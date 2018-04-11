Mazda CX-9: и на Солнце бывают пятна

Длительный тест Mazda CX-9: зимняя эксплуатация, конкуренты и стоимость владения

За месяц совместной жизни мы с редакционной Mazda CX-9 успели порубиться в сугробах (но ни разу не застряли) еще немного снизили расход топлива, а затем — когда пришла пора расставаться, подсчитали расходы и разобрались с конкурентами. И теперь я уверен, что откусить у соперников свою долю рынка «девятке» вполне под силам.

Вторая половина теста семиместной Mazda CX-9 пришлась на приличные, по меркам Москвы, морозы, но никаких проблем с холодными утренними стартами в -20 не случилось. Бесключевой доступ с кнопкой на двери работал безошибочно, в отличие от сенсорного, который обычно используется на более дорогих машинах, и который в морозы частенько подглючивает, мотор запускался исправно, хотя стартер крутился чуть дольше, чем того ожидаешь, а двигатель на холодную оказался слегка вибронагружен. Зато подогрев кресел тут реактивный — тепло растекается по подушке и спинке уже спустя пару минут после включения. И подогрев руля мощный — настолько, что минут через пять его приходится отключать: жарит!

А вот чего японскому кроссоверу отчаянно не хватает — так это полноценного подогрева лобового стекла. У СХ-9 подогревается только зона покоя щеток стеклоочистителя, но на машине за три миллиона, которая собирается поселиться в стране с холодными и снежными зимами, подогрев по всей площади стекла жутко полезная и отчаянно необходимая штука!

Нешипованная «Хакка», в которую был обут наш автомобиль, хорошо цепляется в продольном направлении — поэтому разгоны и торможения получаются уверенными и эффективными, но при поперечных нагрузках (в поворотах) тяжелая «девятка» быстро соскальзывает с траектории и склонна ехать наружу. Впрочем, CX-9 охотно реагирует на сброс газа и мягко доворачивает внутрь поворота — это же «Мазда»! И настроена она очень азартно для семейного кроссовера.

Жаль, что под тягой кроссовер скользить отказывается — тяжелый нос и длинная база, в сочетании с не самыми удачными настройками полноприводной трансмиссии, не подарят водителю особого удовольствия на заснеженной дороге где-нибудь в Подмосковье (или на площадке у торгового центра). Муфта привода задней оси у СХ-9 подключается с запаздыванием, уже в ответ на отчетливую пробуксовку передних колес. Причем даже на старте. Поэтому снежные преграды на этой машине лучше брать сходу, используя инерцию тяжелого кузова — внатяг заехать на симпатичный парковочный сугроб рядом с домом скорее всего не получится.

Поэтому — чуть больше хода и смелости, и ваша машина проедет почти везде. Дорожный просвет у СХ-9 — внушительные 220 миллиметров, которых хватает за глаза. Главное, не забывать про длинные свесы (особенно передний), и солидную массу.

Расход топлива с наступлением морозов почти не изменился — точнее, даже упал на одну десятку. Итоговые 14,7 литра — это не слишком много для 231-сильного турбомотора, которому приходится таскать семиместную машину по столичным пробкам.

С ездовым комфортом все неоднозначно: мне нравится ездить на СХ-9 за рулем — это едва ли не лучшее шасси в классе. Но не нравится, как подвеска справляется с московскими дорогами, превратившимися за эту зиму совсем в немосковские. Mazda CX-5 , использующая ту же платформу, настроена удачнее, и я надеюсь, что подвеску СХ-9 тоже доведут до ума — например, в рамках ближайшего обновления. И только по этой причине я, пожалуй, не решусь назвать кроссовер Mazda однозначно лучшим в своем сегменте. А кто же лучший?

Понятное дело, что без очного сравнения рассуждать о том, чье ушу круче, — просто глупо. Да и выбирать свой автомобиль каждый будет исходя из собственных предпочтений. Кому-то важнее внешность, кому-то — удовольствие за рулем, а кого-то волнует цена при последующей перепродаже через 2-3 года. А некоторых будет вполне справедливо волновать стоимость содержания такого автомобиля. Посчитаем расходы владельца Mazda CX-9 за первый год эксплуатации?

Как обычно, мы берем данные для водителя старше 22 лет, проживающего в Москве и имеющего водительские права минимум 5 лет.

Расходы владельца Mazda CX-9 в первый год эксплуатации (20 000 километров пробега)

ОСАГО | 13 177,6 р.

Каско | 120 000 р.

Транспортный налог | 17 325 р.

ТО | 11 890 р.

Топливо | 122 010 р.

Итого | 284 402,6 р.

Километр пробега (только топливо) | 6,1 р.

Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско) | 14,22 р. Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско) | 8,22 р.

Итоговые цифры не выглядят пугающими — например, прямой конкурент CX-9, Toyota Highlander , — обойдется дороже. И по общей сумме трат, и по цене километра пробега — 17 рублей против 14.

Большой плюс Mazda CX-9, помимо приятных налоговых «сил» в ПТС, — наличие базовой модификации, которая стоит дешевле трех миллионов рублей. Благодаря ей «девятка» не попадает под налог на роскошь, а это позволяет экономить около 100 тысяч рублей в год. Кроме того, рекомендованные цены на ТО тоже невысокие — первое техобслуживание на отметке 15 000 километров пробега обойдется в 12 тысяч рублей (правда без замены воздушного и салонного фильтров — они не входят в обязательный список), а второе — на 30 000 км. — примерно в 16 тысяч рублей.

Дороговата только страховка — автомобили Mazda считаются «угоняемыми», так что дешевле 100-120 тысяч по Каско вас вряд ли застрахуют. Однако учитывая, что владельцы CX-9 в большинстве своем семейные люди, то для них тарифы будут чуть ниже, чем для холостяков.

В общем, выбирай я сегодня семиместный кроссовер — CX-9 непременно оказался бы в топ-3 моего вишлиста. Мне нравится его внешность, нравится простор в салоне и возможности его трансформации. Нравится большой багажник, приятный турбомотор и плавная коробка передач. Нравится тишина в салоне и в целом весьма неплохая подвеска. И если Mazda чуть-чуть поправит настройки — или хотя бы предложит покупателям колеса поменьше — то вишлист можно будет смело выбрасывать в мусорку. /m