Maserati Quattroporte: тело седана, сердце жеребца

Тест-драйв Maserati Quattroporte

Ума не приложу, почему в Москве так мало Maserati Quattroporte . На первый взгляд, седан не уступает конкурентам ни в цене, ни в комплектациях. Чтобы выяснить причины такой несправедливости, мы отправились тестировать обновленную модель в домашних для марки условиях — итальянских Альпах.

«Бонжорно, Фелипе!», — здороваюсь я с высоким седовласым итальянцем за завтраком. Он степенно кивает в ответ. Мог ли я подумать, что через пару часов он будет мне неистово кричать с пассажирского места: «Контрстир, газ, газ, газ!», заставляя отправлять Maserati в занос? От видимого спокойствия Фелипе не осталось и следа, он жил скоростью и визгом шин, даже не держа в руках руль.

Проблема выбора

Инструктор убежден, что его Maserati нужно тестировать только на предельных скоростях. В этом есть некая странность, ведь в Quattroporte созданы все условия для существования на выделенном месте сзади справа, где и положено находиться владельцу представительского седана.

Но там никто не сидит — видимо, те, кто не рвется за руль, так и не сделали свой выбор в пользу Maserati, памятуя, что еще два поколения назад места сзади было совсем немного. Так что четырехместная версия не пользуется большим спросом. Иные же не выпускают из рук баранку. Ведь незачем.

Quattroporte создан для скорости. Об этом кричит внешний вид, на это намекает кнопка пуска двигателя, которая находится не справа, а слева от руля.

Вам непривычно? Но это дань спортивному прошлому марки, отсылка к временам, когда гонщики стартовали не сидя за рулем, а со стартовым выстрелом бежали изо всех ног к машине. Кто раньше завел двигатель, тот и получил преимущество.

Миг — и ты уже на заснеженном серпантине, под ногой трепещет педаль газа, а впереди почти застыли медленные тихоходы без полного привода. Миг — и ты оглушаешь их рыком, они пугаются звука, разносящегося по тоннелю, и шарахаются на обочину. На всякий случай, от греха подальше.

Вверх по трассе, которая в мае станет ареной для решающих разборок на «Джиро д'Италия», Quattroporte несет мотор от… Ferrari

Становится понятен слоган авто — «гоночный мотор в теле седана». Несмотря на то, что группа Fiat , в которую входит Maserati, уже не владеет Ferrari, соглашение по двигателям продолжает действовать. Коллаборация уровня «Формулы-1», где «жеребцы» делятся силовыми агрегатами с Haas и Sauber. Ну а что, почему бы не взять отличный мотор? И заодно инженеров, которые переехали из Маранелло в Модену.

Итак, мотор. В версии GTS это классическая «восьмерка» Ferrari с взрывным характером раскатистым, пробирающим до дрожи звуком. 530 «лошадей» тащат Quattroporte в гору, как пушинку. Maserati несется вперед, как и положено всем, в чьих жилах играет апеннинская кровь. Не забывайте, что Quattroporte, с его недостатками, — это в первую очередь итальянский автомобиль с итальянским же характером.

Это стиль жизни, страсть, ветер в ушах, а не набор тактико-технических характеристик для покорения дорог. Хотя и с ТТХ тут все в порядке, особенно после рестайлинга-2018. Как и с электроусилителем руля и разными примочками а-ля системы Bosch — адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, распознавание дорожных знаков, напоминание о превышении скорости. А вот цифровой панели приборов нет — в духе Maserati только строго классические.

Два мира

В версии GTS тонкая грань между спорткаром и бизнес-седаном становится немного заметнее. С недавних пор Quattroporte GTS доступен также в двух дизайнерских исполнениях: GranLusso и GranSport. По словам итальянцев, на них приходится 80 процентов всех продаж. Основные отличия между ними — в салоне. GranLusso более роскошная версия, с деревянными декоративными панелями, как на яхте, руль, отделанный кожей и деревом, а также кресла с особым рисунком, сделанные частично из шелка (!) — от Ermenegildo Zegna.

Снаружи GranLusso получил изящный передний спойлер и бампер с хромированными вставками. GranSport, понятное дело, более агрессивный. Красная кожа спортивных сидений, карбон вместо дерева, огромные подрулевые лепестки.

Какие же недостатки у такого быстрого и красивого автомобиля? Почему Maserati еще не перехватил лидерство в сегменте у немецкой тройки? Помимо невысокой остаточной стоимости, это, конечно, всякие кнопки, немыслимо как доставшиеся в наследство от бюджетных автомобилей концерна, и коробка передач с неудобным селектором, который очень сложно переключать. К чести итальянцев, проблемы они признают и обещают исправить уже скоро — в модели 2019 года. Ждать осталось совсем немного.