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Распили Volvo пополам и получи бешеную тачку для дрифта
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Распили Volvo пополам и получи бешеную тачку для дрифта 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Зачем им это пришло это в голову? Да неважно! Главное, что результат превзошел все ожидания. Облегченная после «распильного» тюнинга машина на переднем приводе теперь способна превратиться в настоящий аттракцион, вращаясь на бешенной скорости. Механики также добавили маленькие колесики сзади, из-за чего машина стала похожа на огромную тележку из супермаркета.
Судя по видео, практически никто из тех, кто тестировал дрифт-аттракцион, не смог удержаться потом от тошноты и головокружения. Особенно неприятно, наверное, думать о том, что вместо спиленного бензобака новым вместилищем для топлива стали канистры позади пассажирских сидений. Звучит безопасно!
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