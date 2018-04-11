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В России предложили полностью запретить тонировку в рамках антитеррора
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В России предложили полностью запретить тонировку в рамках антитеррора 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Действующие законы определяют допустимый уровень светопропускаемости передних стекол, а задние не запрещают тонировать даже «наглухо». В МВД поступило предложение вообще запретить тонировку любого рода, чтобы повысить уровень безопасности.
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