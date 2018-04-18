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В Лас-Вегасе совершили первое в мире сальто вперед на гигантском внедорожнике
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В Лас-Вегасе совершили первое в мире сальто вперед на гигантском внедорожнике 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В Лас-Вегасе на финале соревнований Monster Truck по фристайлу на модифицированных пикапах с огромными колесами пилоту Ли О'Доннеллу удалось установить рекорд. Спортсмен первым в мире совершил сальто вперед на гигантском внедорожнике, сообщает Guardian.
Удивительный трюк водитель совершил за 20 секунд до окончания своего выступления. По всей видимости, сделать сальто вперед на пикапе американцу удалось случайно.
Позже О'Доннелл подтвердил, что никак не ожидал такого успеха.
До американца сальто вперед на монстер-траке пытался совершить его коллега Нил Эллиот, однако он приземлился на крышу, а не на колеса. Достижение не засчитали.
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