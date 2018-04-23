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Renault Twizy — лучший электромобиль Бермудских островов
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Renault Twizy — лучший электромобиль Бермудских островов 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Законы Бермудских островов запрещают брать в аренду автомобили с ДВС, и до недавнего времени вершиной комфорта для туристов был обычный мопед. Теперь же на острова приехали электрокары Renault Twizy и сразу стали машиной №1. Но что в них такого привлекательного, помимо самого факта, что ты едешь, а не идешь пешком? Аскетичный дизайн — здесь нет окон, а на дверях нет замков, потому что на островах нет автоугонщиков. Здесь места всего на одного человека, а двери просто поднимаются вверх, поэтому неважно, с какой стороны подойти к машинке. Руль, кнопка переключения передач, поворотники, а на приборной панели лишь датчик заряда батарей и простой спидометр.
Renault Twizy способен разогнаться до 45-50 км/ч, но не может — правила ограничивают движение на Бермудских островах на 35 км/ч. Зато так проще маневрировать на узких и извилистых дорогах острова и на одной зарядке можно проехать 50 км. Жители островов уже выстроили зарядные станции в ключевых точках региона.
В Twizy нет багажника и груз проще положить себе на колени, но зато есть место позади сидения водителя, куда при желании втиснется один пассажир. Ему будет довольно дискомфортно, так как маленькие колеса электрокара пересчитают все выбоины на дорогах, но если что — вытолкать машину из канавы не представляет труда. Отличный вариант для тропиков.
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