C3 Aircross: съезжать с хорошей дороги не стоит

Citroen C3 Aircross — кроссовер, на котором нельзя съезжать с хорошей дороги

Субкомпактные кроссоверы последнее время буквально оккупировали рынок и пользуются все возрастающей популярностью. Те автопроизводители, которые не попали на начало своеобразного «компактного бума», в темпе исправляют ситуацию, представляя на рынке новые линейки. Citroen C3 Aircross как раз из такой категории.

У большинства автомобилистов есть четкое понимание того, что такое кроссовер. Это должен быть… нет, не внедорожник, но автомобиль, способный справиться с нестандартными и не очень благоприятными дорожными условиями. Как минимум, уверенно себя чувствовать на неровной ухабистой дороге, в условиях грязи, небольших луж и гравийки. А для этого нужны, как минимум, соответствующая подвеска и полный привод.

И если в ситуации с подвеской Citroen C3 Aircross еще можно с натягом причислить к вседорожникам, то передний привод портит всю картину сразу и бесповоротно. Причем, полный или задний приводы не предусмотрены вовсе, что делает новый кроссовер от Citroen кроссовером только на словах.

Внешние данные

А вот тут к французам, как говориться, не подкопаешься. Конечно, на вкус и цвет… но если отбросить личные предпочтения, то машина получилась аккуратной, подтянутой, компактной и выдержанной в нескольких цветовых решениях — разноцветных (и прекрасно сочетающихся, даже если контраст довольно вызывающий, как темный и оранжевый) или монохромных.

Машинка визуально выглядит маленькой и аккуратной, даже несколько игрушечной, хотя габариты у нее отнюдь не «детские» — длина 4 154 мм, ширина 1 824 мм, в высоту Citroen C3 Aircross достигает 1 597 мм.

В первую очередь в глаза бросаются квадратные, со скругленными углами, фары с эффектом каскада. Мы так привыкли к узким, хищно прищуренным взглядам автомобилей, что на таком «квадратном решении» отдыхает взгляд. Особенно с учетом того, что форма фар, как спереди, так и сзади, идеально дополняет дизайн кузова.

Второе, что приковывает внимание — это короткий, с плавными изгибами нос. Стоит заметить, что Citroen C3 Aircross вообе весь такой плавный и «мягкий», без хищных линий, эффектных выштамповок и брутальных хромированных вставок. Капот у автомобиля создает эффект воздушности — приподнятая, как будто надутая верхняя часть делает нос авто визуально легким.

Между прочим, это в действительности так — некрупный двигатель значительно облегчает носовую часть, что положительно сказывается на динамике и ходовых качествах автомобиля, даже с учетом небольшой мощности самого мотора.

Еще одной «фишкой» Citroen C3 Aircross являются шторки-жалюзи на маленьких окнах задних дверей, окрашенные в тон кузовных деталей — они придают авто особенный колорит. Кстати, оптика имеет тот же эффект жалюзи, что так же является пусть и не особо практичным, но эффектным дополнением.

Автомобиль имеет на внешней кузовной части пластиковые вставки, а вот защиты от грязи на сзади и в районе дверей нет. Что в условиях бездорожья, где должен побывать каждый уважающий себя кроссовер, принесет несколько неприятных минут водителю и пассажирам, если они не будут осторожны рядом с грязными элементами кузова.

Основные технические характеристики

На автомобиль устанавливаются бензиновый и дизельный двигатели. Бензиновый на 12 клапанов, объемом 1.1 л и мощностью 110 л.с. и 205 Нм крутящего момента. В свою очередь, бензиновый мотор может быть турбированный или атмосферник. Естественно, у турбированного варианта динамика будет получше. Дизель же представлен шестиклапанным трехцилиндровым мотором, объем которого составляет 1.5 л, а мощностные характеристики достигают 120 л.с.

Колесная база составляет 2 604 мм, а высота дорожного просвета находится в районе 170 мм. Полная масса Citroen C3 Aircross — 1 203/ 1 815 кг. Топливный бак рассчитан на 45 литров топлива.

Автомобиль оснащается только передним приводом. Вместо запасного колеса под фальшполом багажного отделения предусмотрена докатка. Расход топлива в городских условиях — для дизеля 4.6 л /100 км, для бензинового мотора 6.7 л /100 км. В загородных условиях потребление бензина 4.8 л /100 км, солярки 3.7 л /100 км.

Оформление салона

Интерьер модели практически полностью соответствует хэтчбеку С3. Цветовое решение салона зависит от цвета кузовной части, может быть и монотонным и ярким, контрастным. Особенно эффектно смотрится салон в оранжево-серых тонах, хотя сочетание не каждому придется по вкусу. А вот бежевое оформление интерьера уж очень непрактично, зато смотрится превосходно.

Накладка передней панели может быть выполнена из мягкого пластики или ткани, спидометр не оправдал опасений по поводу свойственной французским авто специфики — у Citroen C3 Aircross «четная» оцифровка. Автомобиль оснащен системой Grip Control. Это не станет панацеей в сложной дорожной ситуации, но, например, помочь выехать по заснеженной дороге неопытному автомобилисту поможет. Также имеется устройство помощи в процессе спуска Hill Assist Descent.

Что касается удобства, то передние сидения довольно широкие, имеют ненавязчивую боковую поддержку, и в целом чувствуешь себя комфортно и свободно. Немного портит картину тот факт, что водительское кресло лишено системы электрорегулирования, что для современного авто несколько нетипично. Зато имеется подлокотник (правда, немного узковатый, но тем не менее), а ручка стояночного тормоза выполнена в стиле «львиная лапа».

На приборной панели удобная полка для мелочей, руль как бы срезан по нижней хорде, предусмотрена беспроводная зарядка для смартфона — следует лишь обзавестись специальным чехлом.

Что касается заднего ряда, то там достаточно просторно, чтобы при среднем росте не упираться коленями в спинку переднего сидения. Три посадочных места, сидения отодвигаются примерно на 15 см, также можно регулировать угол наклона спинки.

На окнах сзади предусмотрены шторки, а также розетка на 12 вольт. Объем багажного отделения — 410 литров, однако если придвинуть задний ряд кресел максимально в переднему ряду сидений, то объем багажника увеличивается до 520 литров. Если сложить сидения, то в машину поместится длинногабаритный груз. До 2.4 метра длиной включительно.

Тест-драйв

С учетом всего вышеописанного, ждать от Citroen C3 Aircross головокружительных результатов на дороге не стоит. Авто разгоняется до сотни около 10 секунд, в зависимости от типа двигателя и нагруженности. C3 Aircross прекрасно слушается руля, очень маневренный, послушный и легкий. Большим достоинством является то, что на турбированных двигателях при резком ускорении не проявляется турбояма, а это заметный плюс.

На асфальте авто чувствует себя уверенно, а водитель и пассажиры комфортно. Подвеска просто идеальна, несмотря на заднюю балку вместо многорычажки. Шумоизоляция на высоте — создатели не пожалели матов и других изолирующих элементов.

Но вот стоит съехать с ровного асфальта, как машину начинает кидать и трясти — сказывается стабилизация (это, впрочем, решается переводом в соответствующий режим) и относительно небольшой вес автомобиля. Ехать по настоящей грязи и на плохопроходимых дорогах никто на Citroen C3 Aircross не осмеливался, передний привод и реальный дорожный просвет, который, судя по измерениям от нижней точки днища, составляет лишь 150 мм — не те характеристики, с которыми можно пройти подобное испытание.

Для городских дорог и трасс машина просто идеальна как в техническом плане, так и по внешним характеристикам. Можно в сухую погоду выбраться на дачу или рыбалку, если дорога соответствует классическому пониманию проселочной.

Вердикт

Что в итоге? Если вы хотите приобрести аккуратный, компактный и юркий послушный автомобиль — Citroen C3 Aircross создан для вас. Но как вседорожник в полном смысле этого слова, он не подойдет.