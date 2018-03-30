В поисках внимания

Honda CR-V пятого поколения для россиян — это такой «кроссовер Шредингера»: с одной стороны, он вроде бы есть, давно продается и в изобилии присутствует в дилерских шоурумах. Но в то же время встретить его живьем на дороге практически нереально. По крайней мере, лично я за месяц, проведенный в компании CR-V, его братьев-ровесников так и не увидел. Старых — сколько угодно. Новых — ни одного. Эй, ребята, вы все спрятались, что ли?

Я знаю, конечно, что Honda CR-V, несмотря на мировую сверхпопулярность, не слишком хорошо чувствует себя в России, и об успехах условной «Креты» ей только мечтать. Но чтобы за месяц не увидеть в столице, огромном мегаполисе, ни одной похожей машины — такое случается со мной в первый раз. Его никто не хочет покупать или, может, дело в чем-то еще? Давайте разбираться.

Никакой революционной техники, которая могла бы отпугнуть клиентуру, тут нет: CR-V построен на модернизированной платформе машины предыдущего поколения. Мы не будем заострять внимание на технических аспектах конструкции, потому что про все эти миллиметры, проценты и мегапаскали уже подробно рассказывал Саша Мирошкин — если пропустили, то добро пожаловать.

Обычному же покупателю интереснее, во что это «железо» обернуто, и в этом вопросе кроссовер очень хорош. Светодиоды «по кругу», сложная решетка радиатора с переплетающимися хромированными планками, мускулистые колесные арки — не космический корабль XXIII века, конечно, но затейливо, оригинально и симпатично. Пожалуй, в моем личном рейтинге это самый симпатичный кроссовер в классе после «Мазды» CX-5.

Салон, если охарактеризовать его одним словом, — уютный. Но запомните одно важное правило: при первом знакомстве с Honda CR-V ни в коем случае не трогайте мультимедийную систему, иначе испортите себе настроение.

Серьезно, лучше сначала изучить интерьер во всех остальных его проявлениях. Например, попробовать почувствовать истинно американский дух — потому что здесь аж восемь подстаканников под гигантскую «Колу» на пять посадочных мест! Еще можно порадоваться удобным, глубоким и мягким креслам, оценить кучу ниш для всяких мелочей и огромный центральный ящик под подлокотником, поглазеть на симпатичную и хорошо читаемую электронную приборку, задуматься о том, воспользуешься ли когда-нибудь HDMI-разъемом спереди — и, как водится, поцокать языком из-за недостатков. Вроде дурацкой пластиковой прострочки передней панели, фейкового дерева, а также бардачка без какой-либо мягкой подложки и охлаждения.

Потом необходимо перебраться назад: широченный проем, двери открывающиеся почти на 90 градусов, защищенный от грязи низкий порог, широкий диван и огромный (реально огромный) запас места для ног. Пожалуй, это самый просторный задний ряд среди всех кроссоверов этого сегмента — семейные люди, которым приходится часто ставить-вынимать детские кресла, должны оценить. А еще здесь есть такие приятные штуки, как два USB-разъема, трехступенчатый подогрев (правда, только подушек) и стеклоподъемники с авторежимом.

Вот теперь, когда мы запаслись положительными эмоциями, можно переходить к мультимедийке. Это старый «Андроид» с собственной оболочкой от «Хонды», и работает он, прямо скажем, неважно. Экран блеклый, система подтупливает, команды выполняет медленно, а настроить что-либо из-за путаного меню сложно даже после длительного изучения и запоминания местной логики. Зато тут есть калькулятор, браузер и даже «Яндекс. Навигатор». Правда, отдельной SIM-карты для подключения к Сети не предусмотрено — навигация будет подтягивать интернет с вашего смартфона, подключенного по Wi-Fi.

Улучшить настроение, подпорченное общением с мультимедийкой, можно только выехав на дорогу. Оказывается, в динамике CR-V очень неплох!

У нас топовая версия машины за 2 469 900 рублей. Она оснащается 186-сильной 2,4-литровой «четверкой» семейства Earth Dreams и вариатором собственной разработки Honda. В сущности, тандем с некоторыми доработками перекочевал сюда с предыдущей машины, и это хорошие новости: работает он отлично. Взрывной динамики ждать, конечно, не стоит — все-таки тут 10,2 секунды до «сотни», что по современным меркам многовато для почти 200-сильной машины. Но управлять разгоном приятно, и это для повседневной езды куда важнее.

О вариаторности, простите, вариатора вспоминаешь только на трассе при продолжительных интенсивных разгонах — вот тогда трансмиссия зависает на высоких оборотах, а рев мотора напрягает. В городе работу коробки вы, скорее всего, даже не заметите, а для людей, которым необходимо все контролировать самостоятельно, есть ручной режим с возможностью выбора семи виртуальных передач.

За «рулежку» — четверка с плюсом. Да, хотелось бы чуть больше обратной связи и усилия на руле, но и без всего этого можно ехать весьма бодро, не выгребая потом из салона горы свежеотложенных кирпичей.

С подвеской тоже порядок. Дорожная мелочь, средние неровности или поперечные стыки не доставляют никакого дискомфорта, а энергоемкость — отличная. Добавить машине шумоизоляции, уменьшить громкость «бумов» на крупных ямах — и CR-V мог бы с легкостью стать самым комфортным автомобилем в классе. Хотя он и так по этому параметру «один из самых», что тоже неплохо.

В общем, за первые две недели впечатления от CR-V только положительные — уютный и удобный кроссовер, который выглядит чудовищно недооцененным покупателями. А вот почему так вышло, где находится Honda относительно конкурентов, и сколько стоит ей владеть, мы выясним во второй части теста. /m Технические характеристики

| Honda CR-V —— | —— Тип двигателя | Бензиновый R4 Рабочий объем | 2356 см³ Макс. мощность, л.с. /об/мин | 186/6400 Макс. момент, Нм/об/мин | 244/3900 Тип привода | Полный Трансмиссия | Вариатор Передняя подвеска | Независимая McPherson Задняя подвеска | Независимая, многорычажная Тормоза | Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади Габариты (ДхШхВ), мм | 4586 x 1855 x 1689 Колесная база, мм | 2660 Макс. скорость, км/час | 190 Разгон 0-100 км/ч, с | 10,2 Расход топлива (комб.), л/100 км | 7,8 Объем багажного отделения, л | 522 Объем топливного бака, л | 57 Масса, кг | 1586 Дорожный просвет, мм | 208 Цена, рублей | от 2 189 900