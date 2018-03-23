Subaru Outback: Гений перевоплощения

Базовый двигатель вполне достаточен по мощности и неожиданно экономичен. За тысячу верст по улицам столицы и заснеженным шоссе у нас получилось 9,7 л на 100 км «Аутбек» с нами так давно, мы так к нему привыкли, что кажется, будто он был всегда. И действительно, нынешний Outback — уже пятое поколение машины, а первый универсал, созданный на базе седана среднего класса «Легаси», появился в октябре 1993 года, то есть грядущей осенью впору юбилей отмечать. Солидная внешность, вместительный кузов, полный привод, высокий клиренс, мощные моторы — что еще? Изюминка этого автомобиля — его многогранность. Назвали его в честь пустынных районов Австралии, где, по большей части, не ступает нога цивилизованного человека. В самом деле, стоит владельцу «Аутбека» свернуть с асфальта, и становится понятно, что на бездорожье машина способна на многое. Однако и на шоссе большой « Субару » может порадовать ценителя отточенных ездовых качеств. Особенно это касается скользких — заснеженных, обледенелых, мокрых от дождя дорог.

редактор

Тандем 2,5-литрового «оппозитника» и вариатора на Outback устроит даже самого взыскательного клиента. Ведь по алгоритму работы «Линеатроник» напоминает прецизионно настроенный гидромеханический «автомат». С добавлением газа вариатор не зависает на максимальной частоте вращения коленвала, как большинство подобных агрегатов, а при переходе на следующую ступень чуть сбрасывает обороты, имитируя переключение передач классической автоматической КП. Причем управлять этим процессом можно и вручную, подрулевыми лепестками. Особенно этот режим пригодится, когда надо эффектно войти в поворот. Достаточно заблаговременно перед виражом пару раз щелкнуть левым рычажком, и коробка тут же перескочит на две ступени вниз, а универсал начнет замедляться, используя торможение двигателем. В общем, на асфальте Outback проявил себя прямо-таки спортсменом. Да и на бездорожье универсал с высоким клиренсом и симметричным (распределяющим крутящий момент поровну между осями) полным приводом на многое способен — он уверенно пройдет по неглубокой снежной целине и раскисшей грунтовке. Хотя серьезная распутица ему все же не по зубам. К тому же вариатор не вынесет долгого буксования — выйдет из строя толкающий ремень, раньше времени износятся шкивы.

Мультимедийная система по нынешним временам выглядит немного аскетично. Но функционально похожа на продвинутый планшет и управляется так же. Навигация отлично ведет по маршруту, очень вовремя и ненавязчиво предупреждая о маневрах

Вахтанг Кольцов,

бренд-менеджер

Сначала я подумал — ну, подвеска и подвеска — соединительная ткань между кузовом и колесами. С этими мыслями я пересек трамвайные пути, обогнал кого-то по брусчатке, а потом проехал по ледяной гребенке — ну и что же такого выдающегося в этом «Субару»? Только на следующий день, когда я поехал по тому же маршруту на другом автомобиле, я все понял. Понял, как в этих местах трясет, вибрирует, раскачивает и отдает в руль. Прелесть подвески «Аутбека» в том, что ты не замечаешь ее работу, в то время как она скрадывает все мыслимые и немыслимые дорожные огрехи и при этом не катапультирует пилота к «созвездию плеяд», когда машина проезжает выбоины, «лежачих полицейских» и прочие выдающиеся в прямом смысле артефакты наших дорог — мягко перескакивает их и сразу же стабилизируется, не раскачиваясь. Отдельное удовольствие — проходить поворот под газом: машина словно присасывается к асфальту! Воображаешь себя раллистом, контролирующим не только автомобиль, но и дорогу. Чувствуешь каждый градус поворота руля, а в теле включаются гироскопы, и ловишь грань, после которой начнется снос и можно балансировать на пределе. Возможно, и наверняка, запас сцепления еще есть, но машина дает сильные раллийные ощущения, если хочется гонять, и чувство спокойствия, когда решил просто переместить себя в назначенное место.

Денис Бочаров,

бильд-редактор

Усаживаясь в водительское кресло, сразу отмечаю, что к внутреннему убранству японские мастера подошли очень тщательно. Мягкий пластик передней панели, мультифункциональный руль с обогревом и удобными наплывами в рабочей зоне «на без десяти два», многочисленные ниши, боксы и ящики, куда можно сложить уйму всякой всячины, — все оказалось очень продуманным с точки зрения расположения и функционала. Спокойный стиль салона не бросается в глаза вычурностью деталей — здесь все удобно, все понятно, все под рукой. Хорошо читаемые приборы, качественные материалы, удобные подлокотники, хорошая обзорность — впервые садясь в эту машину, чувствуешь себя так, будто давно к ней привык. Мультимедийный комплекс имеет понятное «смартфоновское» управление — такое решение понравится современным водителям. Правда, может вызвать недовольство покупателей в возрасте, которые не привыкли «скролить» и «тапить» по сенсорной панели. И раз уж речь зашла о дисплее, то хотелось бы видеть его во всю ширину панели мультимедийного комплекса. Тогда одновременно на экран можно выводить множество полезной информации: дорожные карты, информацию о движении и т.д.

Игорь Кобенко,

коммерческий директор

Да, этот «Аутбек» создан не только для водителя — любителя настоящего драйва, но и для членов его семьи. Места для пассажиров на сиденьях заднего ряда столько, словно усаживаешься в представительский седан — можно сидеть, закинув ногу на ногу. На первый взгляд из дополнительных удобств здесь только подстаканники в откидном подлокотнике, а отдельного климат-контроля для задних пассажиров не предусмотрено. Зато на второй обнаруживается 2-ступенчатый подогрев сидений — такого порой не встретишь и у премиальных марок. По цифрам багажное отделение в «Субару» как будто не самое большое для таких машин — всего 512 л. Но дело в том, что много пространства отдали пассажирам, впрочем, два больших дорожных чемодана и сумка в придачу разместятся здесь без проблем. А если нужно перевезти что-то более громоздкое, спинка дивана складывается (в соотношении 2:1), позволяя провозить в образовавшемся фургоне длинномеры — лыжи, сноуборд, рыболовные снасти и прочее. Сложить сиденья можно прямо из багажника, потянув за ручки в спинках дивана. После складывания спинки образуется абсолютно ровный пол длиною в человеческий рост, багажник достигает внушительных 1801 л. Так что при желании «Аут» легко превращается в удобную спальню на колесах, обеспечивая путешественникам комфорт в самых экстремальных условиях.

В пятом своем издании Outback появился в апреле 2014-го, а на следующий год добрался до России. У нас флагманский «Субару» можно купить в четырех комплектациях, с двумя разными моторами — оппозитные «четверка» и «шестерка» развивают 175 и 260 сил. Но в любом случае «Аутбек» оснащен полным приводом, автоматической трансмиссией и может похвастать высоким дорожным просветом в 213 мм.