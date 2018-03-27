Изобретен заново и не раз: как выбрать подходящий велосипед

Фраза про «изобретать велосипед заново» уже давно не имеет ничего общего с действительностью: в наши дни рынок велосипедов настолько пестрый, что выбрать наиболее подходящий под свои потребности уже не так просто. Как это сделать накануне нового велосезона — читайте в нашем материале.

Покажи класс Выбирать велосипед следует в зависимости от того, какие цели вы перед собой ставите. В противном случае вы столкнетесь с огромным количеством проблем: не понадобятся и палки в колесах.

Во многом велосипеды переняли классы из мира мотоциклов, и часто дублируют их названия.

Дорожный велосипед, как и соответствующий мотоцикл максимально приспособлен для комфортных поездок по городу, на небольшие расстояния. Вся эргономика такого велосипеда рассчитана под прямую посадку, и зачастую он имеет переднюю корзинку или задний багажник. Что касается передач, на такие велосипеды либо ставят планетарную втулку, либо вовсе лишают его возможности переключаться. Так что никаких запредельных скоростей развить на таком велосипеде не выйдет.

Шоссейный велосипед — это примерно то же самое, что и спортивный мотоцикл. Он предназначен для езды по идеально ровному асфальту на больших скоростях. Для этого у шоссейного велосипеда есть все необходимое: легкая рама, руль-баран и конструкция, которая предполагает лежачую посадку. Так что спина и руки не устанут даже если проехать на нем несколько десятков километров.

Горный велосипед представляет собой полную противоположность шоссейному и предназначен для езды по грязи, ухабистому грунту и всем прочим прелестям, которые способно подарить только настоящее бездорожье. Такой велосипед легко узнать по жесткой раме и толстым зубчатым покрышкам. Хотя часто на таких велосипедах ездят и в городе. У него также есть подкласс, который называется фэтбайк — это по сути такой же горный мотоцикл, но с более широкими покрышками, которые позволяют ему ездить по песку и снегу.

Гибридный велосипед — это комбинация всех вышеперечисленных классов. В плане конструкции гибрид представляет собой более асфальтопригодную версию горного велосипеда с такой же мощной рамой, но менее агрессивным протектором колеса. Благодаря этому велосипед одинаково уверенно чувствует себя как на асфальте, так и на грунтовых дорогах.

Отдельного упоминания заслуживает чоппер, иначе — круизер. Внешне он практически неотличим от мотоциклов с таким же названием, если не брать в расчет отсутствие двигателя (бензинового, так как существуют велосипеды с электродвигателями) и некоторых элементов подвески. В остальном это такой же удобный в плане посадки мотоцикл, который предназначен для неспешных и запредельно комфортных прогулок по городу.

Наконец, велосипеды для триала и фристайла пригодятся только тем, кто принадлежит к узкой категории адептов этих видов спорта. Велосипеды для триала характеризуются низкой рамой и отсутствием седла. Велики для фристайла имеют такую же раму, маленькие колеса и специальные трубки на оси (пеги). Благодаря этому тормозные тросы не запутываются при повороте руля на 360 градусов.

На что обратить внимание В первую очередь нужно выбрать велосипед с рамой подходящего размера. Тут тоже самое, что и с одеждой: меньшая по размеру будет сковывать движение, а в слишком большой можно просто запутаться.

Для самых миниатюрных предназначена рама 14 дюймов (135-155 сантиметров роста), 16-дюймовая рама предназначена для людей ростом до 165 сантиметров, 18-дюймовая — до 178-ми, 20-дюймовая — до 185-ти, 22-дюймовая — до 195-ти, 24-дюймовая — от 190 сантиметров и выше. Стоит отметить, что это разделение довольно условное в том смысле, что у двух человек одного роста ноги могут быть разной длины, так что перед тем, как сделать окончательный выбор, следует немного покататься на велосипеде.

Вторая немаловажная вещь, на которую следует обратить внимание, — материал, из которого сделана рама. Чем она легче, тем проще в управлении и маневреннее будет велосипед. Однако здесь встает вопрос о ее прочности: стальная рама — самая тяжелая, но прочная, и в случае поломки дядя Вася из соседнего гаража сварит ее за две минуты. Алюминиевая рама будет легче, но с ее ремонтом возникнут сложности, хоть она и легче стальной. Наконец, карбоновая — самая легкая из всех существующих (и самая дорогая), но если она треснет, ее сразу же можно будет отправить на свалку.

Третья вещь, которая серьезно сказывается на комфорте, — это подвеска. Байк может и вовсе ее не иметь: в таком случае любая, даже самая маленькая неровность на дороге будет ощущаться руками и пятой точкой.

Второй тип велосипедов имеет только переднюю подвеску, так что при езде руки не будут ощущать ударов и не забьются так быстро. Кроме того, если вы будете привставать перед кочками и делать основной упор в руки, то ударов в седло тоже не почувствуете.

Наконец, третий, самый прогрессивный и дорогой вариант — велосипед с подвеской обеих осей. Если к такой конструкции добавить двигатель, то это уже практически будет полноценный мотоцикл.

Кстати о двигателях. Помимо обычных велосипедов в наши дни существуют и электробайки. На них устанавливают небольшие электродвигатели, которые частично или полностью управляют движением велосипеда. У продвинутых моделей даже есть функция круиз-контроля. Впрочем, не всякий велосипед с электродвигателем является чистокровным велосипедом: если мощность силовой установки составляет от 0,25 до 4 кВт, то в соответствии с законом такой транспорт считается мопедом и для того, чтобы на нем ездить нужны права категории M, A или В.

Также стоит обратить внимание и на тип привода. В большинстве случаев на велосипеды устанавливают цепь, однако в последнее время на велосипеды перекочевали ременные и карданные приводы. Первый предполагает наличие зубчатого ремня и хорош тем, что в отличие от цепи не требует смазки.

Однако с ремнем классический способ переключения передач со звездами физически невозможен, так что за этот процесс отвечает планетарная втулка (более сложное устройство, схожее с секвентальной коробкой передач мотоцикла). Из минусов — ремень менее надежен при высоких нагрузках, и стоит дороже цепи.

Что касается карданного вала, этот тип привода совершенно не распространен на велосипедах из-за сложного устройства и большого веса.