Rolls-Royce выпустил очередной коллекционный Wraith

Подразделение Bespoke британской марки представляет модель в исполнении Luminary. Компания Rolls-Royce отмечает рост спроса на коллекционные серии Wraith и выпускает очередную эксклюзивную серию Wraith Luminary Collection. Производитель планирует выпустить 55 уникальных автомобилей в персонализированном дизайне.

«Wraith Luminary — это потрясающий коллекционный автомобиль, — заявил генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос. Он отражает современный дух бренда Rolls-Roycе, прогрессивный и новаторский, и демонстрирует виртуозное искусство ручной работы и подлинной роскоши. Этот автомобиль адресован визионерам, которые открывают новые высоты в своих областях. В самом деле, эта серия создана для настоящих «светил» этого мира».

Для новой версии была разработана эксклюзивная эмаль Sunburst Grey, «запечатлевшей оттенок зари». В ней темно-серый цвет сочетается с медным переливом за счет металлических частичек, имитируя небо перед закатом или рассветом. Декоративные линия на кузове и ободок на колесных дисках имеют рыжий оттенок Saddlery Tan, перекликаясь с цветовой гаммой интерьера. На передних крыльях выполнен рисунок с лучами прячущегося солнца.

Для отделки дверных панелей и салона используется натуральный дуб из лесов Чехии с насыщенным оттенком и зернистой структурой. В дверных деревянных панелях впервые встроена подсветка, состоящая из 176 светодиодов, искусно интегрированных в дубовую обивку. Традиционное «Звездное небо» в обивке потолка, формируемое с помощью 1 340 светящихся оптоволоконных элементов, дополнилось сверкающими падающими звездами. Восемь звезд чередуясь озаряют небосвод и гаснут над передними сиденьями, определяя главенствующее положение водителя. Покрытие создается вручную, на что затрачивается 20 часов.

Для обивки передних кресел Rolls-Royce Wraith Luminary используется ярко-рыжая кожа Saddlery Tan, контрастирующая с серой на задних сиденьях. Для объединения цветовых схем передней и задней части салона применяется контрастная прострочка и окантовка. Для задних сидений также доступна опциональная светлая кожа Seashell, проявляющаяся еще в двухцветной обивке рулевого колеса. Отделка внутренних карманов дверей и центрального подлокотника выполнена инновационной фактурной тканью из нержавеющей стали. Материал соткан вручную из тонких стальных нитей толщиной 0,08 — 0,19 мм с узором ровно в 45 градусов, сочетаясь с горизонтальными линиями в интерьере и отображая сияние подсвечиваемых панелей на дверях. Изготавливается в герметичных условиях на протяжении трех дней.

Завершающим штрихом стали накладки на пороги из нержавеющей стали, на которых выгравирована надпись «WRAITH LUMINARY COLLECTION — ОДИН ИЗ ПЯТИДЕСЯТИ ПЯТИ». Ранее портал «Карельские Вести» рассказывал про лимитированную серию Ghost в честь годовщины модели Silver Ghost 1907 года. По материалам: www.kolesa.ru