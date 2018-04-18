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Монстр-трак впервые в истории сделал переднее сальто: уникальные кадры
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Монстр-трак впервые в истории сделал переднее сальто: уникальные кадры 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
О'Доннелл стал первым в истории водителем монстер-трака, кому удалось успешно завершить переднее сальто.
В Лас-Вегасе 25 марта 2017 года проходил финал соревнований Monster Jam по фристайлу на монстер-траках — модифицированных пикапах на больших колесах. Спортсмен Ли О'Доннелл по кличке Mad Scientist на последних секундах своего заезда смог выполнить трюк, который до него никому не удавалось сделать — сальто вперед.
Полное видео хорошего качества было опубликовано лишь в апреле 2018 года. На видео, которые появились сразу после соревнований, можно увидеть, как О'Доннеллу удался трюк за секунды до конца заезда.
По информации издания The Guardian, О'Доннелл стал первым в истории водителем монстер-трака, кому удалось успешно завершить переднее сальто. В 2015 году подобный трюк пытался проделать гонщик Max-D: хоть кувырок вперед у него и получился, однако сначала автомобиль приземлился на крышу, а не на обе пары колес — для попадания в книгу рекордов Гиннеса ему не хватило касания земли передними колесами.
Отмечается, что Mad Scientist победил в чемпионате по фристайлу Monster Jam 2017. Max-D занял второе место.
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