Искатель воды: тест-драйв Lada Vesta SW Cross 1,8 (122 л.с.) 5MT

Еще недавно такой автомобиль как Lada Vesta SW Cross, собираемый на ВАЗе, и представить-то было невозможно

Все ищут, ну и я поискал. И смело докладываю, что воды в багажнике LadaVesta SW Cross не обнаружено. Я заглянул даже под запаску. Все чисто.

Кстати, о багажнике. Производитель заявляет, что объем багажника 480 литров, а если сложить задние сиденья, то получатся все 825 литров. Позволю себе не разделить негодование по поводу того, что этот объем получится только если вытащить пенопластовый «органайзер». Во-первых, вы не так часто возите много вещей в багажнике. Во-вторых, инструмент тоже куда-то надо пристроить. У меня вот в машине органайзера нет, но я был бы рад, если бы производитель озаботился такой мелочью.

Но что мне не понятно, так это конфигурация багажника. Я вот смотрю на него со стороны и первое, что мне вспоминается — знаменитая фраза Джона МакКлейна, когда он полз по трубам вентиляции в «Крепком орешке». И, нет, это не тот вариант, в котором он говорит про консервы в банке. И, да, проем очень узкий. Плюс еще эти боковые накладки… Я посмотрел, как в багажник SW Cross попытались запихнуть стол. Так он еле-еле влез, но крышка багажника все равно не закрылась. А знаете, где тот же самый стол легко уместился? В Skoda Rapid ! Который ни разу не универсал, но почему-то вмещает больше.

Скошенные задние стойки и заваленная крыша придают спортивности, но съедают полезный объем

Признаться, вопрос о кузове универсал, который вмещает меньше груза, чем лифтбек на некоторое время меня подвесил. Пришлось погулять по сосновому лесу, чтобы разум и чувства снова вошли в гармонию. И вот тогда я увидел спортивный профиль универсала с увеличенным дорожным просветом, характерным внедорожным пластиковым обвесом и все это с эмблемой Lada. Круто? Красиво? Да, это шедеврально. Для «АвтоВАЗа» , разумеется. Но чего-чего, а то, что автомобиль выглядит стильно не отнять. Приправа в виде 20-х катков особого дизайна, вообще супер.

Но, когда смотришь на SW Cross в профиль, тут же находится еще одно объяснение маленькому объему багажника. Видите, как сильно завалена крыша? Спору нет, очень спортивно. Но, увы, как показала практика, не практично. Да и места над головами задних пассажиров маловато будет. Зато с ногами все хорошо. Места хватает, и спинку кресла ногами не подпираешь.

Внешне Vesta SW Cross — это почти бриллиант. А вот внутри… Скажем так, скучненько. Угловатые дверные панели, жесткий дешевый пластик, источающий не сильный, но ощутимый запах. Это те самые 50 оттенков серого, когда идешь посмотреть фильм про BDSM, а в итоге за три часа кусок небритой женской ноги и пара игрушек из секс-шопа. Я бы потребовал деньги обратно.

Интерьер SW Cross, хоть и более современный, но неумолимо серый

Но есть и светлая сторона. Например, для повышения градуса веселости, можно заказать не кремовые, а оранжевые вставки.

Пластиковые детали в кои-то веки обработаны — не торчат заусенцы и нет острых краев, о которые в иные годы в других вазовских машинах можно было и руку до кости распороть. Да и по дизайну тоже неплохо. Для АвтоВАЗа, разумеется.

Сборка тоже неплоха. Да, некоторые элементы отделки имеют здоровенные люфты, например, кожух коробки передач. Но это только если взять и начать расшатывать с усилием. А на дороге вроде бы ничего отвалиться не пытается.

Посторонних скрипов на новой машине не слышно. Вентиляторы не подвывают, нигде ничего не брякает. Даже на кочках.

Тачскрин в Ладе — круто. Но этот отчаянно бликует.

Но все же выскажу некоторые замечания. К примеру мультимедиа. Да, тачскрин в «Ладе» это круто. Раньше о нем можно было только мечтать. Есть навигация и Android Auto. Система не тупит, данные выводит довольно быстро для своего класса. Цветность и разрешение слабоваты, но, опять же, класс такой. Пробовал фото подгрузить. Вроде бы неплохо отображает.

Но и проблема есть. Я, к примеру, попытался перенастроить часы. И на ходу у меня это не получилось. Сколько бы я не тыкал в экран, показания не менялись. Скорее я бы в нем дырку пробил, чем изменил показания часов хоть на минуту. Пришлось остановиться и тут выяснилось, что пальцем надо попадать строго в крошечную стрелку. На пиксель промажешь — все, результата не будет. А еще она зверски бликует на солнце. Иногда до почти полной слепоты.

Еще одна странность — приборы. Понятно, что сложно оптитрон ожидать, но куда смотрел Матин, когда в машине за 800 тыс., рублей разместил приборную панель, которая на складе Daewoo завалялась? Такая сгодится в Matiz, но никак не в машине за «без малого — лимон». Да и считывать ее не удобно. Шкалы размечены так, словно это доверили ребенку.

Ощущение такое, что над дизайном приборной доски подумать забыли и потом слепили из того, что было

Из хороших новостей: имеется обогрев ветрового и заднего стекол, три розетки на 12 Вольт, камера заднего вида и датчики парковки, тонировка, датчики дождя и света, климат-контроль, подогрев всех сидений, круиз-контроль, слоты AUX и USB. Рулевая колонка регулируется по высоте и по вылету, куча систем безопасности и даже есть ассистент подъема в гору. Это очень круто. По-европейски. Даже есть отключаемая противобуксовочная система, а это архиважная функция в автомобиле с названием Cross.

Так что продолжим этим самым Cross. Правда, продолжим не на всю катушку, поскольку меня очень просили беречь машину. Ну я и берег. Как только появлялась перспектива засадить универсал в глубоком снегу, тут же давал задний ход. Малодушие? Нет. Просто ESP вам дает мало преимущества на бездорожье. Может, вы и выберетесь из диагоналки, но грязи, подъемы и прочие хляби вам не по зубам. Там, где пройдут честные кроссоверы, даже с подключаемым приводом, вы будете куковать.

Да, у LadaVesta SW Cross есть 20 см., дорожного просвета. В городе более чем достаточно. Такие высокие препятствия нынче даже в райцентрах найти сложно. Но при этом имеется не хилый передний свес. Так что, если вы вдруг поедете по сильно пересеченной местности, вы им на крутом спуске, скорее всего, вспашете землю. Или упретесь в крутой подъем. И тут вы должны знать, что конструкция бампера такова, что при малейшем повреждении его придется менять целиком.

Дорожный просвет и отключаемая ESP — это все инструменты для бездорожья. Полного привода нет в принципе.

Что касается подъемов, то их придется штурмовать ходом, поскольку у этого автомобиля нет ни одного агрегата, который бы вам посодействовал. В рыхлом снегу и на относительном бездорожье, по сравнению с другими переднеприводниками, Vesta SW Cross имеет колоссальное преимущество в виде клиренса и отключаемой ESP. Нажмете кнопку, и пока машины-конкуренты вязнут в электронике, вы уже доберетесь до дома.

Но не радуйтесь. Повторю еще раз. У Vesta SW Cross передний привод. Строго. Так что не советую соревноваться в проходимости с кроссоверами у которых есть подключаемый задний мост. Уделают на раз. Стихия Vesta Cross — неровные дороги, небольшие кочки и очень относительно вязкие хляби. Предел ее внедорожных возможностей (уж простите за такую терминологию), наступает очень быстро.

Как Vesta рулится? Да неплохо. Подвеска плотная, даром что не любит короткую волну, руль неплох, хоть и не очень информативен, особенно в нуле — приходится подруливать. И даже присутствует то самое «чувство автомобиля». Это когда машина ощущается не как тележка, а именно как автомобиль. Когда вы чувствуете его, получаете удовольствие от маневров и разгона.

Двигатель 1,8 требует высоких оборотов и не отличается экономичностью

Правда, у Vesta этот процесс особого восторга не вызывает. Что-то такое приятное есть, но не более. Я попробовал «Весту» на льду и не могу сказать, что это — обалдеть, какое счастье. Чувствуется недостаточная поворачиваемость, лишний вес и то, что впереди 100 кг., чугуна в виде мотора. С другой стороны, KIA Rio вообще никак не вдохновила. Sandero чуток веселее. Skoda совсем весело, но сильно дорого.

И вот настало время положить вишенку на торт под названием LadaVesta SW Cross. Это двигатель. Объем 1,8, мощность 122 л.с., заводской индекс 21179 (вообще-то, он изначально 21127 объемом 1,6, а еще раньше он именовался 21126, а еще раньше 21124 и по сути это один и тот же «чугунок», с некоторыми модернизациями). У него изменяемые фазы газораспределения, облегченная шатунно-поршневая группа, куча импортных деталей, улучшенная надежность и экономичность. Аж голова от красивых слов закружилась. Так что, прежде, чем приступить к описанию пришлось снова немного погулять.

Так вот. Первое и главное, что вам надо знать об этом моторе, да и вообще о вазовских движках, это то, что крутить его надо по полной программе. Иначе он не едет. Посмотрите характеристики: максимальная мощность доступна только на 5900 оборотах, а максимум крутящего момента 3700 оборотах. Так что вазовскому движку нужна бетонная нога на педали газа! Не забудьте, что весит SW Cross нехилые 1300 кг. Так что, если хотите, чтобы машина бегала — давите педаль так, словно от усилия зависит ваша жизнь. На трассе такой режим еще туда-сюда. А в городе? Иногда в пробке хочешь подтянуться к впереди стоящей машине на низких оборотах, а мотор чуть не глохнет. Разумеется, к этой особенности можно приспособиться. Но с непривычки понадобится время.

Едет SW Cross неплохо. Но медленнее конкурентов.

Правда, когда я сказал «чтобы машина бегала» я имел в виду, что динамика Vesta SW Cross не впечатляет. Как ни дави педаль, но быстрее заявленных 11,2 сек., с нуля до 100 км/ч., поехать не удастся. Берите любого конкурента и он будет быстрее минимум на две секунды. Даже более слабый Renault Sandero едет на 2,2 сек быстрее. Черт, да SW Cross с трудом обгонит 86-ти сильную Fabia пятилетней давности. За сим вопрос: куда девается вся мощность и момент?

С одной стороны — это погибель, особенно на трассе. С другой стороны — от этого автомобиля ураганного разгона, наверное, не требуется. Главное смириться и настроиться на размеренное движение, не бросаться с разгона в любой просвет между машинами.

А вот теперь самое интересное — расход. В смешанном цикле 7,9 литров на 100 километров заявлено. Но опять же вернемся к конкурентам. Rio есть 6,6, Stepway — 6,9, Rapid — 5,5. Стесняюсь спросить, куда SW Cross девает топливо? Автомобиль не разгоняется, но жрет так, словно у него булимия. С тем же успехом вы можете просто выливать горючее на землю. И это в эпоху, когда с нефтью проблемы и мы того и гляди начнем снова покупать бензин в аптеках. По рецепту.

Выглядит Vesta SW Cross очень хорошо. Но за яркий цвет придется доплатить.

Механическая коробка, на мой взгляд, несомненный плюс перед роботизированной трансмиссией. Последняя просто барахло. АвтоВАЗ даже науськал блогеров, чтобы те объяснили, как надо на педалях танцевать, чтобы машина правильно ехала. Серьезно? Вы платите за технологию, которая позволяет вам минимизировать усилия, но вместо комфорта вам придется скакать, словно папуасу. По мне так лучше механическая коробка. Ее единственный недостаток — нечеткость переключения. В остальном претензий нет.

Еще одна вещь, которую я заметил — это странная работа мотора. Ощущение такое, словно он пытается подстроиться под водителя, но угадать нужный режим никак не может. Я ставил такой эксперимент: скорость 60, пятая передача, обороты 3500 и газ в пол. Каждый раз получалась разная динамика. То машина бодро примется и тащит, то еле-еле волочится. Как понять — не знаю.

Вопрос цены я тоже не обошел. Начнем с того, что все комплектации VestaCross имеют обозначение Luxe. В базе с мотором 1,6 мощностью 106 л.с., Vesta SW Cross стоит 770 900 рублей. Честно говоря, я в этот момент икнул. 122-сильный двигатель добавит еще 25 000 рублей. А максимальная версия Prestige с роботом (будь он не ладен) тянет на все 866 900 рублей.

Пространство в багажнике частично съедено вставками и органайзерами. Но уж лучше так, чем голые стенки.

Кто бы спорил, что опцион у Vesta SW Cross богатый. Плюс высоченный дорожный просвет, плюс крутые колесные диски. Об этом конкурентам только мечтать. Но цена ставит вазовский универсал в один ряд с иномарками. Следовательно, спрос с отечественного универсала будет куда выше.

Впрочем, высокая цена не помешала Lada Vesta SW Cross, обойти обычный вазовский универсал Vesta SW. А в феврале семейство Vesta обставило по продажам даже наидешевейшую Granta. Но внутренняя конкуренция — это одно. А как быть с внешней?

Боюсь, что тут SW Cross не может противопоставить ничего, кроме свежего дизайна, дорожного просвета и удачной настройки ESP для езды по бездорожью. Ах, да, забыл традиционный аргумент, что чинить можно дешево, на коленке и в любом богом забытом околотке (хотя, в последнем я бы не был столь уверен).

Но это все. Универсал за 870 тысяч плохо разгоняется, скучно рулится, не имеет толкового автомата и сжигает топливо, как авианосец. Купить такой, означает, подложить самому себе нехилую свинью в виде повышенных расходов на бензин.

Дизайн, говорите? Да, пока это интересно и свежо. Но что будет через 2-3 года, когда этот дизайн устареет? И вообще, покапать машину исключительно ради дизайна, все равно, что жениться на красивой идиотке. Через некоторое время она вам надоест до оскомины. Кстати, за любой цвет кроме стандартного белого надо платить от 12 до 18 тыс., рублей.

Редкий случай, когда зад универсала выглядит привлекательно

Лично я не нашел для себя ни одной причины, по которой я мог бы потратить деньги на LadaVesta SW Cross. Я не вожу столько вещей в багажнике, чтобы покупать универсал («сарай» по водительской терминологии). Приборная панель из мультика мне категорически не нравится. А кроссоверы без полного привода — это маркетинговая замануха (читай, козни дьявола).

Естественно, со мной не согласны тысячи соотечественников, которые выбрали именно версию Cross, а не простой универсал. И какова бы не была их мотивация (даже «чисто понт», а чаще всего это именно так) — она достойна уважения. «АвтоВАЗ» действительно постарался в меру сил и возможностей. LadaVesta SW Cross — это лучшее, что сделал завод в своей истории. Красивый и стильный автомобиль. Может это и маркетинговый ход, но он работает.

Так что, какова бы ни была причина покупки LadaVesta SW Cross, я это приветствую и уважаю. Но только учтите, что тольяттинский завод отличается нестабильным качеством сборки. Так что, весьма вероятно, что в багажнике вашейVesta SW Cross вода все же найдется.

Фото: Ирина Шмурова, Андрей Трой.

Технические характеристики Lada Vesta SW Cross 1,8 (122 л.с.) 5MT Цена (руб.)

от 823 900 Двигатель

Бензиновый

Мощность

122л.с.

Крутящий момент

170 Нм Привод

Передний

Коробка передач

Механическая, пятиступенчатая

Передняя подвеска

Независимая, McPherson

Задняя подвеска

Полузависимая, пружинная

Разгон 0-100 км/ч Мах. Скорость

180 км/ч Расход г/з/с 10,7/6,4/7,9