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Американец втиснул крупного быка в салон легковушки
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Американец втиснул крупного быка в салон легковушки 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Находчивый фермер из американского штата Небраска сумел втиснуть огромного быка в салон своей легковушки, на которой и отправился вместе с питомцем в путешествие. «Стойло на колесах» поразило многих водителей, тут же включавших запись на телефоне.
"Мы специально обгоняли машину и сделали две дополнительные остановки, поскольку не могли поверить своим глазам. Да, мы видели много собак с высунутыми в окно мордами, но такого — никогда", — признался автор ролика, сделанного на севере Небраски.
Судя по кадрам, фермеру пришлось серьезно поработать над конструкцией автомобиля, удалив часть крыши, обе боковые двери и сидения, — иначе массивный бык попросту бы не поместился в салоне. Тем не менее голова животного грозно нависала над лобовым стеклом своеобразного «стойла на колесах».
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