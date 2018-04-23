Первый тест нового Mercedes-Benz A-класса

Это был процветающий, регулярно пополняемый класс. Отталкиваясь от его динамики, массовые автопроизводители строили прогнозы на ближайшее и среднесрочное будущее. Да каждый третий автомобиль во дворе или на парковке гипермаркета был именно хэтчбеком гольф-класса или сделанным из него седаном! А потом их практически не стало.

Падение рубля, инфляция, снижение реальных доходов населения, бюджетные седаны, которые по размерам и оснащению вплотную подобрались к автомобилям С-класса, а также заняли все производственные мощности внутри РФ — пазл сложился и беспощадно вырезал гольф-класс в России. «Гольфа» и «Сивика» у нас нет, Astra и Leon ушли вместе с GM и Seat , а Peugeot 308 и Mazda3 продаются тиражами, от которых хочется плакать.

Но интерес к таким машинам в России потеряли только массовые производители. А для премиальных брендов — это идеальный входной билет в клуб замшевых рулей и эмбиентной подсветки.

Это работает с Audi A3, BMW 1 серии, Infiniti Q30 , но, кажется, уже не очень актуально в случае Mercedes-Benz A-класса. Потому что он теперь вполне способен отнять покупателей у своих же старших родственников.

Новая концепция дизайна «Мерседеса» у многих вызывает приступы аритмии и асфиксии, но «ашка» живьем смотрится потрясно. Предшественник выглядел здорово и был одним из самых эффектных автомобилей в классе, но теперь даже он кажется неказистым и кургузым.

А-класс нового поколения сильно прибавил в длине, стал шире, а колесная база приросла тремя сантиметрами. Поначалу кажется, что у хэтча образовались некоторые проблемы с пропорциями, но пытаешься сам себе ответить на вопрос, что именно не так — и не можешь. Значит, все нормально.

Но под новым, аэродинамически усовершенствованным кузовом (коэффициент лобового сопротивления — 0,25, на 0,1 меньше, чем было раньше) лежит хорошо знакомая по модели прошлого поколения модульная переднеприводная платформа MFA, хотя и с рядом новшеств.

Например, в передней подвеске появились алюминиевые рычаги, а сзади на версиях попроще теперь будет стоять торсионная балка. Независимая многорычажка осталась на мощных версиях, а также у машин с подключаемым полным приводом с электромеханической муфтой вместо прежней гидравлики.

Технические изменения есть, но революции не случилось. И это вовсе не значит, что А-класс не умеет удивлять.

Интерьер хэтчбека можно назвать не просто лучшим в классе, но в принципе одним из лучших на рынке. Да-да, именно так. Потому что гармония ретро и модерна тут реально восхищает. В «Мерседесе» смогли сделать сверхсовременный интерьер, но сохранить при этом физические кнопки для управления жизненно важными функциями — например, климатом. Ценность этого решения поймет каждый, кто хоть раз пытался воспользоваться навороченным тачскрином на морозе.

Естественно, я не имею ни малейшего представления о том, как выглядит интерьер базовой версии «ашки», потому что на тесте был только топчик, да и еще с AMG-пакетом. Но дело в том, что и архитектурно, и в мелочах интерьер получился потрясающим. Поэтому 64 цвета контурной подсветки и большие экраны приборки и MBUX — скорее детали, а критически важные основы. Кстати, об MBUX.

Теперь так называется мультимедийная система «Мерседесов», и дебютировала она именно вместе с А-классом. В базе экран развлекательного комплекса будет семидюймовым, а в топе — 10,25 -дюймовым. Прорисовка системы потрясающая, логика и юзабилити — не космос, но намного лучше, чем были у Comand, а о количестве ништяков и фишек, зашитых в MBUX, можно написать пару томов. Поэтому ограничимся самым-самым.

Во-первых, в MBUX живет искусственный интеллект, взаимодействующий с облачными сервисами. Эта штука улучшает работу системы голосового управления, заставляя электронику воспринимать нешаблонные фразы пользователя и так же нешаблонно на них отвечать, а также подстраивает работу комплекса под привычки хозяина. Например, меняет радиостанцию, когда в эфире начинает кудахтать неприятный ведущий.

Увы, самообучаемость за те несколько часов, что мы провели в А-классе, оценить не удалось. Зато мы в полной мере опробовали навигатор на картах HERE и с дополненной реальностью. На часть экрана MBUX выводится изображение с передней камеры. Картинка украшена номерами домов, а при непосредственной близости к повороту появляются указывающие направление стрелки — как в видеоиграх.

Естественно, за часть функционала MBUX попросят доплатить. За дополненную реальность или экран в 10,25 дюйма, например. Да, есть вопросы к тому, как это будет работать в беспощадный снежно-реагентный сезон — но в те три с половиной дня, когда в России тепло и сухо, я бы пользовался этим хозяйством не выключая.

Правда, щенячий восторг от стрелочек на экране и общения с искусственным интеллектом вряд ли накроет тех, кто сидит сзади. Потому что, несмотря на три дополнительных сантиметра колесной базы, расширенный салон и приподнятый потолок, там тесно. За водителем ростом 183 сантиметра пассажиру такой же антропометрии уже впритык.

Багажник А-класса после смены поколения прирос на незначительные 29 литров (до 370 литров), зато ширина проема увеличилась на два сантиметра, а его длина подросла на 11,5 сантиметра. Рекордов не случилось, но задача багажника в такой машине — возить не комплекты колес в сборе или дизельную подстанцию, а пару пакетов и омывайку. Для них места даже с запасом.

На момент начала продаж в Европе Mercedes-Benz A-класса нового поколения будет предлагаться с парой бензиновых двигателей на версиях A 200 и A 250, а также с дизелем A 180d. Вероятно, наибольший интерес у вас вызывает 250-я «ашка» с 224-сильным турбомотором 2.0 — но вот, возьмите карандаш. Им удобно закатывать губу.

Самая актуальная и она же единственная версия для России на данный момент — A 200. Именно она первой появится на нашем рынке, а перспективы 250-го и дизельного хэтчбека в РФ призрачнее судьбы «Телеграма».

Mercedes-Benz A 200 — это бензиновый двигатель с кодовым обозначением M282, который был разработан совместно с Renault . Агрегат получил непосредственный впрыск топлива, специальное покрытие на стенках цилиндров для снижения трения, а также стал первой «четверкой» на «Мерседесе», способной отключать цилиндры: при низких нагрузках в режим ожидания уходят второй и третий цилиндры.

И все вроде бы ничего, но… рабочий объем этого агрегата составляет ничтожные 1332 кубических сантиметра, то есть — 1,33 литра! При этом выдуть из него получилось аж 163 лошадиные силы и 250 Нм крутящего момента.

Уверен, вы уже готовы проскроллить оставшееся, чтобы написать гневный комментарий. Но, во-первых, о проблемности (или беспроблемности) этого двигателя мы узнаем ни в этом, ни даже в следующем году. Во-вторых, малыш неплох!

Вполне бодренько тянет снизу, не скисает наверху и позволяет даже бойко перемещаться в городе — первую сотню А 200 разменивает всего через восемь секунд, а по ощущениям и того быстрее. При этом небольшой рабочий объем держит расход топлива в рамках приличия: заявлено 5,6 литра на сотню, у нас получалось в районе восьми.

Но магистральный боец из А-класса весьма условный. Уже после 120-130 километров в час вылезает нехватка мощности и тяги, хотя заявленная максималка «двухсотого» — 225 километров в час.

Для A 200 предлагаются две коробки: шестиступенчатая механика и семидиапазонный робот с двумя сцеплениями. Первую опробовать не дали, а роботизированная трансмиссия, которую «Мерседесу» поставляет Getrag, удалась. Переключения быстрые, но при этом плавные, а рывков в пробках (а мы в них постояли, почти намеренно) не было.

Проще говоря, первые впечатления от силового агрегата Mercedes-Benz A 200 однозначно хорошие, но через сколько тысяч километров этот мотор начнет ведрами жрать масло, а коробка вытряхивать из вас душу, я не знаю. Да и не уверен, что это случится. По крайней мере, до конца гарантийного срока.

Жаль, что к нам пока не планируют возить A 250. Потому что шасси хэтчбека способно переварить намного больше 163 сил 200-го.

Настройки тележки сместили в сторону спортивности и остроты ощущений. Поэтому подвеску поджали, отчего она постоянно, но неназойливо передает на кузов рельеф. Субъективно, «копейка» BMW — острее и отзывчивее. Объективно — с управляемостью у A-класса все в порядке.

Руль точный и в, лучших традициях «Мерседеса», довольно легкий. Усилие можно немного нарастить, включив Sport-режим. Немного — потому что не пристало людям за рулем Mercedes-Benz утруждать руки. Но машина за короткой баранкой следует безукоризненно, сопровождая даже самые дерзкие маневры настолько минимальными кренами, что их кренами-то называть некорректно.

Если же начать баловаться с мехатроникой, то довольно быстро приходишь к выводу, что самый оптимальный вариант — Comfort. В «Спорте» А-класс становится слишком дерганым и нервным в городе, реагируя на каждое прикосновение к педали газа резким скачком вперед. В Eco же коробка норовит забраться повыше как можно быстрее, а реакции на газ становятся не совсем вялыми — но уже не такими, как хотелось бы.

Почти идеальный баланс этого шасси с этим силовым агрегатом спрятан именно в «Комфорте». И не выпендривайтесь.

В России продажи нового А-класса начнутся в июне. Самая доступная версия обойдется в 1 720 000 рублей. Это будет тряпочный салон, маленькие экраны приборной панели и мультимедийной системы, а также датчики света и дождя и 15-дюймовые стальные колеса. Наиболее кучерявый А 200 встанет в 2 120 000 рублей (20 000 рублей дешевле базового C-класса со 150-сильным мотором). За эту сумму можно получить 18-дюймовые колеса, кожаную отделку, а также пакет потрясных AMG-атрибутов для экстерьера.

Впрочем, у конкурентов та же история. Более того, Audi A3 и BMW 1 серии за сравнимые деньги будут менее мощными и, по паспорту, чуть менее динамичными. Да, список модификаций этих моделей шире, но А-класс нового поколения только стартует на российском рынке. Позже появится А 220 с полным приводом, а там и остальные подтянутся.

Проще говоря, со всеми своими наворотами, дизайном, на который невозможно не обратить внимание, и потрясающим интерьером цены на хэтч «Мерседеса» не улетели в далекий космос.

Безусловно, найдутся те, кто откажется от покупки нового А-класса из-за мотора 1.33 или робота с двумя сцеплениями. Но есть версия, что типичный покупатель компактных «Мерседесов» в первую очередь хочет настоящий Mercedes-Benz, а не набор железок, который проедет миллион километров без капиталки и переживет своего владельца. Так вот, «Ашка» — настоящий, породистый «Мерседес». Почти такой же, как E— и S-класс или AMG GT, только маленький.

И, в отличие от конкурентов, которые зачастую кажутся уменьшенными копиями старших родственников, А-класс совсем другой. Это из него будут делать машины крупнее, дороже и статуснее, а не наоборот. Неспроста же именно тут дебютировала новая мультимедийка. /m