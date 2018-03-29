Тест-драйв Renault Captur: Модный приговор. К успеху

Французский кроссовер В-класса обновился. Обновился потому, что выпускается уже несколько лет. А еще потому, что начал интересовать более широкую аудиторию — не только молодежь, но и людей среднего возраста. Это для них автомобиль стал немного строже. Стильнее и строже.

По горизонтали Представляете, Renault Captur — это самый популярный кроссовер Европы в своем классе. И никого не смущает, что автомобиль не имеет полноприводной версии. Признаться, нас этот факт тоже ни капли не смутил, когда мы знакомились с дорестайлинговой версией. Чем же примечателен обновленный автомобиль?

От решетки радиатора с фирменным «ромбом» теперь в стороны отходит два горизонтальных вектора, которые находят свое продолжение в фарах. Выглядит свежо, и «улыбка» решетки также стала шире. Передняя оптика опционально может освещать дорогу светодиодным светом. С-образные дневные ходовые LED-огни как бы обнимают противотуманные фары и доступны во всех версиях. Висящий очень низко передний номер сместился выше, а нижняя кромка бампера получила серебряную накладку. Противотуманные фары теперь заглядывают в повороты, следуя за поворотом руля на малых скоростях.

Корма также обзавелась серебристой накладкой на бампере. Задние габаритные фонари чем-то напоминают скелет доисторического животного, их диоды создают отличный эффект. Десять цветов кузова, двухцветные комбинации и даже молдинг другого цвета — вариантов для индивидуализации внешности кроссовера просто масса. Правда, многие из них доступны только в максимальной комплектации Intense. Фирменные 16— и 17-дюймовые колесные диски также получили новый дизайн.

В крыше теперь прописался большой прозрачный люк, который на случай чересчур активного солнца можно закрывать шторкой. В комплектации Intense задних пассажиров от солнца также защищает дополнительная тонировка задних дверей.

Подвеска и габаритные размеры «Каптюра» не изменились, да и клиренс в 170 мм остался прежним. Значит, и геометрическая проходимость осталась на прежнем уровне, тем более и небольшие свесы позволяют штурмовать холмы и бордюры. В обоих бамперах также могут устанавливаться датчики парктроников, а возле заднего номерного знака — еще и камера заднего вида. Вместе они формируют информацию для системы кругового мониторинга. Камера, кстати, в слякоть загрязняется не особенно — благодаря своему высокому положению над дорогой. Evolution в каждый дом

Renault Captur с обновлением приобрел новую мультимедийную систему, которую назвали R-LINK Evolution. Это промежуточный этап развития между простенькой R-LINK, как на Sandero Stepway, и R-LINK 2 с огромным сенсорным дисплеем на 8,7 дюйма как на Megane. В основе «эволюшена» лежит 7-дюймовый сенсорный дисплей с настраиваемым рабочим столом.

Система умеет и маршруты просчитывать, и медиафайлы с нескольких источников считывать, и даже смартфоны на платформе Android через протокол Android Auto связывать с машиной. Во всем ощущается качественно новый уровень. Например, теперь компактный кроссовер имеет систему автоматической парковки, как на старших братьях. Машина может самостоятельно парковаться — и продольно, и перпендикулярно, и даже под углом. Блок управления музыкой традиционно спрятан под рулем, не изменился и щиток приборов. На месте и моя любимая функция боркомпьютера всех «Реношек» — умение считать потраченные литры топлива.

Также автомобиль в качестве опции оснащается аудиосистемой Bose Sound System. У нее целых семь динамиков, звучание их вполне достойное, и в этом классе такая качественная музыка у Renault встречается впервые. Многие вещи в салоне на первый взгляд кажутся привычными, но присмотришься — а джойстик регулировки зеркал стал более солидным, плафоны освещения стали более изящными, добавились диодные фонари для чтения, изменился пластик возле рычага КПП. Рулевое колесо также обновилось, благодаря новым материалам обивки. Вот так французским дизайнерам и инженерам удалось освежить салон, ничего по сути не меняя.

В небольшой отсек на торпедо можно спрятать смартфон, или очки. Теперь к водительскому месту «прикручен» откидывающийся подлокотник с небольшим боксом для мелочей. Подлокотник хоть и небольшой, но он всегда двигается с креслом, так что его размеров хватает для любого локтя. По словам маркетологов Renault, отделочные материалы стали не только иными внешне, также повысилось их качество. От себя добавим, что дизельный мотор в салоне слышен только при разгоне, так, в городе его звук почти не заметен. Все практичные решения остались на местах: и 11-литровый выдвижной перчаточный ящик, и отсек сверху на торпедо, и стильные струны-карманы на спинках передних кресел.

В минимальной конфигурации в багажник умещается 377 литров грузов. Но если убрать фальшпол (уже имеем 455 литров), да сложить спинки второго ряда, то получим 1235 литров для багажа. Под пластиковой панелью — временное запасное колесо и сабвуфер. Здравствуй, робот

Знаем мы этих роботов! — скажет информированный читатель. Но на кроссовере установлен робот не обычный, а умный, с двумя сцеплениями и фирменным аббревиатурным обозначением EDC. С такой трансмиссией мы уже знакомились, к примеру, на Duster — переключений передач в ней почти незаметно. Если перевести КПП в ручной режим, то коробка также позволяет трогаться со второй передачи, что особенно полезно снежной зимой.

А что же с двигателем? 1,5-литровый дизельный турбоагрегат dCi мощностью 90 сил нам хорошо знаком и по дорестайлинговому «Каптюру», и по другим моделям компании. С ним кроссовер скорее спокоен, нежели активен. Если выключить эко-режим, то машина показывает неплохое ускорение до 60-70 км/ч, чего достаточно в городе. За стартовый рывок говорим спасибо максимальному крутящему моменту в 220 Нм. Далее пыл спадает, и до 100 км/ч Captur разгоняется в целом за 13,5 секунды. По трассе машина расходует 4,5 литра, в городе укладывается в «5 с половинкой», так что 45-литрового бака хватит на приличное приключение в ближайшие выходные. Для «француза» также доступна пара бензиновых моторов объемом 0,9 и 1,2 литра (90 и 115 л. с. соответственно).

Автомобиль построен на платформе, общей с хэтчбеком Clio. Схема подвески традиционная для класса — стойки «МакФерсон» спереди и балка на задней оси. Характер ходовой с обновлением машины не изменился, она неплохо отрабатывает неровности. Передняя подвеска это делает еще и полностью беззвучно, а вот работа задней подвески на больших неровностях сопровождается забавным пластиковым звуком. К счастью, он слышен только при движении накатом.

А вот чего теперь действительно стало больше, так это электронных ассистентов. К примеру, на машине появилась система BSW. Она контролирует ситуацию вокруг машины и состоит из четырех сенсорных датчиков. Если вы находитесь в опасной близости от других автомобилей или неподвижных предметов, она непременно даст вам знать. Работает BSW на скорости от 30 до 140 км/ч.

Система контроля сцепления с дорогой имеет кроме обычного дорожного режима еще и «Мягкий грунт» и «Эксперт». В первую очередь, помощник регулирует чувствительность срабатывания ESP. При жесткой необходимости побуксовать, ее можно отключить вовсе. Передний, вперед!

Моноприводный кроссовер может получить немалую популярность — как раз в таком вот компактном размере, который отлично подходит для города, и с таким небольшим мотором. А если еще и дизайн в тренде, тогда точно от покупателей не отобьешься. Такой он, новый Renault Captur.