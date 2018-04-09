Что стоит за амбициями Peugeot 5008

Peugeot 5008: Амбиции, передний привод и 160 мм клиренса

Проблема моделей марки Пежо состоит с том, что у названий слишком много пятерок и нулей, а во внешности слишком мало отличий. Возьмем хотя бы новый Пежо 5008 — это по внешним (да и по многим техническим) характеристикам все тот же Пежо 3008, только габаритами побольше. 3008-й зарекомендовал себя как удобный эргономичный автомобиль с довольно хорошими ходовыми характеристиками. Посмотрим теперь, что нам сможет предложить его «старший брат».

Внешние характеристики

Как уже говорилось выше, все «Пежо» с нулями похожи, как близнецы-китайцы, разве что цветом отличаются. 5008 продолжает традицию, хотя и с некоторыми изменениями. Автомобиль заявлен как кроссовер и чисто визуально действительно создает впечатление такого брутального мощного всепроходца, которому не страшны грязь, брод и дороги российских глубинок. Мощная радиаторная решетка, решительные линии носовой части и основательная корма действительно производят впечатление.

Вот только дорожный просвет, если глянуть издалека, вызывает некоторые сомнения. Чисто визуально он больше походит на клиренс паркетника, но никак не кроссовера. Хотя производитель заверяет своих потребителей, что дорожный просвет Пежо 5008 составляет аж целых 236 мм. Такому клиренсу не то что кроссоверы, ему даже некоторые матерые внедорожники позавидуют.

На деле же оказалось, что измерения производились не от самой нижней точки днища, а по внешней стороне кузова — от земли до порога. Если же измерить по нижней точке днища, то клиренс с трудом дотягивает примерно до 160 мм.

Если в этом плане визуальная составляющая раскрывает все карты, то вот касательно габаритов самого авто все наоборот. Хромированные вставки, обрамляющие окна, имеют такой цвет и конфигурацию, что визуально увеличивают габариты кузова, делая и без того немаленький автомобиль еще больше.

Peugeot 5008 построен на платформе 3008-й модели, и французы решили ничего не выдумывать, изменив лишь корму автомобиля. Она гораздо «мужественнее» и брутальнее, чем у изначальной версии. А вот передняя часть полностью идентична Peugeot 3008

Багажное отделение автомобиля довольно вместительное (порядка 1 000 литров), а если убрать/сложить сидения, объем подбирается до отметки в 2 000 литров. Однако есть одна существенная недоработка со стороны производителя, которую особенно «оценят» те, рост кого выше 170 см — дверца багажника в открытом состоянии находится очень низко. При росте в 180-190 см шишки на голове вам обеспечены.

Салон

Салон Peugeot 5008 также походит на внутреннее убранство Peugeot 3008. Особое внимание привлекает руль оригинальной формы и, что французы считают очень важным, это самый маленький руль среди аналогов.

Пассажирам сидений второго ряда будет удобно и просторно, особенно если кресла отодвинуть до максимума. Сами же кресла (которых, к слову, три штуки) могут подвигаться вперед-назад автономно, без участия соседних сидений.

Материал, которым обтянуты сидения, выглядит дорого и эффектно во много за счет рифленого рисунка сложной формы. На спинке переднего сидения имеется откидной столик, довольно устойчивый и удобный. Однако при сильном нажатии он может «сложиться» вместе со стаканом чая, который обязательно упадет вам на колени, поэтому следует быть осторожным.

Семиместные версии имеют третий ряд сидений, которые можно демонтировать и оставить, например, в гараже, тем самым значительно увеличив объем багажного пространства. Использовать третий ряд для перевозки пассажиров теоритически можно, но места там маловато, а сами сидения больше подходят для детей, чем для взрослых. Если использовать Peugeot 5008 для перевозки крупногабаритных грузов, то огромным плюсом является ровный пол (хоть один плюс от переднего привода).

Пятая дверь открывается с помощью ног (нужно лишь махнуть ногой под бампером), также в торце двери имеется кнопка принудительного закрывания. Функцию «свободные руки» по достоинству оценят те, кому часто приходится перевозить сумки, вещи и другие грузы.

Водительское кресло удобное, имеет систему электрического регулирования, память двух положений. Как и в случае с задними пассажирами, спереди достаточно просторно, чтобы чувствовать себя комфортно и удобно. Приборная панель и функционал практически идентичны Peugeot 3008. Стоит обратить внимание на ручку селектора — она имеет оригинальную и удобную форму, при этом смотрится очень эффектно. Клавиши быстрой навигации делают управление удобным.

Авто оснащено всеми необходимыми современными системами — круиз-контроль, датчики мониторинга слепых зон, контроль движения в полосе, три режима для трансмиссии — нормальный, для песчаных дорог, грязи, снега. Последнее, правда, не особо поможет, окажись автомобиль в грязи да на снегу, но, тем не менее, функции присутствуют.

Технические характеристики Peugeot 5008

Авто оснащается бензиновым рядным четырехцилиндровым атмосферником, мощность которого составляет 150 л. с., а рабочий объем двигателя — 1.6 л. По данным, заявленным производителем, разгоняется автомобиль до 100 км/ч за 9.2 секунды. Есть еще трехцилиндровая версия объемом 1.1 л, но ее в Россию не поставляют, так как на отечественном рынке такие моторы не жалуют.

Топ-версии Пежо 5008 имеют четырехцилиндровые дизельные турбомоторы объемом 1.9 тыс. куб.см. Мощность двигателя достигает 180 л. с. и 400 Нм при 2 000 оборотов (в минуту) коленвала. Полный вес автомобиля — 2 240 кг, топливный бак (бензиновый) рассчитан на 56 литров. Комплектуется шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В длину новый Peugeot 5008 составляет 4 641 мм, в ширину 1 844 мм, высота же достигает 1 46 мм. Заявленный производителем клиренс — 236 мм, но, как мы уже упоминали, это довольно хитрая, если не сказать больше, цифра — под нижней точкой днища мы намеряли всего 160 мм. Колесная база автомобиля — 2 840 мм.

Тест-драйв

На тест-драйве Пежо 5008 показал себя как хороший комфортный автомобиль семейного типа, который вполне уверенно чувствует себя на хорошей дороге и на… не очень хорошей дороге. Отличная для таких условий амортизация, приличная шумоизоляция, легкий ход и маневренность.

Это хорошие показатели, но не для кроссовера в полном смысле этого слова. Все-таки кроссовер, пусть и не внедорожник, но должен быть приспособлен к работе в условиях бездорожья. Но кто решится загнать Пежо 5008 в грязь, лужи, ямы и канавы с его передним приводом и дорожным просветом, который в реальности с трудом дотягивает до 160 мм? С таким клиренсом даже по вполне приличной лесной/полевой дороге явственно ощущаешь, как автомобиль «скребет брюхом», если колея чуть-чуть углубилась.

Поэтому рассматривать машину стоит лишь с точки зрения «городского» автомобиля семейного типа. Он практичен, удобен, хорошо слушается руля, имеет вместительный багажник, где можно перевозить походный инвентарь, рыболовное снаряжение и прочие габаритные вещи. Загвоздка лишь в том, что съехать на Пежо 5008, да еще и груженом с хорошей трассы — довольно смелый поступок. Особенно в дождливую погоду.

Автомобиль для своего веса и размеров достаточно легко маневрирует, тормозная система работает отменно, в салоне водителю комфортно. Причем, даже после длительной поездки чувствуешь себя легко, выбраться из машины и сделать первые шаги не составляет труда, как после поездок на некоторых автомобилях.