Ещё
УАЗ на миллион: монгольские мастера сделали крутейшую «буханку»
Далее:
Читайте также:
Ещё

УАЗ на миллион: монгольские мастера сделали крутейшую «буханку» 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
…Своим глазам вы можете верить — это действительно «уазик». Снаружи он выглядит обычным экспедиционником с силовым бампером, багажником на крыше, алюминиевой обшивкой по нижнему периметру кузова и черной матовой окраской. Но убранство салона вовсе не то, которое ждешь от автомобиля, созданного для автономного существования вдали от цивилизации.
От штатного салона практически ничего не осталось. Водитель отделен от основной части интерьера перегородкой с телевизором. Впрочем, обделенным его не назовешь — в частности, полностью изменены дверные карты, установлены электростеклоподъемники, а передняя панель обшита кожей. Но самое интересное, конечно сзади, в основной части салона, где появилось комфортабельное кресло, диван, столики, шторки на сдвижных окнах и даже светодиодные лампы в потолке. Шумоизоляция усилена.
Оптимальный вариант апгрейдов или излишества? Делитесь мнением в комментариях.
Фото: Moторт Хүлгийн Мастер
Авторамблер: последние новости
В России появится самый дешевый автомобиль на газе 11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки При замене прав заставят пересдавать экзамены в ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику1
Когда обновленные Qashqai и X-Trail начнут выпускать в РФ
«Оку» показали в стиле Lada Vesta1
На тестах замечены новые модели LADA
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС54
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение