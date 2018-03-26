Длительный тест Range Rover Velar: часть первая

В юности я очень любил ходить в походы. Не в те, которые про выходные, речку и шашлыки, а в настоящие — чтобы вдумчиво, с большим рюкзаком, да куда подальше в горы, на пару-тройку недель. Во-первых, это красиво. Во-вторых, там многое понимаешь про жизнь и про самого себя. Но главное — мало что может сравниться с дружбой, которая начинается в такой обстановке.

В условиях цивилизации у современного подростка есть куча способов завоевать уважение сверстников. Шмотки, телефон (чуть раньше — MP3-плеер, еще раньше — цветной Game Boy), машина, на которой родители привозят его в школу… Если повезло с генеалогией и финансами, поддерживать статус на одних понтах можно сколько угодно. И это касается не только подростков, верно?

Так вот, в походе, каким бы «упакованным» туда ни отправлялся человек, все эти сияющие доспехи мигом превращаются в драные лохмотья. Телефон садится в первый же день и навсегда, дорогое снаряжение пропитывается потом и грязью, а привычная спесь начисто сбивается переходом по каменистым тропам с тяжеленным грузом за спиной. Ты смертельно устал, плечи натерты, ноги стоптаны в кровь, больше всего ты хочешь лечь на землю и сдохнуть — но не можешь. Потому что надо ставить лагерь, разводить костер и все такое. И если даже в этих условиях человек остается человеком, значит, ему можно доверить вообще что угодно.

Я об этом вспомнил потому, что начало длительного теста самого гламурного и модного кроссовера сезона пришлось ровнехонько на московский снегопокалипсис. И мне сразу стало глубоко наплевать на то, как этот Range Rover выглядит, сколько собирает лайков на километр пробега и не по-гейски ли я вообще смотрюсь в смазливом «Веларе» вишневого цвета. Надо было выживать.

И давайте без сарказма, господа сибиряки! Понятно, что по вашим меркам в столице и морозы не морозы, и снег не снег. Но в 2018-м нам действительно было, чем развлечься. И я рассудил так: коль скоро мне подвернулся навороченный кроссовер с пневмоподвеской, максимальным клиренсом в четверть метра и даже с задней межколесной блокировкой, то лопаты и тросы — это для слабаков. Будем полагаться только на собственные силы.

Причем жизнь «Велару» я решил не облегчать вовсе — наоборот, на правах сильных и подготовленных, мы с ним лезли в самые сложные сугробы, оставляя расчищенные площадки на откуп мелюзге. И он не подвел. Мужественно прорубал себе парковочные места в толстом снегу, решительно выбирался из брустверов-ловушек, набросанных за ночь снегоуборочной техникой, таскал на тросе менее удачливых товарищей — да так в итоге ни разу и не застрял.

Настоящий Range Rover, хоть и Jaguar

О том, что Velar построен на платформе F-Pace, думать не получается даже специально — настолько более крупным и тяжелым он ощущается. Ягуаровской удали и азарта в нем нет вообще — зато есть вальяжность и, если хотите, яхтенность старших «Рейнджей». Этот кроссовер (или все же внедорожник?) едет степенно, отлично изолируя пассажиров как от дорожного зуда и тремора, так и от внешних шумов — контакт с окружающим миром тут куда менее тесный, чем в «кошачьем» собрате. Еще бы сделать что-нибудь с чувствительными ударами при проезде острых неровностей — и стало бы совсем хорошо. Но даже этот недостаток желающие могут воспринять как специальную фишку, связывающую Velar с большими родственниками.

При этом шасси осталось вполне драйверским — относительно цепким и настроенным на небольшую, правильную «заносчивость». Но чтобы это выяснить, вам сначала надо переступить через собственное восприятие, потом повернуть большой, тонкий и совсем не спортивный руль, перетерпеть легкую заминку — и вот тогда убедиться, что этот «Рейндж» вполне умеет ездить быстро. Только совсем не стремится.

Впрочем, хватит. Я не стану вам врать, будто брал Velar на тест в январе, чтобы разбираться с управляемостью (ага, на зимних-то шинах), да и топовый 380-сильный V6 по такой погоде — откровенное излишество. Хотя и приятное, потому что двигатель этот и звучит, и умеет, и могёт.

Интерьер! Сенсорный интерьер британской машины русской зимой — вот что занимало мое внимание сильнее всего.

И знаете, на деле все оказалось совсем не страшно. Поначалу в трех экранах путаешься и думаешь, что с интерфейсом тут откровенно перемудрили — но это лишь оттого, что создатели мультимедийки дали пользователю слишком много власти. Вот в новых системах Audi все сразу понятно: сверху навигация и музыка, снизу климат и вспомогательные функции. Логика привычная, просто физических клавиш нет. А у «Велара» все чересчур уж гибко — поэтому когда вы обнаружите, что меню музыки можно вывести на все три дисплея одновременно, то сперва все-таки обалдеете, а уже потом обрадуетесь. Возможно.

Но стоит потратить некоторое время (полчаса, ну час максимум), чтобы разобраться со всеми функциями и сконфигурировать систему под себя — и непривычный Range Rover окажется даже удобнее обычных автомобилей. Именно потому, что дает пользователю почти неограниченную власть в выборе того, где и что должно лежать. Я в итоге остановился на двух базовых вариантах, которые переключаются буквально парой движений — городском и загородном.

В коротких поездках мне по сути не нужно ничего, кроме плейлиста — значит, выводим его на верхний дисплей, а на нижнем оставляем меню выбора режимов движения, потому что там показывают клевые картинки. Собираюсь на дальняк — убираю музыку вниз, а на ее место ставлю карту. При этом я все еще могу в любой момент отрегулировать температуру в салоне, а настройки самого автомобиля, в сущности, трогать не надо никогда. Потому что его степенная сущность лучше всего гармонирует с положением «комфорт».

Не возникло проблем и с холодами. По утрам, когда температура подбиралась к «минус двадцати», дисплеи продолжали работать, нормально реагировали на нажатия и почти не тормозили — да и то это самое «почти» у них не от мороза, а от рождения. Приятно, что обогревы руля и сидений при этом выведены на физические кнопки (точнее, на кнопку на руле и крутилку на центральной консоли), и включать их можно не снимая перчаток. Промахнулись британцы только с подогревом лобового стекла — вот он зачем-то сделан сенсорным. А в остальном вся эта блестящая технофурнитура действительно оказалась неплохо продуманной и исполненной — привычка тут, конечно, требуется, но не чтобы притерпеться и смириться, а чтобы вникнуть и оценить.

И я бы с радостью сказал, что наше зимнее приключение открыло в этом пафосном британском парне покладистый и сильный характер, а пуд совместно съеденного снега положил начало крепкой дружбе, но…

Но есть один небольшой нюанс, маленькая деталь, которая наверняка режет глаз перфекционистам на протяжении всей этой статьи. Если вы вдруг не обратили внимания, подсказываю: ручки дверей. На фотографиях они то утоплены, то торчат в произвольном порядке — и это вовсе не наша художественная задумка, а одна из множества неприятных проблем тестовой машины. Но о них мы поговорим через две недели. /m