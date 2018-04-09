УАЗ на миллион: монгольские мастера сделали крутейшую «буханку»

…Своим глазам вы можете верить — это действительно «уазик». Снаружи он выглядит обычным экспедиционником с силовым бампером, багажником на крыше, алюминиевой обшивкой по нижнему периметру кузова и черной матовой окраской. Но убранство салона вовсе не то, которое ждешь от автомобиля, созданного для автономного существования вдали от цивилизации.

От штатного салона практически ничего не осталось. Водитель отделен от основной части интерьера перегородкой с телевизором. Впрочем, обделенным его не назовешь — в частности, полностью изменены дверные карты, установлены электростеклоподъемники, а передняя панель обшита кожей. Но самое интересное, конечно сзади, в основной части салона, где появилось комфортабельное кресло, диван, столики, шторки на сдвижных окнах и даже светодиодные лампы в потолке. Шумоизоляция усилена.

Оптимальный вариант апгрейдов или излишества? Делитесь мнением в комментариях.

Фото: Moторт Хүлгийн Мастер