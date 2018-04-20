e-Schwalbe: тест электроскутера по удивительной цене

Скутер с электроприводом E-Schwalbe относится к премиум-классу, отсюда и заоблачная цена на данную модель. Трудно представить, кто может решиться на покупку такого средства передвижения, когда за такие же деньги можно купить полноценное авто. Да и купить этот скутер на данный момент можно лишь в Германии. Но любопытство взяло вверх — мы согласились протестировать данную модель, чтобы представлять, что из себя представляют премиум-скутеры. Ведь наступает сезон путешествий, и наши читатели уже наверняка подбирают себе оптимальную модель электроскутера или самоката. Наш обзор позволит лучше ориентироваться в возможностях таких аппаратов.

Итоги теста:

Выглядит E-Schwalbe очень дорого, хорошо сделан и хорошо показывает себя в уличном движении. С своими 120 кг и довольно большими размерами он намного крупнее, чем другие 50-кубовые скутеры и, следовательно, не такой «проворный». Нам понравился практичный механизм заднего хода для маневрирования. Высокая цена и отсутствие возможности вынимать батареи — это недостатки электрической «Ласточки». Преимущества Высокое качество изготовления и шикарный внешний вид Три режима движения, рекуперация и обратный ход Быстрая зарядка до уровня 50% Недостатки Очень высокая цена Скутер можно заряжать только непосредственно из розетки очень тяжелый Запас хода, максимальная скорость, режимы вождения, аккумулятор

Для начала рассмотрим технические характеристики: e-Schwalbe соответствует производительности 50-кубовому скутеру и может развивать максимальную скорость примерно 45 км / ч. В тесте спидометр показал максимум 47 км / ч. Любой, у кого есть водительские права, может покататься на этом скутере. Обязательный TÜV или налог для Германии отсутствуют, нужен только страховой полис.

Электромотор имеет мощность 4 кВт и оснащен двумя приводными ремнями. Двигатель расположен по центру, а также как и батареи. При желании вы можете выбрать модель с одной или двумя аккумуляторными батареями, тогда, по утверждению Govecs, дальность хода увеличивается до 120 км. Следовательно, у модели с одним аккумулятором запас хода составит 60 км. Однако это оптимальные значения в наиболее мягком режиме движения. В общей сложности есть три режима движения, самый быстрый — «Boost» — может уменьшить запас хода до 80 километров.

Если вы хотите зарядить аккумулятор, вам потребуется стандартная розетка недалеко от скутера. И здесь обнаруживается главный недостаток электронной ласточки: батареи не могут быть сняты для зарядки. Это означает, что покупатели, которые живут в многоквартирных домах, должны искать альтернативные варианты зарядки аккумулятора. Что касается времени загрузки, Govecs утверждает, что до уровня первых 50% можно зарядитьс за 1-1,5 часа. Полная зарядка занимает около 4 часов. В общей сложности батарея должна выдерживать до 1000 циклов зарядки. Какова же Ласточка в движении?

Поездки на E-Schwalbe несомненно доставят вам удовольствие. Задний ход, который, скорее, настоящее исключени для скутеров, — это полезная особенность 120-киллограммового транспортного средства. Разгон скутера впечатляет, особенно в режиме «Boost» e-Schwalbe разгоняется так же быстро, как и другие электрокары или так же как и мооцикл Zero.

Руль непривычно широк, в пробке это может привести к проблемам, когда вы (нарушая правила) попытаетесь протиснуться между рядами автомобилей. На широкой дороге и в поворотах это хорошо, центр тяжести с центральным двигателем и двумя глубокими и расположенными в центре батареями помогает обеспечить хорошую устойчивость на дороге.

На светофоре вы, конечно, обгоните Porsche , но он нагонит вас не позднее, чем через несколько секунд в потоке. При максимальной скорости 45 км/ч вы можете встроиться в городское движение достаточно хорошо, но следует быть осторожным, чтобы оставаться на разрешенных улицах. Совершенно ясно: вы не можете использовать скутер на трассе или шоссе, но и некоторые особо оживленные улицы — это табу для скутеров.

И еще кое-что: если вы сбросите газ или притормозите, аккумулятор перейдет в режим рекуперации. Другими словами, вы можете восстановить до 10 процентов заряда батареи, например, просто проезжая вниз по наклонным улицам. Однако электрическая Ласточка не предлагает разные уровни рекуперации.

Помимо бесступенчатой езды и заднего хода, на нас произвело приятное впечатление качество изготовления скутера. Неудивительно, ведь самокат изготовлен и собран исключительно в Европе. Элементы дизайна, такие как багажник, выглядят стильно и аутентично. Жаль, что у e-скутера нет отсека для шлема. Под сиденьем скрывается небольшое отделение, в котором, помимо прочего, умещается 5-метровый зарядный кабель. Высокая цена может быть несколько снижена с помощью программы поддержки

Вероятно, самым большим недостатком e-Schwalbe является цена: как минимум 415 000 рублей придется заплатить за модель в стандартной комплектации с одним аккумулятором. Кто хочет вариант с двумя батареями, тому придется выложить еще около 54 000 рублей. По сравнению с другими скутерами, такими как Unu, который стоит от 135 000 рублей и даже имеет съемную батарею, многовато.

Производитель Govecs оправдывает цену высоким качеством изготовления (Made in Europe) и дополнительным сервисом. Так, вы можете заказать ремонтный и обслуживание «на дому».

Новые версии электронной ласточки в перспективе

Если эта e-Schwalbe кому-то покажется слишком медленной, тому стоит подождать до второй половины 2018 года. К этому времени Govecs хочет выпустить версию, которая будет соответствовать скутеру на 125 кубов. Модель L3E будет развивать скорость до 90 км/ч и в обеспечит запас хода в 90 км. Цена: 530 000 рублей за модель в базовой комплектации.

Проблему со встроенной батареей производитель также решит в следующем году. Именно тогда на рынок выйдет e-Schwalbe со съемными аккумуляторными батареями. Когда именно это должно произойти и сколько будет стоить эта модель, пока не известно. Читайте также: Электроскутер Bolt AppScooter: 400 км на одной зарядке