Как подготовить автомобиль к весенне-летнему сезону

Зима, даже не очень холодная, всегда стресс для любого автомобиля. Машина выматывается так же, как человек. Постоянный запуск при отрицательных температурах, работа с загустевшим от мороза маслом, которое не так эффективно смазывает все детали, — все это сильно сказывается на состоянии автомобиля.

Многие зимой предпочитают либо не пользоваться автомобилем вообще, либо ограничить его использование — доехать до метро и съездить за покупками. Такой режим еще больше убивает машину. Двигатель не успевает должным образом прогреться и выжечь образовавшиеся нагар и сажу, которые и образуются из-за недостаточного прогрева.

Даже если автомобиль всю зиму провел в консервации, он требует определенного ухода. Об этом сегодня и поговорим.

Начнем с самого простого и элементарного. Нужно полностью зарядить аккумуляторную батарею с помощью специального устройства от бытовой электросети. Особенно если она уже немолода.

Если машина простояла на летних шинах без движения, проверьте резину — если шинам уже лет пять, они вполне могли засохнуть и потрескаться. Хотя это, конечно, во многом зависит от бренда и качества изготовления. Проверьте давление в шинах и затяжку болтов. На всякий случай стоит проверить дату последней смены масла, хотя в большинстве случаев его все равно желательно (но не всегда обязательно) сменить.

Если автомобиль эксплуатировался зимой, пусть и не постоянно, нужно проверить целостность пыльников — в них запросто мог набиться снег, спрессоваться в лед и разорвать их изнутри. Даже резкая смена температуры может повредить их. Если какие-то резинки утратили целостность — это повод проверить и ШРУС. Кому нужен хруст?

Кроме того, следует уделить внимание и рычагам подвески, наконечникам рулевых тяг, самим тягам. Проверить, нет ли люфта. Обязательно проверьте тормозные механизмы. И речь не только о пресловутых колодках и дисках — нужно осмотреть и шланги. Если на тормозном шланге появились трещины — а это могло произойти банально от старости — не медлите с заменой.

Вообще, если вы заметили повреждения проводов или шлангов, тянуть с их заменой не стоит. Это всегда опасно и грозит отказом любой важной системы. Такая резиновая деталь, как сальник, стареет чаще всего. И обычно даже на вполне ухоженном автомобиле с надежным мотором могут образоваться подтеки масла. В таком случае нужно обратиться в сервис для замены сальника.

Разумеется, автомобиль надо помыть. Желательно это делать, когда установится относительно теплая погода с более-менее постоянным значением выше нуля. Это не только освежит вид автомобиля и придаст ему «весенний» вид, но и удалит вредные для ЛКП реагенты с кузова. Пусть и не всегда полностью, но основной объем работы проделан.

Когда смените резину на летнюю, не забудьте про обязательную балансировку, а также про развал-схождение. Обычно эту процедуру проводят после замены каких-либо элементов подвески. Но не помешает ее провести и после зимних скачков на снежных ухабах и тщетных уворачиваний от ям на дорогах. Помните, что когда подвеска работает некорректно, ускоряется износ шин и растет расход топлива. И помните что не стоит переобуваться на «лето», если среднесуточная температура ниже 7 градусов.

Дизельным автомобилям следует после зимы сменить топливный фильтр. На наших заправках далеко не везде и не всегда льют честную зимнюю солярку. Такое топливо намного быстрее засоряет фильтр. Если же двигатель бензиновый, то фильтр можно сменить «по расписанию» — они не так уж сильно страдают зимой. Только если бензин был совсем уж плохим.

Салонный фильтр за зиму впитывает в себя огромное количество влаги. Это сказывается на работе климатической системы, запотевании стекла и даже на вашем здоровье. На таком фильтре обычно скапливается много грязи и размножаются бактерии и грибки. Не стоит дышать этим.

Иногда бывает, что после зимы в салоне пахнет сыростью даже с новым салонным фильтром. Проверьте коврики — они могли впитать в себя солидное количество влаги. Попробуйте их помыть и просушить, либо, если неприятный запах не исчез, купите новые. Читайте статью на QutoЧитайте также:Названы критерии выбора россиянами аккумуляторовBMW прекращает выпуск бензинового седана 7 SeriesКак не нарваться на штраф на «вафельных» перекрёстках