Экспресс-тест нового Renault Duster: Даешь больше кроссовера

Девиз нового французского кроссовера — «Еще больше Duster». Автомобиль действительно увеличился в размерах, но и подрос статусно. Что же изменилось больше всего, и какая версия автомобиля нам понравилась? Официальная презентация Renault Duster в Украине совпала со сменой генерального директора Renault в Украине. Вместо Яны Миненко, которая занимала этот пост несколько лет и вывела бренд на первое место в нашей стране по продажам, пришел Франсуа Мариотт, в прошлом коммерческий директор бренда Dacia . Символично также и то, что именно Франсуа презентовал новый кроссовер на автосалоне в Женеве.

Украина — это первая страна, где Duster представлен под маркой Renault. С 2008 года первая генерация машины разошлась по миру тиражом более чем в 2 миллиона экземпляров. Несмотря на очень схожий с предшественником облик, новинка немного подросла во всех габаритных размерах и получила полностью новые кузовные панели. Для автомобиля предлагается девять цветов окраски кузова, два из которых — новые.

Параметры геометрической проходимости почти не изменились. Так, клиренс, не зависимо от привода, равен 210 мм. Колесная база в 2676 мм позволила несколько добавить полезного пространства для задних пассажиров. Для кроссовера предлагаются штампованные и легкосплавные 16-дюймовые колесные диски. Две доступные у нас комплектации Life и Zen отличаются между собой формой и цветом пластикового обвеса кузова, дисками, декоративными элементами на передних крыльях и пр.

Салон новинки преобразился еще сильнее. Так, обновился щиток приборов, управление бортовым компьютером перенесено на традиционное место — на руль. Кстати, само рулевое колесо известно по другим моделям компании. Теперь «баранка» регулируется не только высоте, но и по вылету. Правда, высоким водителям может не хватать диапазона представленных регулировок.

Кресла также серьезно изменились. Передний ряд получил удлиненную подушку, возможность регулировки поясничного упора и удобный микролифт. На втором ряду пассажиры изменений почти не заметят: такая же мягкая подушка со спинкой, и высокий трансмиссионный тоннель.

Мультимедийную систему MediaNav мы уже испытывали на первом Duster. Правда, на экран теперь выводится картинка с четырех камер кругового обзора. Даже после активностей на бездорожье задняя камера не забрызгивается грязью.

Второй Renault Duster создан на усовершенствованной платформе предшественника В0. На украинском рынке для машины доступно два силовых агрегата — бензиновый объемом 1,6 литра и мощностью 115 л. с., а также 1,5-литровый турбодизель на 110 сил. Коробок передач тоже две — механическая 6-сутпенчатая, и 6-диапазонная роботизированная с двойным сцеплением. Машины бывают передне— полноприводные. Система 4х4, как и у предшественника, имеет три режима: 2WD, Auto и Lock.

Проверки загородным шоссе и специальной внедорожной трассой показали, что самый приятный вариант — это дизельный мотор и «робот». Эта пара очень сбалансирована, позволяет экономить топливо, и очень приемиста. Бензиновый мотор с 6-ступенчатой «механикой» для трассы, наверное, слабоват. Хотя специальный маршрут с песочными ваннами и валунами преодолевает легко.

Блок систем безопасности обзавелся шестью подушками безопасности, мониторингом слепых зон, круиз-контролем при спуске с горы, системой удержания на склоне и пр. Цены на авто стартуют с отметки в 424 810 гривен. Топовая комплектация со всем опциональным оборудованием обойдется В ближайшем будущем мы обязательно возьмем на тест-драйв новинку и познакомимся с новым Renault Duster поближе.