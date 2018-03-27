Минивэн бизнес-класса: зачем успешному бизнесмену фургон

Седан представительского класса с комфортом доставит в офис, из офиса — на переговоры. Но сколько бы полезных функций ни добавляли в такое авто инженеры, оно всегда остается лишь средством передвижения. Volkswagen же предлагает успешным бизнесменам не терять времени даром и использовать дорогу для пользы дела, пересев на Multivan Business.

Минивэн получил серьезный апгрейд, и теперь его внешний вид не уступает богатому функционалу. Снаружи — хромированные детали, светодиодные фары и затемненные стекла, а внутри — панели из натурального шпона, кожаный салон, бар-холодильник, складной столик, выдвижные ящики и крючки для плечиков.

Салон Multivan Business с двумя рядами сидений рассчитан на четырех пассажиров. Конфигурация кресел позволяет сидеть им, как по ходу движения, так и лицом к лицу. Главные кресла оснащены электрической регулировкой и функцией подогрева. Наладить рабочий процесс в пути помогут Wi-Fi роутер и канал громкой телефонной связи.

В водительской зоне — также кресла с электрорегулировкой и система трехсезонного климат-контроля. Инфомедиа-система Discovery Media поддерживает голосовое управление, а в салоне установлено 11 динамиков Dynaudio.

За безопасность в Multivan Business отвечают датчик усталости водителя, ассистент экстренного торможения, функция автоматического включения и выключения дальнего света, ассистенты парковки и перестроения, датчик давления в шинах и другие электронные ассистенты.