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Может ли небронированный Mercedes спасти от пули?
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Может ли небронированный Mercedes спасти от пули? 

Авторамблер 33 минуты назад
Фото: Авторамблер
Лихие 90-е уже становились историей, люди ценили удобство и роскошь, нежели безопасность. И все же по-прежнему то здесь, то там «серьезные люди» становились жертвами обстрела в собственных машинах. Как показывает история, если автомобиль не был бронирован, то кузов от пуль не спасал.
И все же блогер Эдвин Саркисян решил проверить, насколько способен качественно изготовленный немецкий автомобиль спасти своего владельца от пули. Для этого Mercedes-Benz W220 последовательно расстреливали из Glock калибра 9-мм, Desert Eagle, а также самой популярной в США винтовки AR 15.
В результате выяснилось, что, несмотря на качественную сталь кузова и ребра жесткости, с помощью которых инженеры Mercedes-Benz пытались сделать машину прочнее, авто не способно удержать пулю. Даже 9-мм пистолет прошивает двери, а, следовательно, ранит пассажира.
Единственный тест, который относительно успешно прошел W220, это стрельба в крышку багажника (да, представьте, что за вами гонятся плохие парни). В этом случае пуля ранит сидящих сзади пассажиров, но не пробьет кресла сидящих на передних сиденьях.
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