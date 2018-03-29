Салон Mercedes-Benz S-Class: что же внутри? 

Модель S-Class от немецкого производителя имеет один из самых роскошных салонов в мире, предоставляющий истинное удобство и безопасность.
В прошлом году Mercedes-Benz представил последнее обновление транспортного средства, которые включило свежие технологии для водителя и пассажиров. Некоторые из них: система Energizing Comfort Control, объединившая в одной кнопке климат-контроль, дополнительное освящение, функции вентиляции и подогрев сидений, а также множество функций безопасности, как активных, так и пассивных. Это все поверхностные вещи и поэтому, чтобы узнать, что находится внутри комфортных сидений S-Class, нужно в прямом смысле слова заглянуть во внутрь. Один из пользователей видеохостинга YouTube под вполне оправданным никнеймом «What's Inside?» решил именно это и сделать. Таким образом он рассказал, что помимо ожидаемых составляющих, там расположилось множество воздушных карманов, которые раздуваются и массируют спину пассажиров и водителя. Правда это не единственные элементы, обеспечивающие удобство, внутри сидения наполнены огромным количеством амортизирующих материалов и подкладок, которые заботятся о комфорте путешественников.