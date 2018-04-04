Президентский седан прошел краш-тесты

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Седан проекта «Кортеж» прошел краш-тесты 

Quto.ru 1 час назад
Фото: quto.ru
Краш-тесты седана проекта «Кортеж» провели в лаборатории пассивной безопасности НАМИ на Дмитровском полигоне. «Авторевю» рассказало, как проходили испытания.
Краш-тест проводили в режиме, максимально приближенном к Euro NCAP, но некоторые испытания намеренно были усложнены. К примеру, для имитации бокового удара автомобиля о столб машину направили таким образом, чтобы удар пришелся на заднюю дверь, а не на переднюю.
Надежность блока батарей от гибридной силовой установки проверяли ударом тележки массой 1300 кг, которая «въезжала» в седан сзади со скоростью 50 км/ч.
quto.ru
Фронтальный удар с перекрытием в 40% на скорости 64 км/ч седан выдержал и спас манекены, но в некоторых местах лопнули сварные швы. Тот же удар, но с перекрытием в 100%, а также боковой удар автомобиль выдержал на «отлично».
Еще один удар — «столбовой» — пришелся на уязвимую зону, расположенную между порогом и задним колесом. Для его прохождения конструкторам пришлось доработать подрамник, подвеску, пороги и арки автомобиля.
Седан проекта «Кортеж» получит девять подушек безопасности: две фронтальных, одну в зоне коленей водителя и шесть боковых. Ремни безопасности с двойным преднатягом, двухступенчатым ограничением усилия и механическим зажимом в пряжке были разработаны компанией Takata, а производить их будут в Ульяновске.
Автомобили «Кортежа» предназначены для чиновников высшего уровня и президента. В рамках проекта предполагается создание лимузина, седана, внедорожника и минивэна. Ожидается, что первый автомобиль — лимузин — можно будет увидеть уже в на инаугурации президента РФ.
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