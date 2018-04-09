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Электромагнитная чудо-подвеска, которой стоило снабдить машины давным давно
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Электромагнитная чудо-подвеска, которой стоило снабдить машины давным давно 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Теперь молодая марка представила свое видение активной подвески. Систему называют «проактивной» и говорят, что она опережает самые продвинутые комплексы на топовых моделях премиальных брендов. Задача — обеспечить высочайшую плавность хода при проезде глубоких ям, выбоин, брусчатки, трещин в асфальте и бетоне, а также стыков эстакад и вообще любых неровностей. Условно говоря, стандартная подвеска с гидравлическими амортизаторами или демпфирующими элементами с магнитореологической жидкостью, играют в защите, в то время как проактивная подвеска предпочитает действовать в нападении.
Атака заключается в принципе действии. На каждый амортизатор устанавливается электрогидравлический девайс, состоящий из геротора (устройства, используемого для перекачки жидкостей), электромотора и цифрового контроллера. Он отслеживает дорожное покрытие и действует за считанные мгновения. Как только система фиксирует возмущение, то за пять милисекунд противодействует ему, регулируя давление в амортизаторе. В этот момент колесо как будто поджимается. Интересно, что разработка ClearMotion задумывалась для большинства массовых автомобилей и требует минимальных вмешательств в конструкцию для установки — внедрение ее в подобных масштабах грозит «подвесочной» революцией. А что особенного почувствует водитель? Вот именно что ничего! В том смысле, что автомобиль, судя по описанию продукта, буквально плывет над дорогой. Разумеется, подвеска допускает небольшие клевки при замедлениях, дабы человек окончательно не терял связь с реальностью. Но в автономном будущем, где наверняка применят подобные разработки, очевидно, вы и этого не почувствуете.
Что в сухом остатке? Технологии Bose, которое в свое время признали шокирующими как с точки зрения инжиниринга, так и с позиции цены, позволили создать систему для более широкого применения. Но вопрос прайса остается открытым, равно как и сроки вывода продукта на рынок. Интересно, заинтересуются ли девайсом ClearMotion массовые производители?
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