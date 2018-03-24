Lada SW Cross: как жить без полного привода

Аномальные снегопады и жестокие холода пришлось пережить универсалу Lada Vesta SW Cross, который оказался на тест-драйве «Газеты.Ru» . Ввиду отсутствия в модельном ряду современного полноприводного SUV, на «АвтоВАЗе» надеются, что высокий клиренс и большой багажник смогут подтянуть Cross ближе к кроссоверам. Мы проверили, к каким сюрпризам готовиться тем, кто присматривается к универсалу, и можно ли обойтись без привода на все четыре колеса.

После того, как россияне распробовали седан Lada Vesta, «АвтоВАЗ» выкатил смелый проект — эта же модель, но в кузове универсал. Смелый, потому что «сараи» в России традиционно не жалуют, предпочитая кроссоверы. У них и привод полный и багажник большой, и при необходимости можно пробраться по бездорожью. Дороговато только.

Для тех, кто ловит себя на подобных мыслях, отечественный «АвтоВАЗ» начал производить универсал Vesta SW и его продвинутую версию SW Cross. За рулем последней корреспонденты «Газеты.Ru» и провели особенно суровую и снежную московскую зиму, чтобы на себе прочувствовать все особенности обладания отечественным автомобилем.

Эй, рыжий

Если к седану Vesta на дорогах все уже привыкли, то «универсал», особенно в ярко-оранжевом цвете Mars пока остается «темной лошадкой». К машине присматриваются, пытаясь определить, что это за зверь такой, задают вопросы и уточняют цены. Узнав, насколько дороже универсал (простая Vesta стоит от 570 тыс. руб., до 867 тыс. в то время как SW Cross — от 771 тыс. руб. до 825 тыс. руб.), недовольно цокают языком, но все равно внимательно изучают багажник, дергают за сетки, да завистливо заглядывают в салон, разглядывая яркие цвета и глянцевые вставки.

SW Cross выглядит действительно красиво и с этим уже никто не спорит. При этом, несмотря на характерные «иксы» по бокам, издали он все равно напоминает Volvo

У «АвтоВАЗа» есть еще одна версия универсала, попроще: Vesta SW без приставки Cross. Но выглядит он скучнее, хотя в целом характеристики такие же, кроме клиренса и колес меньшего диаметра

Возможно, эта модель слишком ассоциируется у нас с шеф-дизайнером марки, Стивом Маттиным, но вытянутый силуэт вкупе с увеличенными колесными арками навевает мысли именно о шведском бренде. В салоне, наконец-то, уже совсем не бедно. Окончательно исправлены «косяки», которыми обладала Vesta в момент запуска, а, поскольку SW Cross — самая навороченная версия универсала, сделано тут все по-максимуму. Яркий салон, необычные иксообразные элементы декора в дверях. Обивка из «экокожи» также с оранжевыми вставками.

Удобный подлокотник наконец-то не проваливается под локтем, а введение трехрежимного подогрева сидений стало настоящим прорывом.

Это правда было очень нужно, сочувствую обладателям первых версий, которые вынуждены были научиться ловить момент, когда подлая печка, затаившись, неожиданно начинает жарить. Есть и отделения под два стакана с кофе, но термокружку в них уже не пристроить. Потенциальные покупатели: когда «автомат»?

Салон протестировала первым делом, загрузив большую семью друзей с маленьким ребенком и рюкзаками на каждый нос, и отправившись на заснеженную конюшню. Двухметровый отец семейства крупного телосложения явно подумывает, на что бы поменять подогнанную мною же малышку Skoda Fabia , которая уже не справляется с объемами всего, что нужно перевозить с дачи и обратно. Оказалось, что он смог довольно свободно устроиться на переднем пассажирском месте, что удивило даже меня.

Потенциальный покупатель сразу же оценил момент, когда при движении задним ходом на большом мониторе высветился вид с камеры заднего вида и подсказки траектории движения: «полезно, особенно когда жена окажется за рулем».

Сзади подруга довольно отрапортовала о наличии подогрева, ну а ребенок ничего не сказал, поскольку нашел USB-порт для подзарядки гаджета.

На морозе пришлось вывернуть обдув и подогрев стекол на максимум, общаться в таких условиях сложно, слишком шумно.

Поэтому я концентрируюсь на рулении, а мой друг-программист на изучении возможностей навигационной системы. «Ой, а что это мы так медленно едем, нас все обгоняют», — раздается голос подруги.

Ну простите, 11,2 сек до «сотни» это все, что может выдать самый мощный мотор для модели объемом 1,8 мощностью 122 л.с.

«Так, а кроме «механики» что-то есть?» — вопрошают друзья. На самом деле я пока аккуратничаю с «механикой», но, сами просили — резко стартую со светофора, обгоняю неопознанный иностранный седан, который тонет в зеркале заднего вида после череды «лежачих полицейских». Мы же на мягкой, но четко срабатывающей подвеске пролетаем их один за другим.

Говорю, как есть: «автомата» пока нет и вряд ли его стоит ждать в ближайшее время — стоить будет слишком дорого.

К Vesta с роботизированной коробкой передач придется привыкать долго и мучительно. И даже после обретения гармонии, нет-нет, но срываешься на переговоры с ней на повышенных тонах.

А вот для тех, кто предпочитает «ручку», пятистиступенчатый агрегат — оптимальный вариант. У механической коробки длинные передачи, она охотно прощает водителю ошибки и тянет на высоких передачах даже при низких скоростях. И тут оказывается, что подруга, кажется, готова к поиску компромисса с «роботом», но супруг явно против и тут я полностью на его стороне.

Кроме того, он явно разочаровался качеством навигации. С этим не поспоришь — с тем, что карты подтормаживают, а голосовое оповещение слишком поздно сообщает о необходимости свернуть с дороги журналисты столкнулись еще на первых тестах в Сочи, где, проскочив нужный поворот приходилось минут 20 ехать до следующего. Но ведь все в основном пользуются навигаторами в мобильных телефонах — этот аргумент, кажется, принят.

Запускаю тяжелую артиллерию, добравшись до конюшни, демонстрирую действительно большой багажник и удобно закрепленные сумки при помощи сеток.

Кажется, «АвтоВАЗ» понял, что «гениальные простые идеи», которые любит применять Skoda стоят мало, а пользы приносят уйму.

Объем багажного отделения, если учитывать нишу в арке правого колеса, и двойной пол, составляет 480 л. Если сложить сиденья второго ряда можно получить уже 825 л пространства

Влезут сюда и чемоданы, и дачный скарб, а, чтобы перевозить что-то покрупнее можно сложить сидения второго ряда — тогда сюда можно будет впихнуть, к примеру, стиральную машинку или большой шкаф в разобранном виде. А как в снегу

Тем временем Москву в очередной раз засыпало снегом, выбираться домой пришлось через высокие сугробы. Тут оказалось, что хоть клиренс WS Cross и позволяет их преодолевать, мощности мотора иногда не хватает, и двигатель глохнет. Так, чтобы выбраться из снежного плена пришлось заводиться раз пять подряд.

На занесенной снегом колее, под которой затаилась корка льда ехать было страшновато и мысли о необходимости полного привода то и дело всплывали в голове. Неприятности впоследствии поджидали и во время парковки во дворе, который также щедро завалило снегом: заехать в высокую колею можно, а вот чтобы выбраться переднего привода иногда не хватало, и тут на помощь приходили соседи или лопата.

В целом к автомобилю получилось привыкнуть довольно быстро, а на дороге стыдно за него не было. А о сюрпризах Vesta SW Cross мы еще расскажем.