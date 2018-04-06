Просто. Умно. Комфортно. Решения Simply Clever в автомобилях SKODA

Всем давно известно, что одной из отличительных особенностей автомобилей марки ŠKODA являются многочисленные практичные и умные решения, обеспечивающие дополнительный комфорт как водителю, так и пассажирам. Для опций, которые назвали «Simply Clever» характерно впечатляющее внимание даже к мельчайшим деталям. И этот набор постоянно пополняется. Так, для популрных лифтбека ŠKODA OCTAVIA и универсала ŠKODA OCTAVIA COMBI инженеры чешской марки разработали несколько новых решений «Simply Clever».

Simply Clever — идеи для еще более высокого уровня практичности.

В частности, лифтбек ŠKODA OCTAVIA может «похвастать» подогреваемым рулевым колесом — подогрев можно включить простым нажатием кнопки. Для заднего ряда сидений предусмотрено два разъема USB, которые позволят задним пассажирам заряжать смартфоны или другие устройства. Кроме этого есть три ключа с возможностью персонализации — до трёх человек могут сохранить свои индивидуальные настройки для автомобиля в этих ключах: от настроек положения сидений и режима работы системы кондиционирования воздуха до громкости аудиосистемы и профиля системы выбора режима движения Driving Mode Select. Плюс фирменный зонтик под сиденьем пассажира — теперь дождь не станет неприятной неожиданностью.

Стоит отметить, что разрабатывая новые опции и решения Simply Clever, в компании не забывают и те, которые уже были разработаны и применены ранее — они сохраняются в модели. Это, например, универсальный держатель для медиаустройств в подстаканнике на передней консоли, благодаря которому смартфоны и другие устройства надежно закреплены и находятся в зоне удобного доступа. Скребок на внутренней стороне крышки лючка бензобака, что позволяет его легко и быстро достать при необходимости. Коврики-фиксаторы для багажа, которые благодаря своей нескользящей подложке могут удерживать коробки, сумки или чемоданы на месте. Когда в ковриках нет необходимости, их можно сложить и разместить в отсеках на боковых стенках багажника.

Отдельно стоит отметить несколько решений «Simply Clever», которые предлагаются специально для универсала ŠKODA OCTAVIA COMBI. Это регулировка положения панели фальшпола багажника, что обеспечивает более гибкие возможности перевозки багажа и безопасного его хранения. Кроме этого оно позволяет обеспечить место для хранения съемной полки багажника и опциональных рейлингов для крепления багажа на крыше.

Добавьте к этому многофункциональный держатель под полкой багажника — она может быть использована для раздельного хранения зонта, плаща и других предметов. Защитная ограничительная сетка для багажника — благодаря регулируемому положению точек крепления она также может быть использована и тогда, когда сиденья заднего ряда сложены. Плюс четыре крюка для сумок, которые пригодятся не только во время поездок за покупками в выходные.

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