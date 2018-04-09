Range Rover Velar: трудности, глюки и конкуренты

Длительный тест Range Rover Velar: трудности, глюки, итоги и конкуренты

Я очень хотел, чтобы у нас с «Веларом» все сложилось хорошо. Потому что он как Dodge Viper Honda Civic восьмого поколения или BMW i8 — должен был коротко поблистать на выставках в виде концепта и отправиться в музей, но вместо этого решился выйти к людям. Прямо с этим авангардным дизайном, передовой электроникой и хитрыми дверными ручками. Отрадно ведь, когда у таких смельчаков все получается, правда?

Всю первую часть теста я рассказывал о том, почему это действительно очень крутой автомобиль. Для пропустивших вкратце повторюсь: он потрясающе выглядит, неплохо едет, продуман лучше, чем может показаться на первый взгляд, а впридачу умеет выбираться из таких мест, в которые большинство кроссоверов не сможет даже забраться. Но с первых же дней Velar показал и другую свою сторону — капризного и ненадежного парня, на которого толком нельзя положиться.

Вопреки опасениям, «порвалось» у моей тестовой машины не совсем там, где было тонко. Например, британцы не обманули насчет дверных рукояток: мощности электромоторов действительно вполне хватало, чтобы ни снег, ни мороз не мешали им работать. Да, периодически то одна, то другая подмерзала, но не критично: слегка ткнешь пальцем — и все втягивается куда надо. Жить можно.

Почему же тогда Velar на наших фотографиях так нелепо топорщится ручками в разные стороны? Элементарно, Ватсон: чтобы что-то куда-то втянулось, оно сначала должно об этом узнать! Но сигналов от центрального замка электроприводы просто не получали, то есть даже не пытались ничего делать. Хоть пальцем ты им помогай, хоть молотком — выдвинуто, значит выдвинуто. Ладно, это полбеды: час позора — и ты на работе, а к вечеру, глядишь, все наладится. А вот когда прямо посреди съемки водительская рукоятка вдруг решила остаться заподлицо с дверью… Знаете, со стороны это наверняка забавно — смотреть, как я прыгаю вокруг машины и принимаю всякие нелепые позы, чтобы попасть за руль. Мне тоже было забавно. Но только потому, что я не отдавал за этот Range Rover шесть миллионов рублей из собственного кармана.

В комплекте с «Веларом» дилеры должны вручать кольцо, как у царя Соломона — с гравировкой «все проходит, и это тоже пройдет». Потому что сразу после съемки ручки (естественно!) заработали должным образом. А последние два дня перед возвращением в пресс-парк кроссовер вообще делал вид, что он — самая надежная и отлаженная машина в мире. Даже дисплеи не глючили.

Да, про дисплеи — вообще отдельная песня. Им, как и ручкам, не страшны морозы — они просто дурят сами по себе. Самый распространенный сценарий таков: минут через 10-15 после старта верхний экран начинает слегка мерцать, потом делает это все сильнее, а в конце концов складывается и выключается насовсем. «Перезагрузка» машины не помогает: единственный способ — заботливо покрыть ее трехэтажным матом и оставить минут на 20 подумать над поведением. После этого все снова начнет функционировать. Почти наверняка.

Бывает и хуже: например, Velar ни с того ни с сего может вырубить вообще все мониторы, вместе с приборным щитком — прямо на ходу оставив вас без спидометра и навигации, не говоря уж о мелочах вроде климат-контроля. В такие моменты начинаешь реально ценить, что хотя бы клавишу аварийки все-таки оставили физической.

Но даже эти выкрутасы я, в силу природной мягкости, был готов простить — в конце концов, общение с любым автомобилем Jaguar Land Rover подразумевает всякие глюки, которые принято оправдывать пресловутой харизмой. Сравнение избито в кровь, но точнее все равно не придумаешь: это как слегка эксцентричный друг — с прибабахом, зато прикольный и интересный. Можно и перетерпеть, и, в конце концов, привыкнуть. Особенно если не надо отдавать за эту дружбу шесть миллионов из собственного кармана.

Все было бы так и на сей раз, если бы наши с «Веларом» проблемы оставались только нашими. Но есть вещи, которые не прощаются даже самым лучшим друзьям — например, если они обижают твою девушку. А Range Rover поступил именно так.

Я поручил ему довольно простое дело: довезти мою половинку к родителям в Московскую область, достойно выступить перед половинкиным папой, который всерьез думал о покупке такой машины, — и вернуть обратно в лучшем виде. Но вместо этого Velar, заехав в глубокий снег возле дома, сам опустил пневмоподвеску в нижнее положение, вырубил все дисплеи (прощай, доступ ко внедорожным настройкам) и нагло застрял, заставив всех присутствующих долго и унизительно себя выкапывать.

И это было только начало: в какой-то момент подвеска вовсе перестала работать, и «Рейндж» начал скакать по дороге подобно резиновому мячику, а экраны окончательно сошли с ума, своей яркой синевой заставляя меня вспоминать о сисадминском прошлом. В общем, за одни выходные Velar успел подставить и меня, и себя — заодно лишив компанию как минимум одного потенциального клиента. Потому что ни о какой покупке после такого перфоманса девушкин папа, разумеется, не помышляет.

Самое грустное, что все это не проблемы конкретной тестовой машины, а болячка многих «Веларов». В интернете полно жалоб и на дисплеи, и на ручки, у кого-то просто не закрываются двери, у кого-то адски запотевают стекла (меня этот момент обошел стороной), словом — мрак. И вывод напрашивается только один: пока инженеры не доведут Velar до ума, покупать его стоит разве что совсем уж безнадежным фанатам. А остальным — либо ждать, либо думать о конкурентах. Тем более, что в вилке от четырех до шести миллионов рублей на российском рынке есть много всего интересного.

Конкуренты Range Rover Velar

Это далеко не полный список. Есть еще кроссоверы Porsche Cadillac , Infiniti, Lexus , даже Range Rover Sport — суть здесь в том, что сравнительно компактный «Велар» стоит как полноразмерный «премиум»! И в эксплуатации за него тоже придется платить по-взрослому. Вот во сколько обойдется первый год владения нашему стандартному москвичу возрастом старше 25 лет с пробегом в 20 тысяч километров за 12 месяцев.

Да, до рекорда Range Rover Sport SVR далековато, а на Каско можно сэкономить хоть двести тысяч — впрочем, как и отдать на триста тысяч больше, уж очень серьезный разброс у страховых компаний. Но сути это не поменяет: Velar дорог при покупке, дорог во владении — и, на самом-то деле, имеет все задатки, чтобы эти деньги оправдывать сполна. Но не здесь, не сейчас и не в этом состоянии — детские болячки нужно лечить. И на месте британцев, когда это произойдет, я бы объявил во всеуслышание: да, мол, мы все исправили. Иначе дурная репутация может серьезно испортить жизнь еще одному яркому и смелому автомобилю. /m