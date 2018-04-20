Как «Копейка» — ВАЗ-2101 — дожила до 21 века

«Вся энергия строителей и монтажников была направлена на выполнение решения партии и правительства — первый советский автомобиль „Жигули“ был выпущен к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина», — говорится в кадрах кинохроники.

Огромный завод строят всего за три с половиной года. И не только сборочные цеха — вокруг них вырастает целый город, который называют в честь председателя компартии Италии Пальмиро Тольятти. Эта страна становится стратегическим партнером Советского Союза. А конструкторам из Турина предстоит решить сложнейшую задачу — адаптировать свой фиат-124 для дорог и бездорожья на территории от Таллина до Владивостока.

Испытания на советских проселках начинаются одновременно со строительством завода. Наших инженеров не устраивают маленький дорожный просвет и дисковые тормоза. Усиливают переднюю подвеску, полностью меняют заднюю, дорабатывают сцепление. Ключ зажигания остается слева, а сиденья в советской версии машины можно откидывать — если поехать на рыбалку, заночевать в машине.

Всего в итальянскую модель вносят больше 800 изменений. Это идет на пользу и самому фиату — модернизированный 124-й становится лучшим автомобилем мира в 1967 году. Однако внешне советская машина неотличима от прототипа. В фильме Эльдара Рязанова об итальянцах в России снимают обе модели. Снизу — наша, сверху — фиат. Жигули вообще очень быстро осваиваются на советских экранах.

Александр — владелец «Жигулей» говорит, что в фильме актеры лукавят, «Копейка» почти не ломается. Просто на иномарках люди ездят по ямам бережней, чем на отечественных авто. Отсюда и мифы о большей надежности. В 70-х первые машины называли «Единичка», тогда они были роскошью. Потом стали просто средством передвижения и поменяли название на «Копейку». А сейчас она — раритет.

«Сейчас на мойке стоял — бабушка с дедушкой подошли, заулыбались. Да и вообще все так делают. Вчера остановился на светофоре, подъехали на « Лексусе », говорят, хорошая машина», — рассказал владелец автомобиля ВАЗ-2101 Александр.

Сегодня на учете в ГИБДД Новосибирской области таких машин — 23 тысячи, на дорогах примерно половина, остальные или в гаражах, или в металлоломе. Автомобилю Александра — 43 года. Каждый день он проезжает по 100 километров. При этом владелец говорит, что после тюнинга расход бензина небольшой. То есть, «Копейка» еще и рубль бережет.

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