Покрытие «Антидождь» — безупречная видимость в любую погоду для вашей SKODA

С наступлением весны очень важно сохранить отличную видимость и исключительный комфорт за рулем вашего автомобиля.

В Атлант-М Тушино вы можете обработать стекла автомобиля высококачественным препаратом «антидождь». Его состав долговечен, не боится мойки, поскольку не просто покрывает поверхность стекла, а проникает в его структуру. Вода, в том числе грязная, просто растекается с лобового стекла.

Время такой обработки займет около 1 часа.

Стоимость комплексной обработки передних боковых и лобового стёкол автомобиля составит 2 900 рублей.

Обработка лобового стекла — 1 500 рублей.

Обработка боковых стёкол — 1 800 рублей.

Подробности уточняйте у мастеров-консультантов по телефону: +7 (495) 780-9-780 Заказать обратный звонок

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Атлант-М Тушино

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