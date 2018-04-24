Семиместный Lifan MyWay: плюсы и минусы

Молодой, но быстро развивающийся и амбициозный китайский автопроизводитель Lifan расширяет своё присутствие на мировых рынках. Один из его продуктов — Lifan MyWay , известный также как Maiwei и X7. Это нечто среднее между обычным городским кроссовером и MPV: большой автомобиль с солидной внешностью внедорожника, способный вместить до семи человек и ориентированный на многодетные семьи с активным образом жизни и любящие путешествовать молодёжные компании.

Производитель говорит, что имя MyWay под лозунгом «моя жизнь — мой путь» будет использоваться для целого ряда новых транспортных средств, нацеленных на молодую аудиторию автолюбителей. Этот семиместный SUV — первый. Он предложит тем, кто выбирает его для ежедневного использования, несколько версий с разным уровнем комплектации и позволит настраивать внутреннее полезное пространство под нужды потребителей, увеличивая его для пассажиров, багажа или домашних животных. Можно определенно сказать, что MyWay — это транспортное средство для активного отдыха большой компанией. Особенности внешнего вида

Компактная конструкция семиместного автомобиля оформлена по всем правилам современного автодизайна, который четко определяет предназначение модели. Стильный кузов с мощным трехмерным фронтом и двойной линией талии производит впечатление. Машина крупная, но не слишком громоздкая для города: 4.5 м в длину, 1.8 в ширину, 1.7 в высоту, с 2 720-миллиметровой колёсной базой.

Стилисты, работавшие над экстерьером Lifan MyWay, хотели придать ему модный и вместе с тем прочный внешний вид. Внедорожный дизайн с массивными элементами кузова, огромными колёсными арками и защитными пластинами заставляет воспринимать модель как надёжный и безопасный транспорт, который не подведёт в сложной ситуации.

Стандартные колёса, правда, выглядят игрушечными и уродуют машину. Они слишком малы, чтобы быть красивыми, но можно заказать варианты побольше и добавить к ним красные тормозные суппорты, чтобы ваш железный конь выглядел по-настоящему круто. Придраться можно и к рейлингам на крыше — они хлипкие на вид и непригодные для перевозки тяжестей или спортинвентаря. Это, скорее, больше декоративный элемент, чем функциональный. Интерьер Откройте широкие двери и вас встретит салон типичного семейного внедорожника — вместительный, способный выдержать все превратности семейной жизни и детские шалости. Взрослым пассажирам, однако, придётся бороться не только за единственный разъём USB, но и за жизненное пространство для плеч и ног. Лифан Майвей устроит всех членов семьи только при условии, что они неприхотливы, не отличаются крупным телосложением и готовы терпеть тесноту.

Множество укромных местечек, разбросанных по всем трём рядам, позволят разместить тысячу и одну вещь — всё то, что вы и ваши спутники захотят иметь при себе в долгом путешествии. Интерьер небогат, но приятен на вид, с двухцветной обивкой сидений и панелями из темно-коричневого дерева. Кожа здесь искусственная, как и древесина, хотя выглядит неплохо. Если кто-то в вашей семье склонен к клаустрофобии, надо выбирать светлую обивку, ибо стандартная очень темная. Гнетущая атмосфера усиливается обилием черного и тёмно-серого пластика.

Есть в Лифан Майвей и многофункциональный трёхспицевый руль, и цветной сенсорный экран мультимедийной системы. Последний, правда, маловат для такой большой машины (7 дюймов), сидит низко и глубоко внутри приборной панели. Водителю приходится далеко отводить глаза от дороги и присматриваться к тусклой графике — всё это затрудняет работу с информационно-развлекательной системой и не способствует безопасности движения. Ниже дисплея расположилось много кнопок, показывая, что экран контролирует далеко не все функции автомобиля.

Внутреннее пространство хорошее для компактного SUV: между всеми тремя рядами сидений расстояние приличное, хотя задний ряд, несомненно, лучше использовать для подросших детей (ибо ISOFIX-креплений для детских кресел здесь нет — их можно найти только на среднем ряду). Если вы в нём не нуждаетесь, можете расширить область для багажа: за спинками задних сидений остаётся всего 295 литров грузового объёма (этого хватит лишь для нескольких пакетов с продуктами), но стоит сложить 2 ненужных кресла, и вы получите не менее 1 038 литров под чемоданы, коляску и детский велосипед.

Стоит отметить, что можно сложить не только третий ряд, но и второй. Кроме того, кресла среднего ряда можно сдвигать, наклонять и откидывать, настраивая комфортное положение для пассажиров или регулируя величину багажного пространства. За ненадобностью вообще можно демонтировать оба ряда за спиной водителя, расширяя грузовой объём до более 2 000 литров, но для этого потребуются сноровка, недюжинная сила и безграничное терпение.

Дорожные впечатления В движение Лифан Майвей приводится посредством 1.5-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя, генерирующего около 125 л.с. (92 кВт) при 5 800 об/мин и 168 Нм при 4 200 — 4 400 rpm. Агрегат спарен с механической пятискоростной коробкой передач или четырёхступенчатым «автоматом». На некоторых рынках MyWay предлагается с 1.8-литровым VVTi от кроссовера X60, выдающим до 128 л.с. при 6 000 оборотах в минуту и 165 Нм при 4 200 rpm.

Ни один из доступных силовых блоков не назвать мощным — они были бы хороши для компактного хэтчбека, но не для трёхрядного SUV. Однако производитель не рассчитывает, что кто-то будет использовать машину для регулярных перевозок тяжестей на большие расстояния, а для неспешных городских и пригородных коммутаций в сопровождении жены и детей их энергии вполне достаточно.

Если вы, вдохновившись прочным внешним видом Lifan MyWay, предвкушаете приключения вдали от цивилизации, не обольщайтесь. Эта машина не предназначена для сурового бездорожья. И дело не в миниатюрных 16-17-дюймовых колёсах. Тут нет никаких специальных технологий и конструкционных особенностей для преодоления глубоких грязевых канав, крутых каменистых склонов, распаханных полей и лесных дебрей. Клиренс в 192 мм и отсутствие полного привода (здешняя минивэновская платформа «заточена» исключительно под RWD — заднеприводная) ограничит ваши путешествия пригородными просёлками и накатанными тропами к месту отдыха.

Общие впечатления от поездки в MyWay напрямую зависят от того, из какого автомобиля вы в него пересели. Потребители Китая, Аргентины, Бразилии и, к сожалению, России оставляют массу положительных откликов об этом SUV, но это говорит не о его достоинствах, а о неприхотливости автолюбителей. Многих из них не смущает ни плавучесть машины на дороге, ни неуклюжая обработка поворотов, ни жёсткие плоские сиденья без должной поддержки, больше напоминающие барные стулья, чем автокресла. Педали газа и тормоза ведут себя странно — все манёвры надо просчитывать заблаговременно.

Подвеска пропускает в салон удары на каждой кочке, заставляя пассажиров клацать зубами. Езда по растрескавшемуся асфальту вызывает вибрации, сотрясающие всю кабину, а слабая шумоизоляция требует повышать голос при разговоре и делает долгие путешествия по трассе утомительными и неприятными. Впрочем, чего ещё ждать от бюджетной китайской машины стоимостью чуть больше 800 тысяч рублей? Явно не фантастической динамики, передовых технологий и лимузиновских удобств. Примечательное оборудование Стандартное оснащение достаточно скромное, но в силу современных требований к безопасности автотранспортных средств производитель постарался снабдить модель всем необходимым. Здесь есть электронный контроль устойчивости, иммобилайзер двигателя, Isofix-крепления для детских кресел; дневные ходовые огни, противотуманки, камера заднего вида и задние датчики парковки, антиблокировка тормозов + EDB, вентилируемые дисковые тормоза на всех четырёх колёсах, воздушные подушки, трёхточечные ремни безопасности на всех семи сиденьях, регулируемые подголовники и замки безопасности «от детей» на задних дверях.

Помимо этого в MyWay имеется мультимедийная система с GPS, Bluetooth и USB, 6 динамиков аудиосистемы, MP4-плеер и AM/FM радио, регулируемый по углу наклона руль (но не по досягаемости); электроуправление окнами, замками и зеркалами; ручной кондиционер и вентиляционные отверстия во всех трех рядах; настраиваемое сиденье водителя, рулевое колесо с аудиоконтролем и телефонией, специальные дисплей бортового компьютера (правда, монохромный) и прочие атрибуты современного автомобиля. Альтернативные варианты Если вы ищете семиместный автомобиль, но не хотите связываться с MPV и крайне ограничены в средствах, вас непременно привлечёт низкая стоимость компактного Lifan MyWay, стартующего с 850 000 рублей. В противном случае есть варианты получше: мощнее, просторнее, комфортнее, с хорошей динамикой, продвинутыми системами помощи водителю и безопасности, однако и цена будет минимум в 2 раза выше. Очень хочется поставить Лифан Майвей оценку «4», ведь за такие деньги автомобиль просто отличный, но слабая подвеска, «дохлый» мотор, неудобные кресла и ужасающая шумоизоляция гарантируют кроссоверу лишь твердую «3», ну может с плюсом.