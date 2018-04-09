Распили Volvo пополам и получи бешеную тачку для дрифта

Зачем им это пришло это в голову? Да неважно! Главное, что результат превзошел все ожидания. Облегченная после «распильного» тюнинга машина на переднем приводе теперь способна превратиться в настоящий аттракцион, вращаясь на бешенной скорости. Механики также добавили маленькие колесики сзади, из-за чего машина стала похожа на огромную тележку из супермаркета.

Судя по видео, практически никто из тех, кто тестировал дрифт-аттракцион, не смог удержаться потом от тошноты и головокружения. Особенно неприятно, наверное, думать о том, что вместо спиленного бензобака новым вместилищем для топлива стали канистры позади пассажирских сидений. Звучит безопасно!