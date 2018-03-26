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Покрытие «Антидождь» — безупречная видимость в любую погоду для вашей SKODA
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Покрытие «Антидождь» — безупречная видимость в любую погоду для вашей SKODA 

Wroom.ru 41 минуту назад
Фото: Wroom.ru
С наступлением весны очень важно сохранить отличную видимость и исключительный комфорт за рулем вашего автомобиля.
В Атлант-М Тушино вы можете обработать стекла автомобиля высококачественным препаратом «антидождь». Его состав долговечен, не боится мойки, поскольку не просто покрывает поверхность стекла, а проникает в его структуру. Вода, в том числе грязная, просто растекается с лобового стекла.
Время такой обработки займет около 1 часа.
Стоимость комплексной обработки передних боковых и лобового стёкол автомобиля составит 2 900 рублей.
Обработка лобового стекла — 1 500 рублей.
Обработка боковых стёкол — 1 800 рублей.
Подробности уточняйте у мастеров-консультантов по телефону: +7 (495) 780-9-780  Заказать обратный звонок
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Атлант-М Тушино
Официальный дилер SKODA
Тел. : +7 (495) 780-9-780  Адрес: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11  www.atlant-motors.ru
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