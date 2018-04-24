Два внедорожника против русского бездорожья

Не знаю как вы, но когда речь заходит о преодолении преград посерьезнее бордюрного камня, я думаю о «Джипах» и « УАЗах ». Есть, конечно, G-класс и Land Cruiser, но они уже пребывают в статусе декораций к A-классам и «Короллам», которые, как хорошие внуки, обеспечивают существование славных стариков. Jeep же — не только имя нарицательное, но еще и редкий массовый бренд, пока не помышляющий о микролитражках для каршеринга! Как и УАЗ.

На Земле почти 200 государств. Из них на Россию и США приходится почти 20 процентов всей суши. При этом и Россия, и США сильно уступают по плотности населения, например, Индии и Китаю, а значит все эти необъятные земли нет никакого смысла полностью закатывать в асфальт. Кто по нему будет ездить?

И пока другие страны нам завидуют, упражняясь в создании легковушек, мы и американцы сформировали две мощнейшие школы строительства внедорожников: похожие по сути, но разные по содержанию.

Поэтому только в России и США могут существовать компании, выпускающие исключительно автомобили повышенной проходимости — Jeep и УАЗ. Даже Subaru у себя на родине торгует кей-карами и десятилетиями делает легковые Impreza и Legacy, а в последнее время вообще акцентируется больше на безопасности, нежели на полноприводности и внедорожности. Есть еще Land Rover , но даже британцы стремятся к лоску и роскоши и не первый год тянут с выпуском нового «Дефа». Который еще непонятно, каким окажется.

Правда, любая попытка напрямую сравнить УАЗ и Jeep сведется к драке лаптя с «айфоном». В Ульяновске активно торгуют «буханками», возвращают на конвейер осовремененного «козла», а выпустить что-нибудь, что нормально чувствовало бы себя еще и на асфальте, собираются лишь в среднесрочной перспективе. Jeep же, напротив, презентует кроссовер за кроссовером, делая их на основе легковушек — например, « Фиатов ».

Но смысл ни там, ни там не меняется: основа имиджа этих машин — умение ездить там, где ездить не надо.

Раз уж сравнение назрело, то мы взяли самые нетипичные машины оппонентов. Это современнейший из УАЗов, то есть максимально расфуфыренный «Патриот» с кожей, климатом и подогревом руля — внедорожник, который хотя бы пытается быть современным, — а также самую внедорожную версию самой асфальтовой модели Jeep: Renegade Trailhawk.

Можно сколько угодно шутить над пластиком интерьеров УАЗов и над тем, чем они пахнут, но внутри «Патриот» получился удивительно удачным. Кнопок немного, они большие, пиктограммы на них легко читаются и понимаются. И все такое уютно-лаконичное, что даже врожденные недостатки этой машины воспринимаешь по-домашнему, как отклеившийся угол обоев или стоптанный тапок.

Кстати, о недостатках. Ходы рычага коробки огромные: включая пятую можно попасть под суд за сексуальные домогательства к пассажиру. Автоматический режим стеклоподъемников не предусмотрен, но случайно реализован: клавиши банально залипают в нажатом положении. USB-порт для зарядки гаджетов есть, но это не интегрированное в интерьер гнездо, а шнурок, растущий из бардачка и мешающий закрываться его крышке.

Мелочи? Есть еще стрелка уровня топлива, менящая свое положение в зависимости от скорости движения. Чем быстрее едешь, тем, якобы, больше у тебя бензина. Впрочем, о езде попозже.

Renegade Trailhawk, понимая свои несерьезные габариты и мультяшную внешность, вовсю эксплуатирует наследие предков. На каждом квадратном сантиметре интерьера тут есть упоминание о Willys, а посадка настолько вертикальная, насколько это возможно в кроссовере. Разница в том, что пока «Патриот» отчаянно шифрует несовершенство конструкции ништяками, которые доведут «Хантера» до инфаркта, «Джип» всячески пытается доказать, что он такой же, как и настоящие «Джипы». Только маленький.

Тут и ручка перед передним пассажиром, за которую он должен держаться, когда водитель Renegade Trailhawk съедет туда, куда кроссоверы не съезжают, и напоминающий грязь узор в красной зоне тахометра. Даже передние стойки мощные и широкие настолько, что за ними вполне может скрыться не только другая машина, но и девятиэтажка.

На асфальте у Renegade почти нет недостатков. Впрочем, как и достоинств. Управлять кроссовером все равно, что восемь часов мусолить жвачку. Подвеска энергоемкая, но по меркам класса жестковата, а рулю хватает только кожи и кнопок: усилие на нем безвкусное, как та же жвачка, а шевелить им в поворотах попросту скучно.

Короче говоря, на асфальте Renegade — рыхлый и неинтересный. Нет в нем кряжистости старших моделей. Даже от бюджетного Hyundai Creta кайфа больше.

Зато УАЗ — сущий аттракцион на колесах. Я не ездил на первых «Патриотах», но неплохо знаком с разгромными отзывами о них. И хорошо помню «Пикап», побывавший у нас на тесте в 2017-м. Тот коричневый снаряд настолько ненавидел прямолинейное движение, что после ста километров в час было проще разорить казино, чем угадать, в какой полосе окажется грузовик через 10 метров.

Новый «Патриот» же в этом вопросе больше похож на машину: по крайней мере, он не мечется по дороге, как гигантский шар для пинг-понга. Зато сила ударов от рессорной задней подвески на любой кочке такая, что о его грузовой сущности забыть не получается.

У внедорожника даже есть что-то похоже на разгонную динамику, хотя отечественная атмосферная четверка 2.7 производит больше пугающих звуков, нежели лошадиных сил и Ньютон-метров. Сюда бы человеческую кулису, чтобы при переключениях не размахивать рукой, как топором при рубке дров.

Renegade тоже не предел мечтаний, но 184 силы хотя бы не надо извлекать из атмосферной «четверки» 2.4, работающей вместе с девятиступенчатым «автоматом», тратя на это последние силы.

Но мы точно взяли эту парочку не для того, чтобы утюжить МКАД. Поэтому вперед, в трясины!

Бесцельно месить грязь не хочется. Да и в 2016-м у нас в Тверской области осталось незаконченное дело: мы не смогли доехать до радиозащитного купола, который скучает в лесу между деревнями Игнатово и Ларцево, неподалеку от Дубны.

Говорят, что раньше вокруг этой сферы высотой с пятиэтажку хотели построить санаторий, но эти планы умерли вместе с СССР. Пойди история другим путем, внутри купола сделали бы кабинеты для принятия грязевых ванн и электрофореза, а курортники с застиранными полотенцами и санаторными картами шли бы туда по плитке с предприятия, параллельно выпускающего элероны для ракет «земля-поверхность».

В современной России до шара можно добраться только если ты смелый, упертый или снегоболотоход. Мы — не снегоболотоход.

На бумаге УАЗ внушает уважение. Жестко подключаемый полный привод, понижающий ряд в коробке, блокировка заднего дифференциала (за 29 000 рублей), а также лебедка, идущая вместе с защитой рулевых тяг (за 45 000 рублей). Jeep упакован скромнее. Тут лишь несколько режимов работы управляющей электроники для бездорожья, имитация понижайки через очень короткую первую передачу девятидиапазонного автомата, да 22-сантиметровый клиренс (в базе 20 сантиметров).

Проблемы УАЗа видно невооруженным взглядом. Он тяжел и огромен, под каждым из бамперов тут больше 30 сантиметров, но реальный клиренс — 210 миллиметров под картером моста. Ага, это меньше, чем заявлено для Renegade. Снизу торчат элементы подвески, редукторы… и пусть выглядят они так, будто сначала сломается все вокруг, а только потом они, такая неаккуратность расстраивает.

«Джип», напротив, сделан опрятно и правильно. Нигде ничего не торчит, по всему периметру приклеен защитный обвес, а спереди и сзади в него вмонтированы массивные буксировочные петли.

Большая часть нашего пути к шару пройдет по промерзшей насквозь грязище, которая здесь и в Google-картах считается дорогой. Два года назад, когда все таяло, передвигаться здесь можно было не быстрее безногой черепахи. Сейчас тут кочковато, но твердо.

Кажется, примерно так и выглядит доводочный полигон УАЗа. Грубая и нестабильная на обычной дороге машина вдруг стала максимально понятной и предсказуемой! Если поначалу я еще притормаживал перед заметными провалами грунта, то спустя пару сотен метров завязал. Потому что единственная реакция «Патриота» на проезд ходом — тычок сзади и громыхание в багажнике.

«Джип» тоже справляется, но не так ультимативно. Неровности круче среднего заставляют его сбавить ход, а на совсем больших ямах он скребет бамперами. А вы ведь помните, что заявленный клиренс Renegade больше, чем у УАЗа?

Вообще, местность вокруг шара — хрестоматийное российское бездорожье. Поля, грязюка, обочины с болотистыми кюветами. Короче говоря, абсолютная противоположность условиям, для которых создавался «Джип». Это машина для боковых уклонов, вывешиваний, бродов в конце концов. Поиск YouTube легко докажет, что почти никто не загоняет Renegade по пороги в грязь.

Впрочем, мы подъезжали к месту, где должны были во всей красе засверкать таланты американца — узкой лесной тропе с перевалами и уклонами. В 2016 году тут раскрылся Cherokee Trailhawk: если в грязи они рубились с Subaru Outaback на равных, то в вопросах геометрической проходимости «Чероки» легко одолел японца, который едва не лишился бампера.

Но не судьба. За два года эта тропинка сменила статус с «труднопроходимой» на «вообще непроходимую» с десятками полуметровых колей, идущих до самого шара. Едем дальше.

А дальше была деревня Игнатово с траншеей посередине единственной улицы и недружелюбными жителями. За деревней начиналось заваленное снегом поле, слева ограниченное чащей, скрывающей от нас шар, а справа — чащей, скрывающей от нас Волгу.

Я не знаю места, где еще лучше можно было бы раскрыть внедорожный потенциал «Патриота». Жестко подключенная морда, понижайка, блокировка заднего диффа. Со всем этим хозяйством УАЗ великолепно чувствует себя в целине, где глубина снега иногда доходит до ступицы.

Трансмиссионные шумы, надрывный рев мотора, будто он вот-вот выплюнет в капот все поршни и клапаны, и еще целая симфония непонятных скрипов и стонов — но «Патриот» ломится вперед, не обращая внимания ни на что, даже если это похоже на дерево. Он просто едет там, где тяжело ходить.

Удивительно другое: Jeep прет по полю почти так же напористо! Он, конечно, двигается по колее, которую для него любезно пробивает УАЗ, но заслуги «Ренегейда» из-за этого преуменьшать не надо. Потому что базой для него послужил смазливый Fiat 500L , а внедорожный арсенал «Треилхока» не вполне честный: муфта вместо дифференциала, короткая первая передача вместо понижающего ряда… Но ведь это все работает! Муфта в поле не подала и намека на усталость или перегрев, а ненастоящая понижайка прадоподобно имитировала настоящую. Почти так же, как у «Дастера». И это комплимент.

До шара осталось несколько десятков метров. Два года назад мы остановились намного дальше, а теперь, сидя за рулем УАЗа, я вижу шар так же отчетливо, как свой подъезд от въезда во двор. От него нас отделяет тропинка. Узкая, кочковатая, но выглядящая вполне проходимой и безопасной.

УАЗ трогается с места, проезжает пару десятков сантиметров… Удар, еще удар — и машина замирает без движения, будто на нее свалилась бетонная плита. Лед под колесами тяжеленного внедорожника проломился, а под этим льдом оказалась зияющая грязевая бездна, но проблема была не в ней, а в безалаберности днища «Патриота». Он окопался передним редуктором и прекратил движение, хотя какой-никакой зацеп на задних колесах был, а от земли до бамперов оставалось несколько сантиметров.

Деревья вокруг хлипенькие, лебедиться на за что. Без особой веры в успех, но с надеждой цепляем трос к «Джипу», который на семь центнеров легче «Патриота» и, по паспорту, не должен таскать за собой ничего тяжелее 900 килограммов. Но! Рывок, еще рывок — и «Патриот» все-таки срывается с места. Зря мы не верили.

Глядя на дыры, которые оставил в тропе «Патриот», становится ясно, что если в них провалится «Джип», то достать его получится только с другой стороны планеты и в весьма потрепанном состоянии. Никаких ходов подвески не хватит, а шины у Renegade слишком узкие, чтобы проехать, не провалившись.

Пробуем еще раз УАЗом, но аккуратненько, по кромке колеи. Первое проблемное место осталось позади, но на дорожных шинах «Патриот» опять стаскивает, и он снова пробивает лед, повиснув на бедняге-редукторе. Снова трос, снова «Джип» и пара отчаянных рывков, которые вынимают УАЗ из плена.

Длина динамической стропы подходит к критической отметке, а тот факт, что лед под «патриком» проваливается второй раз подряд, прямо указывает на то, что УАЗ до шара не доберется, а «Джип» мимо накопанных им ям не проедет. Возможно, надо было пустить вперед американца, но…

Но даже самый маленький и асфальтовый «Джип», сделанный из девчачьего «Фиата», не оказался беспомощным паркетником. Он не только доехал туда же, куда добрался УАЗ, но и сделал так, чтобы «Патриот» не остался в лесу соревноваться в скорости разложения с шаром.

А УАЗ проиграл именно там, где и должен был проиграть. Когда понадобилась аккуратность и точность, их ожидаемо не нашлось. Но он был неподражаем там, где надо было рубиться и переть напролом. Казалось бы, просто справился со своей задачей, но назовите мне хотя бы еще одну новую машину за миллион с хвостиком рублей, которая сможет так же.

В этой паре нет и не могло быть победителя. Как нет лучшего между русским и английским языком, шахтерами в Кентукки и Ростове, трамваями в Сан-Франциско и метрополитеном в Москве, черным и белым…

Шар? Ну да, мы опять до него не доехали. Да и черт с ним! Проберемся к нему, когда начнем писать про вертолеты. /m