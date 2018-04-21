УАЗик протестировали на бездорожье в США

Очередной тест-драйв советских автомобилей провел в США российский видеоблогер Павел Суслов, который проживает в Калифорнии. На этот раз его друзья — Пол Хьюстон и Джей Ти — попробовали погонять на легендарном УАЗ-469 по бездорожью.

Jeep, "Погонять", впрочем, не получилось — жесткая подвеска советского вездехода к этому не располагает. Но удовольствие американцы получили, а заодно и удивили местную публику, которая приезжает на офроуд-полигон на всевозможных моделях Ford Toyota , на Porsche Cayenne и даже армейских Hamvee.

"Мне кажется, что у нас самая зачетная машина тут, — хвалился Джей Ти. — И все на нас смотрят: типа, что это у тебя там?"

Скромный по габаритам УАЗик был в тот день, конечно, "приглашенной звездой" — к ребятам на загадочной зеленой машине подъезжали и подходили все, кто только мог. "Это "Ю-Эй-Зи", — с выражением пояснял в открытое окно Джей Ти, а Пол не без гордости расшифровывал эту аббревиатуру как Russian Hummer . А вот название Kozyol, с которым американцев познакомил Павел Суслов, ребятам не запомнилось — по крайней мере они его больше не использовали.

Приключения начались уже на подъезде к площадке, когда владелец автомобиля Алексей Борисов решил преодолеть глубокий водоем вброд на одном заднем мосту. К всеобщему разочарованию УАЗ застрял, и, чтобы его вытащить, потребовалась помощь пикапа Toyota Tundra с огромным пушбаром — приспособлением для выталкивания авто. Не без труда, но машину удалось вытащить из реки.

Впрочем, после этого Алексей подключил и передний мост, — и больше проблем с проходимостью не возникало. Зато они были с комфортом. Особенно "весело" было тем, кто сидел (а вернее — прыгал в такт неровностям дороги) на двух дополнительных сидушках в задней части машины.

"По ощущениям напоминает мне школьный автобус", — отметил Пол. "УАЗ — это как упражнения на пресс", — отметил Джей Ти, заняв место за рулем. — Мышцы отлично качаются в то время, как ты едешь". И оба пришли к выводу, что столь жесткой подвески они в своей жизни еще не видели.

Джей Ти удалось освоиться в Russian Hummer быстрее коллеги. В какой-то момент он прибавил газу и, несмотря на качество покрытия, разогнал автомобиль. "Вы это почувствовали? Все 37 "лошадей"? — поиронизировал довольный водитель. Но в итоге признал: "Эта машина реально управляется! Но тебе нужно ее разогнать. Она любит грязь и ехать по инерции. И как только ты разогнался — ты король. Ее ничего не остановит", — философствовал Джей Ти, вытирая испарину после небольшого тест-драйва.

Напомним, полгода назад те же парни тестировали УАЗик на улицах Лос-Анджелеса. "Я как будто в танке! Эта штука сумасшедшая. Чтобы ехать, нужно по-настоящему прикладывать усилия!", — делился тогда Пол Хьюстон.

Кроме того, ранее американцы испытывали классические советские "жигули" ВАЗ-2106, "Ниву", милицейскую "копейку" и легендарный грузовик ГАЗ-66.