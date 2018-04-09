Тест-драйв: Toyota Highlander 

Если лучше гор могут быть только горы, то круче горца может быть только «горец». Следуя такой незамысловатой логике, мы с энтузиазмом приняли на тест-драйв обновленный Toyota Highlander в максимальной комплектации. Планка ожиданий изначально была задана очень высоко, чему в немалой степени способствовала как хорошая репутация этого среднеразмерного кроссовера, честно заработанная к моменту рестайлинга 2017-го года, так и интригующий ценник. Но раз уж стоимость мы по традиции озвучиваем в самом конце, то предлагаем тем, кто ее еще не знает, попытаться самим угадать по мере прочтения нашего обзора. В любом случае, как бы близко вы ни были к правильному ответу, материальная сторона вопроса — это, как нам кажется, не самое главное, когда речь идет о Highlander. Заявленная производителем и растиражированная маркетинговыми средствами бескомпромиссность обновленного Toyota Highlander во внешности в первую очередь выражается «по-лексусовски» брутальной радиаторной решеткой. Начавшийся с крупной трапеции фронтальной части «парад злого тщеславия» завершают такие элементы экстерьера, как новые обвесы и оптика. Небольшое недоумение вызвало отсутствие внешней защиты порогов, но главное, что идущие внахлест двери продолжают хранить их чистыми внутри. Это оценит каждый, кто хоть раз портил лоск новых брюк об замызганный низ дверного проема. В интерьере с ходу бросается в глаза, что в Toyota даже не подумали пустить Highlander в гонку за диагональ головного экрана и прочие новомодные фишки. Вместо этого водителя и пассажиров ждет фирменный упор на высококачественные материалы отделки, ненавязчивая подсветка по контуру, регулируемая поддержка ног и бокс-подлокотник с оригинальной двухстворчатой крышкой. По вместительности последний может соперничать с сумкой-холодильником средних размеров! Комод с подсветкой пусть немного непривычен, но очень удобен. В него помещается практически любой смартфон. Toyota Highlander по праву можно назвать уникальным автомобилем в плане комфорта задних пассажиров — тест посадкой «за собой» второй ряд прошел на ура. Благодаря камере кругового обзора в комплектации Люкс Safety можно даже скучное стояние в пробке превратить в квест с прохождением «по приборам». 249-сильный бензиновый двигатель объемом 3,5 литра сообщает автомобилю достаточно мощности, чтобы от случая к случаю показывать характер, но не более того. Все-таки Highlander не создан для агрессивной езды на скоростях, вдвое превышающих скорость потока. Зато маневрирует в нем кроссовер, несмотря на все свои две тонны веса, на уровне седана — колеса цепко ухватывают асфальт, а крены кузова при разруливании на скорости практически не ощущаются. Колейности он тоже не боится. Каждый водитель Toyota Highlander должен подумать дважды, а лучше трижды, прежде чем форсировать препятствия, выбивающиеся за рамки повседневно-городских. Внушительные размеры кроссовера дарят обманчивое чувство уверенности, и не все могут устоять перед соблазном испытать его внедорожные характеристики. Учитывая все вышесказанное, у некоторых могут возникнуть смешанные чувства, мол, зачем нужен такой «горец», раз на нем ни погонять, ни «замесить» толком не получится. Но у Toyota свой взгляд на этот счет, оправдавший себя полностью, учитывая высокую популярность автомобиля на американском рынке, где он нашел свою аудиторию среди «любителей активного стиля вождения в возрасте от 20 до 30 лет». С учетом российских экономических реалий подобный успех Highlander у нас вряд ли повторит, но новое лицо модели однозначно придется по вкусу большому количеству поклонников японского бренда.
Характеристики
Габариты, д/ш/в, мм: 4890, 1925, 1770Снаряженная масса: 2110 кгДвигатель: бензинМощность: 249 л.с. Разгон до сотни, сек: 8,8Привод: полныйТестовый расход топлива: 14,5 л/100 кмЦена базовой комплектации: 3 226 000 р. Цена протестированного автомобиля: 3 524 000 р.