Три заблуждения при покупке подержанного автомобиля

Когда человек покупает машину у незнакомого человека, то все нормально: он смотрит документы, везет машину на сервис, проверяет сам. Но, если речь заходит о машине друга/знакомого/родственника, он мгновенно теряет бдительность. Это огромная ошибка. И, к сожалению, не единственная.

Покупка у знакомого

Я понимаю, что родственники, знакомые, коллеги по работе и друзья не будут вас обманывать (хотя родственники и друзья бывают разные), но это и не нужно. Сколько раз я сталкивался с ситуациями, когда люди покупали машины у знакомых, а потом начинались проблемы: сыпется, битая, коробка пинается, двигатель чихает и так далее и тому подобное.

Каждый раз я спрашиваю:

— Машину перед покупкой проверяли?

— Нет, я ж у друга покупал, я ему верю как себе.

И вовсе не значит, что друг стал плохой и решил всучить вам свою колымагу. Возможно, он просто не знал о предстоящих проблем. Часто же машину продают перед окончанием гарантийного срока, или когда чувствуют, что скоро посыпется.

А отношения уже испорчены. И кто виноват? Виноват тот, кто покупал, потому что не проверил машину.

Хороший внешний вид Перекупщики обожают наводить на машинах показной лоск, делать все напоказ. Заказывают химчистку салона, покупают новые чехлы, оплетку на руль, полируют фары и кузов. В общем, делают всё, чтобы машина стала конфеткой. Но это вовсе не значит, что внутри такой же порядок и красота. Так что отбрасывайте эмоции и везите машину на сервис для проверки вне зависимости от того, насколько красива и внушает доверие она снаружи.

Бывают, кстати, и обратные ситуации, когда машина внешне выглядит не очень, но техническое состояние просто идеальное. Многие не особо заморачиваются из-за внешнего вида, копят царапины, чтобы отремонтировать их оптом (или вообще ничего не делать), но все ТО всегда вовремя и обслуживаются машины не по факту поломки, а для профилактики, не доводя до поломок.

Показания приборов

А теперь про толщиномер. Практически каждый, кто когда-либо покупал подержанный автомобиль, знает, что это такое. Это прибор, измеряющий толщину лакокрасочного покрытия. Толщиномерами теперь пользуются и профессионалы, и те, кто покупает машину сам и видит прибор впервые. Из-за этого новички часто делают печальные ошибки, ведь крашеная машина — это не всегда плохо. Многие владельцы ремонтируют любые мелкие царапины, потому что машина застрахована по КАСКО. И в этом нет никакого криминала.

Не редки ситуации, когда наоборот прибор показывает, что вся машина в родной краске, вы радуетесь, покупаете её, а потом оказывается, что она буквально рассыпается: в подвеску, двигатель и коробку вкладывать и вкладывать.

То же с показаниями диагностического прибора. Его часто берут напрокат люди, которые ничего не понимают. Но даже если разобраться с кодами, верить прибору на 100% нельзя. Ошибки можно стереть. И даже от ошибок, которые не стираются (например, информация о том, что подушки безопасности срабатывали), можно избавиться простой заменой блока.

Приборы — вещь полезная, но никогда нельзя уповать только на них, нужно всегда смотреть машину глазами, иначе можно попасть впросак.