RX450h — Вечные ценности

Все мы с детства знаем, что настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. До сегодняшнего дня никому не удалось приблизиться к разгадке авторства данного фразеологизма, но, по некоторым версиям, он восходит к библейским источникам.

Естественно, в те далекие времена никто и помыслить не мог о самобеглых колясках, развивающих дичайшие скорости. Поэтому возьмем на себя ответственность за новую, дерзкую редакцию: «Настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево, вырастить сына и купить LEXUS RX450h»:)

«Почему именно так?» — спросите вы? Все прозрачно: RX450h максимально точно вписывается в концептуальную модель существования ячейки общества в безопасной среде во всех смыслах этого слова, не забывая поддерживать гармоничные взаимоотношения с природой.

А теперь обо всем по порядку.

Внешне RX450h неотличим от собратьев с иными силовыми установками. Все те же космические кузовные панели, будто бы высеченные из единого куска сверхпрочной стали. На кузове RX вы не найдете ни одного элемента дизайна с округлостями. Только острые, как опасная бритва, грани. Шутка ли — актуальному поколению RX уже без малого три года, что обычно является экватором жизненного цикла большинства моделей на мировой автомобильной сцене.

Но в случае с RX что-то пошло не так. Другие производители по достижении трехлетнего возраста модели вовсю озабочены проведением косметического преображения для подогрева интереса до выхода нового поколения модели. Но за три года покорения дорог RX-ом люди только-только перестали восторгаться и сворачивать шеи вслед промчавшемуся космическому кораблю.

Отличить гибридную версию от бензиновой можно лишь по шильдикам и логотипам бренда в передней и задней части автомобиля — они имеют характерную градиентную заливку фиолетового цвета, практически полностью покрывающую фирменный черный овал под литерой L.

Так как, скорее всего, многие из вас видели автомобиль на улицах городов, углубляться в описание экстерьера мы не будем. А перейдем к самому интересному — техническому устройству и ездовым характеристикам.

Основной тяговой единицей Lexus RX450h является хорошо знакомая V-образная шестерка объемом 3,5 литра, получившая непосредственный впрыск и мощность, выросшую до 301 лошадиной силы. Вспомогательными элементами в высокотехнологичном организме RX-а выступают электромоторы, генератор и ферма из никель-металлгидридных высоковольтных аккумуляторов, проинсталлированных под заднее сиденье.

Суммарная энерговооруженность всего комплекса составляет пиковые 313 лошадиных сил. Это не может не расстраивать потенциальных клиентов, любящих сэкономить на налогообложении транспортного средства — ведь RX450h предыдущего поколения выдавал столь милые сердцу 249 лошадок.

Трансмиссией в данном сложносочинённом тяговом комплексе является так называемая дифференциальная передача — комплекс зубчатых шестерней, вращающихся вокруг центральной шестерни. Что для неискушенного пользователя эксплутационно выглядит как любой другой тип бесступенчатой трансмиссии.

Интересной особенностью RX450h является то, что назвать этот автомобиль полноприводным в общепринятом понимании данного типа автомобилей можно с большой натяжкой. За вращение задних колес как раз отвечает 50-киловаттный электромотор, активация которого происходит по команде различных электронных систем. Прямой связи между передней и задней осями в данном автомобилей нет физически.

Говорить однозначно о полном бессилии гибридного RX-а в сложных погодных условиях не приходится. Если не углубляться в техническое устройство автомобиля, то по ощущениям внедорожный потенциал сопоставим с большинством городских кроссоверов повышенной проходимости. А зачастую превосходит их, так как участие электронных помощников всегда безоговорочно точно и молниеносно. Серьезные неудобства владелец испытает лишь в ситуации, когда автомобиль попал в снежный или грязевой плен высотой по пороги. В этом случае тактику борьбы со стихией необходимо будет выбрать аналогичную переднеприводному транспортному средству.

Наиболее часто задаваемый вопрос — «А можно ездить только на батарейках?». Можно, но не очень долго и соблюдая ряд условий. Если упростить работу установки до бытового уровня, то выглядит все это примерно так. При достаточном заряде аккумуляторных батарей (а по мнению инженеров Lexus это более 25% заряда) любое движение автомобиль начинает совершать с помощью электрической тяги. При заднем ходе автомобиль всегда движется только за счет электромотора. Даже если заряд батарей ниже заявленных 25%, двигатель внутреннего сгорания активируется, но выполняет лишь функцию питания электромотора через генератор.

Движение же вперед на электротяге можно совершать до скорости 70 км/ч. При этом работать педалью акселератора необходимо предельно аккуратно, без рывков. В случае превышения вышеозначенного скоростного лимита или заканчивающейся энергии в аккумуляторах в работу вступает бензиновый мотор.

При полностью заряженных аккумуляторах в принудительном режиме использования электротяги EV-Mode можно преодолеть 3-4 километра. Но двигаться обязательно равномерно, преобразуя силу инерции в заряд батарей.

Основным же инструментом рекуперации энергии является сила торможения. Торможение тоже должно быть не экстренным, а равномерным. Это, безусловно, накладывает отпечаток на общую работу системы и ощущения водителя. Выражается это в достаточно вялой реакции на работу педалью тормоза до серединной отметки и резким замедлением после прохождения педалью половины пути. Должны заметить, что по сравнению с гибридами других производителей на RX450h этот эффект неравномерности тормозного усилия наименее заметен. Но все же он присутствует, и взаимодействие с этим органом управления требует недолгого привыкания.

Динамические характеристики RX450h впечатляют. Заявленный в паспорте разгон от нуля до сотни — 7,7 секунды, что на 100% совпадает с ощущениями. Динамика сохраняется во всем диапазоне доступных скоростей. Динамический обгон проходит всегда уверенно, без намеков на провалы. Немаловажную роль в этом играет дифференциальная трансмиссия, не тратящая время на переключение передач вверх и вниз.

Еще один интересующих всех аспект — расход топлива. Говорить о том, что RX сверхэкономичен, неверно. Ожидать расхода на уровне TOYOTA PRIUS глупо. Но для кроссовера весом 2,2 тонны показатели 7 литров на сотню в городе и 8–8,5 на трассе — более чем приемлемы. Такие цифры вряд ли смогут оспорить конкуренты, работающие на «тяжелом топливе».

Что касается управляемости RX450h, то и тут все на высочайшем уровне. Топовые комплектации оснащаются регулируемыми амортизаторами, способными изменять жесткость. Автомобиль уверенно держит любую заданную, даже очень сложную траекторию с еле заметными намеками на скольжение. Но всеобъемлющие электронные системы безопасности всегда на чеку и не дадут совершить ошибку пилотирования. Руль в повседневных режимах эксплуатации не докучает излишней информацией о дорожном покрытии. Но стоит пуститься в легкий слалом по извилистым дорожкам, как руль начинает радовать упругостью и внятной обратной связью.

Ко всему вышеозначенному техническому великолепию стоит прибавить необычайно комфортный, поистине люксовый салон. Помимо огромного пространства для всех пассажиров в нем имеются практически все актуальные решения для комфортного перемещения на любые, даже самые дальние расстояния большой и дружной семьей.

И это тот самый автомобиль, который достоин занять свое место в поговорке «Настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево, вырастить сына и купить LEXUS RX450h»:)