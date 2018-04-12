Их встретил «Шаман»: уникальный вездеход, разыскивающий космонавтов

Прежде людей, вернувшихся с околоземной орбиты, встречали знаменитые ЗиЛ , прозванные «Синими птицами» за характерный цвет. Но с недавних пор космонавтов транспортирует в цивилизацию другой аппарат, имя которого «Шаман». Вездеход с мистическим названием выглядит соответствующе — даже на фотографиях его внешний вид захватывает дух. Кажется, что он способен доехать куда угодно, и это не иллюзия.

Автомобиль уже выполняет задачи — в частности, весной прошлого года встретил экипаж корабля «Союз МС-06». Параллельно с «Шаманом» продолжают работать «Синие птицы», принимающие на свои «плечи» капсулы со всем оборудованием и важнейшими исследовательскими материалами. Но, если бы техника умела волноваться, то даже непоколебимый вездеход, встречающий космонавтов, наверняка терял бы нервные клетки. За десятилетия процедуру отработали до мелочей, однако нештатные ситуации случались и случаются. В привычном режиме все выглядит следующим образом. За сутки до отделения спускаемого аппарата предполагаемый маршрут его следования патрулируют вертолеты. Даже при условии всех расчетов, капсула может приземлиться в 500-километровом радиусе от запланированной точки. Связь с космонавтами налаживается, когда они находятся на расстоянии 6 км от Земли. Врачам и спасателям надо быть начеку, ибо не исключены баллистические спуски, при которых экипаж подвергается большим перегрузкам, либо частичное срабатывание двигателей мягкой посадки и тогда люди чувствуют сильный удар при приземлении.

В некоторых нештатных ситуациях помощь техники типа «Шамана» на шинах низкого давления и с гребным винтом оказалась бы неоценимой. Как тут не вспомнить историю спасения экипажа «Союза-23», приземлившегося 16 октября 1976 года? Капсула упала в солончаковое озеро Тенгиз, что в Казахстане, покрытое мокрым снегом и льдом. Именно эта смесь стала непреодолимой для спасательной техники, поэтому Николаю Чернавскому, командиру севшего на берег вертолета, пришлось добираться до космонавтов на резиновой лодке и очищать вентиляционные каналы ото льда, дабы люди в капсуле не задохнулись.

Иногда обстоятельства не позволяют прибывшим на Землю космонавтам расслабиться, и им приходится спасать себя. Подобное произошло 19 апреля 2008 года с международным экипажем корабля «Союз ТМА-11», в который входил Юрий Маленченко и две женщины — астронавт NASA Пегги Уитсон и первая леди-космонавт Южной Кореи Ли Со Ен. Их капсула, двигавшаяся в режиме неуправляемого спуска, не долетела до точки посадки 425 км и загорелась. Люди самостоятельно выбирались и тушили пожар…

Но вернемся к монстру и разберемся, что же в нем уникального. Восьмиколесный «Шаман» с передними подключаемыми мостами и независимой подвеской построен на раме закрытого типа, в которой установлены детали трансмиссии. Двигатель 3,0-литровый Iveco, развивающий 146 л.с. и 350 Нм, и агрегатированный с шестиступенчатой механической коробкой передач. Запас солярки на борту — 260 л. А теперь переходим к самому интересному — к шасси! Инженеры применили полноуправляемую схему, поскольку вездеход имеет огромные размеры, предъявляющие повышенные требования к маневренности.

Насколько велик «Шаман»? Его длина равна 6300 мм, ширина — 2500 мм, а высота — 2700 мм. Расстояние между осями колес передней и задней «тележки» — 1450 мм, в то время как вторую и третью ось разделяют 2150 мм. Для тех, кому цифры ни о чем не говорят: отечественный монстр заставит выглядеть полноразмерные внедорожники вроде Chevrolet Suburban и Ford Expedition карликами.

Полноуправляемое шасси имеет три режима работы. Для передвижения по дорогам с твердым покрытием и на сравнительно высокой для «Шамана» скорости (максимальная — 70 км/ч) предусмотрен поворот только колес передней оси. При необходимости задние услужливо повернутся в ту же сторону, что и передние, облегчая парковку монстра и улучшая его проходимость в некоторых ситуациях. Наконец, задние колеса можно заставить действовать в противофазе с передними, тем самым уменьшая радиус разворота на целых 7,5 м.

Переходим в салон, вернее, совершаем восхождение: подножка находится на высоте 670 мм! Здесь сразу становится понятно, кто в «Шамане» главный — водительское место расположено по центру в окружении дополнительных приборов, которые уподобляют автомобиль не то боевой единице, не то спорткару. С подобной компоновкой «рулевому» проще чувствовать габариты гигантской машины.

Отечественный вездеход изначально предлагался в версии Турист с внутренним пространством для восьмерых с индивидуальными комфортабельными креслами, имеющими регулировки. Любителям охоты доступен вариант Охотник, предоставляющий возможность трансформации кресел в четыре спальных места.

Что до «космического» «Шамана», то он модифицирован по техническому заданию госзаказчика, занимающегося обеспечением встреч российских космонавтов с МКС. Среди отличий переработанный интерьер, в котором должно разместиться специальное оборудование, например, средства связи и персонал.

То, что называют встречей, иногда представляет собой спасательную операцию и для столь ответственных, серьезны и подчас экстремальных миссий лучшей техники не сыскать!