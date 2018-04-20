Kia Picanto X-Line: Ежедневно меняется мода…

Определить, какой это автомобиль, мужской или женский, можно даже в полной темноте. Больше того, проще всего именно в темноте. Садитесь в водительское кресло, опускаете противосолнечный козырек, открываете крышечку макияжного зеркала… Это настоящий салон! В смысле — парикмахерский. Огромное зеркало, яркая светодиодная подсветка. Но, главное, в пассажирском козырьке никакой подсветки нет и в помине. И правильно, нечего всяким прочим тут на себя глядеть, эта машина для хозяйки и только для хозяйки! Впрочем, все это относится к любому «Пиканто», точнее, к любому «Пиканто» в богатых версиях. А вот остромодное кроссоверное «платьице» положено только Picanto X-Line. Стилисты « Киа » украсили бамперы машинки матовым пластиком на манер вседорожника, черными накладками подчеркнули колесные арки, пороги и двери. Несколькими скупыми, но необыкновенно колоритными штрихами цвета яркого лайма оживили кузов. Глубокой тонировкой залили задние стекла. Завершает портрет этого щеголя двойная хромированная насадка выхлопной трубы.

Конечно, здоровенный дядька за рулем такой машинки выглядит немного смешно. Однако внутри, как я ни пытался, не смог отыскать ничего такого, что бы мне откровенно не понравилось. Наоборот, за рулем устроился быстро, нигде не жмет, сразу бросились в глаза кнопки двухступенчатого обогрева передних сидений и даже руля. Симпатичный салон благородного светло-серого оттенка разнообразят белые пластиковые вставки с лаймовыми опять же полосками в дверях и вокруг дефлекторов вентиляции и эффектные алюминиевые накладки на педали. Даже жесткий пластик передней панели выглядит мягким, и очень убедительна простроченная яркой ниткой шелковистая, приятная на ощупь кожа на руле.

Если присмотреться внимательнее, можно найти отличия X-Line от других топ-версий. Так, здесь нет приборной панели «супервижн» — она положена только «Престижу». Зато из торпедо вырастает планшет мультимедийной системы с семидюймовым дисплеем. Помимо радио, USB-входа, шести динамиков, голосового управления по Bluetooth к ней можно подключить смартфон благодаря поддержке платформ Apple CarPlay и Android Auto, а на экране увидеть великолепную картинку с камеры заднего вида с динамической разметкой (в дополнение к заднему парктронику) — такого богатства нет у Picanto Luxe.

Когда я впервые увидел малыша прошлой осенью во Франкфурте, у него под капотом располагался литровый турбомотор в 100 сил. Дорожный просвет версии X-Line корейцы обещали увеличить на 15 мм. Однако в России продают маленький «Киа» уже с таким клиренсом — 161 мм в Европе считается повышенным. А вот самого мощного двигателя из всех, какими располагает «Пиканто», мы, увы, не увидим. Что, впрочем, логично. Да, хотелось бы попробовать, как себя будет вести на дороге столь прыткий автомобильчик: 100 л.с. на тонну веса — показатель весьма убедительный. Только и стоила бы такая машина наверняка под миллион, а при такой цене рассчитывать на благосклонность покупательниц вряд ли приходилось бы.

Между тем и 1,2-литровая «четверка» в 84 силы с места разгоняет Picanto X-Line вполне себе бодро. Правда, сразу же сникает и до «сотни» доезжает довольно неспешно. Хотя при этом не раздражает надсадным воем, даже если вы от души давите на педаль газа. К тому же юркая машинка с расставленными по углам кузова колесами очень неплохо слушается руля, охотно заныривает в повороты, неплохо держит траекторию — так и хочется поддать ей газку. А нечем. Впрочем, может, оно и к лучшему. Симпатичный и модный девчоночий автомобильчик должен быть безопасным — а вдруг моей дочери придет в голову коснуться педали акселератора, пока она смотрится в зеркало с чудесной светодиодной подсветкой?