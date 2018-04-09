Тест-драйв нового «Профи» и двух «Газелей»

«Газель» стала именем нарицательным. Так теперь называют любой грузовичок «легкового формата», не взирая ни на бренд, ни на происхождение. Сможет ли новый УАЗ «Профи» бросить вызов признанному лидеру? И чем «Газели» двух поколений — «Бизнес» и «Некст» — принципиально отличаются друг от друга?

Предположим, вы сельский житель, городской предприниматель или обычный водитель. И вам понадобился простой надежный помощник — недорогой выносливый грузовик, притом желательно категории «В». Какие есть варианты? На самом деле, их совсем немного — это, разумеется, «Газели» обоих поколений: «Бизнес» и «Некст». Но недавно появился еще один вариант — новый УАЗ «Профи».

Ты помнишь, как все начиналось?

В 1984-м году по поручению ХХVI съезда КПСС инженеры НАМИ начали работать над проектом «3727» — большим фургоном, который сейчас бы назвали типичным представителем класса LCV (LCV — легкие коммерческие автомобили). Консультантами были назначены специалисты Ульяновского автозавода — их «буханка» была самой близкой по типоразмеру. Но до конвейера по разным причинам разработка так и не дошла.

Параллельно Горьковский автозавод по собственной инициативе начал работу над аналогом «3727». В итоге, когда рухнул СССР, у газовцев была почти готовая «Газель», а в Ульяновске — только «козлики» да «буханки». И догнать ГАЗ оказалось не по силам, хотя УАЗ предпринимал несколько попыток, — «Газели» мгновенно стали и остаются бестселлерами рынка, не оставив шанса конкурентам.

После долгой паузы в Ульяновске решили отомстить «заклятым друзьям» из Нижнего Новгорода — в конце 2017-го года дилеры марки УАЗ получили новую модель — «Профи», грузоподъемность которой составляет стандартные для «Газели» полторы тонны. И правильно сделали, ведь сегмент LCV –лакомый кусочек: в прошлом году в России было продано порядка 109 тысяч грузовичков полной массой до 3,5 тонны.

При этом перед создателями УАЗ «Профи» поставили весьма сложную задачу: не только бороться за небогатого покупателя, который готов выложить за новую машину буквально 700-800 тысяч рублей, но и не уступать «Газели-Бизнес» по основным параметрам. Удалось ли достичь этой цели? Мы на протяжении недели возили грузы, изучали машины и опрашивали перевозчиков, чтобы ответить на этот вопрос вдумчиво и профессионально.

Что там внутри?

В основе всех трех грузовиков лежат мощные лонжеронные рамы. Во всяком случае, хочется верить, что они мощные, так как «скелет» ульяновской модели представляет собой усиленную раму от внедорожника УАЗ «Патриот». И именно поэтому кузов «Профи» может быть максимум трехметровой длины — из-за закрытого профиля лонжеронов сделать более крупную версию автомобиля без потери жесткости просто не получится.

Кроме того, замкнутое сечение может создать проблемы при ремонте — нельзя будет просто взять и поставить усилитель, скорее всего, придется менять раму целиком. А при установке специальных надстроек единственным выходом станет просверлить короб рамы насквозь и поставить очень длинные болты, которые снизят прочность крепления. Для справки, в сегменте LCV спецнадстройки ставят примерно на 50% проданных машин.

Это теория. На практике же мы рассмотрели, что «уазовская» рама — сварная (и в точках сварки уже начали появляться «рыжики» коррозии). Придирчивый осмотр машины показал, что сваркой занимаются не роботы, а люди, потому качество конкретного «Профи» очень сильно зависит от аккуратности мастера. И это плохо — при динамических и вибрационных нагрузках неаккуратный сварочный «стежок» может стать местом зарождения будущей трещины.

Конечно, при нагрузках играет абсолютно любая рама, но клепаная система обеспечивает запас перемещения элементов относительно друг друга и сглаживает напряжение, а сварная — работает на излом. Но экономия есть экономия. Соорудить клепаную архитектуру на основе лонжеронов открытого сечения — такая используется на обеих «Газелях» — инженерам марки УАЗ не позволило отсутствие средств.

Посмотрим, что сзади

После рамы мы, как профессиональные перевозчики, оценивали качество бортовой платформы. И тут создателям «Профи» есть, чем удивить! Например, дилеры УАЗа очень хвалят лямки, придуманные для подъема тента — их называют «римской шторой». Однако зимой тент от мороза твердеет, и для нас лямки стали абсолютно бесполезными. Ну да ладно, зима когда-нибудь закончится и «римский механизм» заработает как положено.

К кузову тент крепится через крючки при помощи обычной веревки. «Просто и надежно», — говорят продавцы. Но мы этому решению не обрадовались. При каждой погрузке-разгрузке нужно тратить кучу времени, шнуруя веревку. А еще, открывая задний борт, приходится плечом толкать боковые стойки — непонятно зачем приваренные пластинки не дают ему свободно падать.

Также продавцы «уазиков» подметили и третий немаловажный для перевозчика нюанс — у новинки из Ульяновска стойки тента не отнимают полезный объем. И это очень хорошо. За исключением одного: оказалось, что открыть боковые борта при установленном каркасе нельзя. Поэтому, если тяжелый груз при загрузке рохлей или погрузчиком задвинули вглубь платформы, вытащить его можно будет только через задний борт.

А что «Газели»? У «Некста» почти идеальный грузовой отсек — весьма продуманный, правильной формы. У «Бизнеса» боковые стенки тента невертикальные, что уменьшает полезный объем. Зато замки — простые и функциональные, а современные катанные борта (об этом поговорим чуть ниже) можно откинуть, не разбирая каркас.

Грузовые возможности

Для владельца автомобиля такого класса действительно важно только одно — чтобы машина без проблем перевозила грузы массой до полутора тонн. Хотя в качестве эксперимента можно решиться и на перегруз. Формально, расклад по грузоподъемности таков: при полной массе 3,5 тонны «Профи» может взять на борт 1 500 кг, «Некст» — 1 570 кг, «Бизнес» — 1 660 кг.

Вот только реально загрузив каждую из машин полутора тоннами груза мы убедились: с перегрузом лучше не шутить. Нет, по внешнему виду обеих «Газелей» даже не скажешь, пустые они или груженые, а вот «уазик» насторожил — передняя часть автомобиля заметно приподнялась, рессоры полностью выпрямились, а шины стали выглядеть подозрительно (На заднем мосту стоят не четыре колеса, как на «Газели», а всего два).

А уж управляемость… С нагрузкой или без нагрузки, «Профи» едет по магистрали, мягко говоря, не слишком уверенно. При загородных скоростях автомобиль мотает по полосе, он очень резко реагирует на любые препятствия — выбоины, колеи и боковой ветер. В ответ на поворот баранки сначала следует затянутая пауза, а затем — пугающе резкая реакция. И такое поведение точно нельзя назвать нормальным и безопасным.

В чем причина? В своеобразной развесовке — задний мост расположен практически посередине грузовой платформы, поэтому передок получается разгруженным. Добавляет нервозности и конструкция подвески — продольные перемещения моста ничем не компенсируются. В этом плане «Газель-Бизнес» будто работает на контрасте: ее не водит по колее, не бросает по дороге — хотя в порожнем, хоть в загруженном состоянии машина ведет себя одинаково предсказуемо.

Кто первый сгниет?

Учитывая, как активно власти даже провинциальных городов посыпают дороги реагентами, это очень актуальный вопрос. Так вот. УАЗ откровенно разочаровал качеством окраски бортов — на машине с пробегом в полторы тысячи километров там уже есть очаги поверхностной ржавчины. И это только начало: учитывая, что кабина целиком сделана из неоцинкованного металла, лишь дело времени, когда и здесь появятся «рыжики».

По идее, «Газель» не должна быть лучше — мы прекрасно помним, как быстро гнили первые машины. Но в этом направлении за последние годы ГАЗ сделал немало хорошего: детали основания кабины — те, что наиболее подвержены коррозии — теперь из оцинкованной стали, а кабина и кузов перед окраской проходят процедуру катафорезного грунтования методом окунания. Так что ржавеют нынешние «полуторки» куда медленнее прежних.

Кабина «Некста» вообще полностью сделана из «оцинковки», а крылья — из пластика. Поищем ржавчину на бортовой платформе? Бесполезно. На «Газелях-Next» и «Газелях-Бизнес» борта теперь выполнены из катанного профиля, то есть каждая створка делается из единого куска металла методом загиба. Поэтому точек сварки — минимум, а каждая точка, как известно, — потенциальный очаг возникновения коррозии.

Кстати, не менее важно осмотреть, как защищена от коррозии электрика. И здесь нам придется отругать ульяновцев: ну нельзя, чтобы электропроводка, проложенная вдоль рамы, не была заизолирована возле разъемов. Зимой все это будет гнить, а водитель устанет искать, почему вдруг погасли «стопы» или «габариты». У машин марки ГАЗ такие косяки тоже встречались, но нижегородцы усвоили урок.

Битва моторов: два бензиновых и дизель

Под длинным капотом УАЗ «Профи» установлен бензиновый двигатель ZMZ PRO рабочим объемом 2,7 литра и мощностью 150 л.с. — несмотря на модное название, это всего лишь более мощная версия хорошо знакомого перевозчикам ЗМЗ-409. При этом показатели крутящего момента (как известно, груз везет не мощность, а момент) нельзя назвать рекордными — 235 Нм при 2 650 об/мин.

Для сравнения, отдача 2,7-литрового газелевского атмосферного мотора серии Evotech — скромные 107 л.с., однако момент — вполне сопоставимые 221 Нм. И эти Ньютон-метры доступны при меньших (2 350) оборотах коленчатого вала. Поэтому для нас разница между двумя моторами оказалась заметна сразу — стартовать на «Бизнесе» несколько проще, так как не нужно активно подгазовывать.

В остальном двигатели похожи — они хорошо подходят для размеренной, без отчаянных городских гонок, работы. Кстати, в водительской среде принято считать, что двигатель ЗМЗ предпочтительнее «Эвотека», но, по большому счету, тяги не хватает обоим — в горку отечественные атмосферники нам приходилось крутить до «звона». А это — повышенный расход топлива, главный враг любого бизнесмена.

В состязании моторов дизельная «Газель-Next» находится над схваткой. Ее турбодизель располагает широченной полкой крутящего момента — с 1 400 до 3 000 «оборотов» водитель располагает 330 Нм тяги. Это не просто достойный, а почти рекордный показатель, даже если взять самые мощные версии конкурентов-иномарок. Надо ли говорить, что груженый «Некст» оставляет впечатление очень динамичной машины.

Кто самый экономичный?

Мы сохраняли чеки после заправок, и вот результат. С показателем 10,7 литров на 100 км пробега уверенно побеждает дизельный Next. А вот «Профи» тратит по 20 литров «девяносто второго», «Бизнес» — по 16 литров. Это уже много. Не зря перевозчики предпочитают сразу заказывать битопливные версии, которые могут ездить на дешевом пропан-бутане. (Любую «Газель» можно вдобавок заказать и в метановом, и в дизельном исполнении).

Между прочим, дилеры марки УАЗ уверяют, что пустое пространство между рамой и кузовом «уазика» — это как раз специальное место под установку газовых баллонов. На самом же деле причина в том, что взятый за основу «скелет» внедорожника «Патриот» имеет «горбатую» форму — так повелось аж от УАЗ-469 образца 1972-го года, и все ныне выпускаемые «УАЗики» базируются на этой раме времен Холодной войны.

Еще один рецепт снижения расходов — установка пластикового спойлера на кабину, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивление «будки». (УАЗ такую опцию официально пока не предлагает, но обещает вскоре решить проблему). О «будках» стоит поговорить отдельно: в стандарте «Некст» располагает тентованным отсеком размерами 3 089 х 2 078 х 1 860, «Бизнес» — 3 089 х 1 978 х 1 600 мм, «Профи» — 3 089 х 1 870 х 1 670 мм.

Хотите большего? И правильно делаете. Из практических соображений покупатели обычно выбирают «растянутые» версии «Газели» — с кузовом длиной 4,2 метра. Но на ульяновскую новинку такой пока не поставить — об этом мы говорили, описывая конструкцию рамы. Единственный выход — заказать более широкую (плюс 8 сантиметров) платформу. Не спасение, но пять европаллет вместо четырех уже влезет.

Плевать на дизайн!

Знаете, чем еще отличается покупатель легковушки от покупателя грузовика? Последний готов наплевать на дизайн, если машина надежная и экономичная. Хотя «Профи», конечно, хорош. Особенно на фоне примелькавшейся и немолодой «Газели-Бизнес». Глядя на новый УАЗ, не сразу поймешь, что кабина УАЗ «Профи» — это передняя часть кузова внедорожника «Патриот», которая получила другие фары и решетку радиатора.

Правда, в сети можно найти немало жалоб на слабую оптику «Профи». В фарах из-за экономии стоят простые двухнитевые лампочки, поэтому при включении дальнего света ближний выключается, и перед машиной образуется «световой провал». Уж лучше бы на машине оставили светотехнику от «Патриота», тем более, что сэкономить не получилось, — фара для «Профи» стоит столько же, сколько для «Патриота».

Если уж начали обсуждать стоимость: ульяновская новинка стоит минимум 749 000 рублей, а за технику из Нижнего Новгорода придется отдать 875 000 и 1 005 000 рублей — столько стоят машины «прошлого» и «будущего» поколений, соответственно. При этом УАЗ в базе предлагает такие вещи как ABS, электротеклоподъемники и водительскую подушку безопасности.

Компоновочные премудрости

Мы специально оставили напоследок описание интерьеров. Повторим: коммерческий транспорт — это не тот случай, когда встречают по одежке. Впрочем, про одежку наших испытуемых есть что сказать. Next можно описать очень коротко: просторно, комфортно, современно. Важный момент: вместо «кочерги» рычага коробки передач здесь джойстик, какие стоят на грузовиках-иномарках, и работать с ним — одно удовольствие.

После «Некста» «Профи» и «Бизнес» кажутся продуктами из прошлого века, только салоны «Газелей» и шире, и просторнее. От салона легкового «Патриота» ждешь удобства и комфорта, но вместо этого встречаешься с рядом странных решений. Вот смотрите. В развозной машине человек проводит по много часов, а значит, ему нужны подстаканник и подбутыльник. В «уазике» все это есть. Но за спиной водителя! Вот прямо за спиной, справа сзади.

Тут есть и открытая полка над головой для документов — много не положишь, да и прижать нечем, — в «Газели» бумаги укладываются в ящичек на верхней части торпедо. Похвалить в «Профи» можно отсек под мелочевку, упрятанный под пассажирским креслом. В свою очередь инструмент здесь удобно хранить за задним номером — там есть металлический ящичек, который запирается на навесной замок. Пассажирское кресло, кстати, вроде как двухместное, но садиться туда вдвоем не хочется — двум пассажирам не просто тесно, а катастрофически некомфортно.

После таких компоновочных чудачеств «Газель-Бизнес» воспринимается просто нормальным автомобилем. Удобные подстаканники, полочки и бардачки — новая передняя панель, которую внедрили совсем недавно, удалась. Единственный серьезный минус компоновки — на месте площадки для отдыха левой ноги расположена колесная арка, но, учитывая высокую вертикальную посадку, к этому со временем привыкаешь.

Кто лучше?

Однозначно — «Газель-Next». Даже учитывая немалую стоимость. А как она управляется. Благодаря реечному рулевому механизм, передней независимой подвеске и мощным тормозам отечественный грузовик способен подарить даже удовольствие от вождения. И если заказчик не поскупится на дизельную версию, то такой ГАЗ даже даст фору некоторым иномаркам.

«Газель-Бизнес», которую начали выпускать еще зимой 2010 года, не преподнесла никаких сюрпризов — об этой машине все все давно знают. Хотя мы, например, не знали, что ГАЗ только что внедрил новый интерьер для кабины, катанные борта для грузовой платформы и пластиковые топливные баки объемом 80 литров. Главное, что машина готова исправно выполнять свою основную функцию — везти полторы тонны груза из пункта А в пункт Б.

И только УАЗ оставил крайне противоречивые впечатления. С одной стороны, это здорово, что небогатому российскому перевозчику теперь доступна относительно недорогая коммерческая модель. Тем более, что для этой модели можно заказать полный привод и двухрядную кабину. С другой, «Профи» удивил массой противоречивых решений. Усиленная, но все еще легковая рама, односкатная ошиновка, тесная кабина.

Или такая «мелочь» как крестовины карданного вала. Они взяты от «Жигулей». Экономика должна быть экономной? Расскажете об этом водителю, который зимой встанет без движения на сельской дороге. Впрочем, любая критика — повод для действий. И вполне возможно, что замечания помогут инженерам Ульяновского автозавода сделать свой продукт надежнее и качественнее. Хотя «Газель-Next» уже точно не догнать.