Широта размаха: длительный тест Honda CR-V

Длительный тест Honda CR-V: итоги, конкуренты и стоимость владения

Месяц с Honda CR-V позади: вместе мы пережили снегопады, морозы, перегрев муфты полного привода (исключительно в испытательных целях!) и глюки мультимедийной системы. С автомобилем пора попрощаться, но прежде надо ответить на два главных вопроса: почему так мало покупателей обращают на этого «японца» внимание — и готов ли я обменять свои кровно заработанные именно на такую машину?

На самом деле, вопросы не такие простые, как может показаться на первый взгляд. Как мы уже выяснили в первой части теста , Honda CR-V обладает мегапросторным вторым рядом сидений и комфортной подвеской. Это должно обрадовать людей семейных, а абсолютно не драйвовый характер гарантированно отпугнет тех, кому от машины нужно нечто большее, чем сантиметры и литры объема. Увы, но у кроссовера нет ни яркого характера, ни какой-нибудь запоминающейся фишки. И это проблема.

«Хонда» словно это чувствует и пытается убедить тебя, что и у ее навалом всяких модных штучек. Вот, например, одна-единственная сенсорная кнопка регулировки громкости на руле. Не очень удобная штука, которая появилась тут непонятно зачем — словно она давно валялась у «Хонды» на складе без дела, и ее нужно было куда-то наконец поставить. Эту кнопку частенько задеваешь рукой просто при повороте руля, из-за чего громкость может резко скакнуть вверх или упасть до нуля. Слава богу, ее «сенсорность» можно отключить через меню, превратив в обычную физическую клавишу — что и произошло буквально на второй день пользования машиной.

Или вот возьмем проекционный дисплей — тоже вроде как современная штука. Но данные о скорости, оборотах мотора и подсказки навигации (комбинировать информацию можно с помощью отдельной кнопки на руле) выводятся всего лишь на большое стеклышко, выдвигающееся за приборной панелью.

Во-первых, от подобного решения уже отказались почти все производители — информацию нынче принято проецировать прямо на лобовое стекло. А во-вторых, маленькие циферки видны не на фоне дороги, как это должно быть, а на фоне «дворников» или капота — и даже регулировка показаний по высоте не спасает ситуацию. То есть взгляд все равно приходится опускать вниз, почти к самой панели приборов.

Еще одна чисто «хондовская» фишка — это камера в боковом зеркале, которая тоже остается лишь игрушкой. Ее огромный плюс в том, что она не пачкается от слова совсем — ни в дождь, ни в слякоть, ни в снегопад (если бы так же была сделана камера заднего вида, то цены бы не было японским инженерам).

Боковая камера, по задумке, должна показывать то, что происходит в мертвой зоне справа, но на практике пользоваться этим не удобно. Дисплей на центральной консоли, куда выводится изображение, находится на разной высоте с зеркалом заднего вида, и взгляд приходится перефокусировать — то есть смотреть либо на картинку с камеры, либо в само зеркало. Использовать и то, и другое — неудобно и слишком долго, а забыть про зеркало и полностью довериться камере мешают все привычки, выработанные за годы вождения.

Еще одна особенность CR-V — заводская система дистанционного запуска двигателя, которая есть во всех комплектациях, кроме базовой. Только из-за нее я ворчу, что лобовое стекло греется не по всей площади, а только в зоне покоя дворников: при запуске включается обдув стекла, а также обогревы руля и сидений. Все это работает 10 минут — потом двигатель автоматически глушится. Здорово, когда зимой приходишь в уже в теплый автомобиль (в «плюсовую» погоду запустится только климат-контроль в режиме рециркуляции), но запуск у меня срабатывал через раз, а возможности вручную выставить время начала прогрева через мультимедийку у CR-V нет.

Вот еще несколько странностей Honda CR-V: датчики бесконтактного доступа есть только в передних ручках, центральные дефлекторы системы вентиляции не закрываются, функция памяти запоминает только положение кресел, но не зеркал заднего вида, отсутствует лючок для длинномеров или омыватели фар… И таких мелочей у кроссовера навалом, что, понятное дело, играет совсем не в его пользу.

И, в принципе, с этими мелочами можно было бы смириться, но тут ты вспоминаешь про цену и расстраиваешься окончательно: 2 489 900 рублей за такую же машину как у нас — с мотором 2.4 и в топовой комплектации.

Конечно, можно отказаться от специфического проекционного дисплея, люка и сабвуфера и сэкономить 140 тысяч рублей, но и 2,3 миллиона рублей в случае с CR-V, увы, не кажутся подарком. А если лишить себя кожаной отделки салона, навигации, электроприводов сидений и крышки багажника, а также просто обязательного в нашем климате подогрева руля, то можно отдать «всего» 2 209 900 рублей. Дешевле машин с мотором 2.4 нет, а рассматривать к покупке кроссовер с двухлитровым двигателем, который будет еще медленнее, точно не хочется.

Теперь давайте попробуем подобрать CR-V конкурентов с похожим оснащением и схожими по мощности силовыми установками.

Изучив прайс-листы, становится понятно, что цена — главная проблема этой машины. Каждый из конкурентов оказывается дешевле, ничем не уступая ни в оснащении, ни в технологиях, ни в мощности силовых установок. И вообще, за 2,5 миллиона рублей можно подумать о машине побольше, причем тоже не в самой бедной комплектации. Например, Kia Mohave, Hyundai Grand Santa Fe, Toyota Fortuner, Mitsubishi Outlander и Pajero Sport. В общем, в этой ценовой категории есть из чего выбрать.

Тогда, может, «японец» уделает всех по стоимости владения? Давайте посчитаем.

Традиционно, мы выясняем сколько придется потратить на содержание машины в год мужчине в возрасте старше 22 лет, со стажем вождения больше трех лет, если за этот срок он проезжает минимум 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше. Техобслуживание на CR-V нужно проходить каждые 15000 километров или раз в год. Гарантия — три года или 100 000 километров пробега.

Расходы владельца Honda CR-V в первый год эксплуатации

ОСАГО | 13 100 р.

Каско | 140 000 р.

Транспортный налог 9300 р. |

ТО | 11 000 р.

Топливо | 98 560 р.

Итого | 271 960 р.

Километр пробега (только топливо) | 4,9 р.

Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско) | 13,6 р. Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско) | 6,6 р.

Что же заставило бы меня переплатить и выбрать именно «Хонду», отбросив как более продвинутых конкурентов, так и машины покрупнее? Ее явные плюсы — комфортное шасси, просторный салон и, если верить различным американским исследованиям (CR-V собирается в США и пользуется там огромным спросом), надежность. Совсем недавно издание Consumer Report включило кроссовер в рейтинг машин, способных проехать 320 000 километров почти без поломок. И в это охотно веришь: «Хонды» CR-V предыдущих поколений у моих знакомых до сих пор бегают без единой проблемы.

Но стоит ли все это 200-300 тысяч рублей переплаты? Если вам хочется иметь ту самую «Хонду» из прошлого, которая отличалась ярким и озорным характером, то точно нет, а вот сочетание надежности и незаезженности на дорогах кому-то может показаться в CR-V интересным. Я же, пожалуй, продолжу искать свой идеал дальше. /m