машина знает всю Европу), сразу вводите искомое на украинском языке. Тогда поиск показывает только украинские объекты. Благодаря совместимости с протоколами MirrorLink, Android Auto и Apple CarPlay подключение смартфона просто и многофункционально. Для зарядки гаджетов можно использовать не только 12-вольтовое гнездо и USB-порты, но и даже стандартную розетку на 220 вольт, расположенную на втором ряду кресел.

Водительское кресло кроме привычных регулировок имеет поясничный подпор и даже одну программу массажа. Все настройки — с электроприводом. Интересная по форме кожаная обивка на деле оказывается практичной. Сами кресла мягкие, да и профиль удобный. У задних пассажиров места для ног и над головой больше, чем в хэтчбеке — это чувствуется. Только по центру сидеть не удобно: подушка слишком поднята, и ее наполнитель жесткий, отчего быстро устает спина.

Багажник — большая гордость французского универсала. В походном положении его объем равен 563 литрам. Если сложить спинки второго ряда сидений, то получим ровный пол и 1613 литров пространства для поклажи. Здорово, что для сматывающейся в жесткий рулон шторки есть отформованная ниша под полом. Характерная для французских салонов мелочь: в инструкции указано, что шторку эту лучше демонтировать левой рукой. Проверили — действительно, именно левой удобнее! Каков аппетит?

Автомобиль построен на новой модульной платформе EMP 2, на которую вскоре переведут больше половины всех продуктов французского концерна. В 308-м спереди установлена подвеска со стойками McPherson, сзади — не менее привычная балка кручения. Ходовую по характеристикам смело можно назвать собранной — и в то же время, достаточно упругой, энергоемкой.

Чувствуется, что французским инженерам удалось отыскать баланс между комфортабельностью и управляемостью. Ходовая без проблем справляется и с волнами, и с выбоинами в асфальте, при резких маневрах раскачки нет. Лишь однажды, в метель при выезде из лесу на открытую местность, почувствовалось влияние неких боковых сил — сказалась большая парусность в боковой проекции универсала. К слову, кузов машины по сравнению с предшественником похудел более, чем на 50 кг. Это следствие продвинутости технологий, которые применяют французы –применению в конструкции кузова алюминия и высокопрочных сортов стали.

В движение автомобиль приводится 1,6-литровым турбодизелем мощностью 120 л. с. Этот силовой агрегат не задает в движении спортивный тон, но легко разгоняет пустой автомобиль до 100 км/ч менее чем за 10 секунд. Приятная отзывчивость ощущается при нажатии на акселератор, а спортивный режим предлагает даже немного пощекотать нервы, делая руль острее и реакции на педалях ярче.

Но настоящие положительные эмоции 308 SW дарит, когда считываешь показания не спидометра, а расходомера. С полным салоном и багажником на трассе автомобиль потреблял у нас около 4 литров на 100 км пробега. В ежедневных поездках по городу мы легко укладывались в 5,5 литра на сотню кэмэ.

Максимальный крутящий момент в 300 Нм через 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию передается на переднюю ось. Коробка передач — классический «автомат» гидромеханического типа, переключается быстро и комфортно. Ручной режим, причем даже с лепестками переключений под рулем, вроде как подстрекает водителя к активному участию в управлении силовым агрегатом. Но за 1000-километровый трип ни разу не возникло необходимости брать инициативу на себя — все переключения «автомат» делал совершенно адекватно, точно вовремя. Был опробован нами и зимний режим коробки передач, позволяющий трогаться со второй передачи и аккуратнее дозировать мощность при старте на скользкой поверхности. Наша оценка этого режима также положительная. Кулиса АКП прикрыта кожаной «накидкой», но алгоритм хода рычага показан на специальной табличке — такое мы уже проходили на других моделях французской марки. Семейное счастье

Представьте, четыре взрослых и один годовалый пассажир (с собственным креслом-троном!) собираются в далекое путешествие. К машине выносят несколько сумок вещей, детскую коляску, сумку-холодильник, пару картонных коробок… Не хватает разве что велосипеда. Однако, когда все сложили в машину, оказалось, что багажник… наполовину пустой! И вот с такой веселой и хозяйственной компанией на борту универсал Peugeot 308 SW израсходовал около 4 литров на 100 км! Скажите, что еще нужно для счастья?