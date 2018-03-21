Американец втиснул крупного быка в салон легковушки

Находчивый фермер из американского штата Небраска сумел втиснуть огромного быка в салон своей легковушки, на которой и отправился вместе с питомцем в путешествие. «Стойло на колесах» поразило многих водителей, тут же включавших запись на телефоне.

"Мы специально обгоняли машину и сделали две дополнительные остановки, поскольку не могли поверить своим глазам. Да, мы видели много собак с высунутыми в окно мордами, но такого — никогда", — признался автор ролика, сделанного на севере Небраски.

Судя по кадрам, фермеру пришлось серьезно поработать над конструкцией автомобиля, удалив часть крыши, обе боковые двери и сидения, — иначе массивный бык попросту бы не поместился в салоне. Тем не менее голова животного грозно нависала над лобовым стеклом своеобразного «стойла на колесах».