Range Rover 2.0L Si4 PHEV: «Горячие камни» с электромотором

Как только в аэропорту Хитроу я угнездился в мягких объятиях длиннобазного Range Rover , выяснилось, что даже обычную регулировку кресел можно поднять на более высокий уровень. Вот, пожалуйста — теперь целых 24 направления. Правда, пульт в виде миниатюрного сиденьица на двери уж очень похож на мерседесовский. Но — глобализация, мультикультурализм… в общем, вы понимаете. Зато у немцев обогрев задних подлокотников если и есть, то только на S-классе да « Майбахе ». И у «Рейнджа» теперь есть! Кроме того, появилась возможность подключения аж 17 различных устройств. Салон буквально утыкан 12-вольтовыми розетками, разъемами USB и HDMI. Бизнесменам, вынужденным работать в автомобиле, пригодится точка доступа 4G Wi-Fi, поддерживающая до восьми мобильных устройств. Достала работа? Встроенный в спинки кресел массажер нынче предлагает 25 программ, в том числе режим «горячие камни». Я попробовал — действительно расслабляет, хотя с натуральными камнями, естественно, не сравнить.

И еще не могу не отметить, что задний ряд стал просторнее, и это никак не повлияло на объем багажника. Все-таки инженеры были заняты не только электроникой и развлечениями. Хотя в целом полное впечатление, что перед тобой не автомобиль, а спа-салон, совмещенный с коворкингом.

Махни рукой

Среди других новшеств — ионизатор воздуха в салоне. Да не простой: очищают воздух и минимизируют негативное воздействие смога заряженные наночастицы. Ишь ты, Чубайс и сюда добрался! Для тех, кто ценит безопасность, англичане приготовили пиксельные светодиодные фары с дополнительной лазерной секцией. Лентяям и просто «рассеянным с Бассейной» и других улиц сделан реверанс в виде функции Activity Key. С ней владельцы могут спокойно закрыть или открыть автомобиль, забыв ключ в салоне.

Интерьер «яхты» и джета. Каждая деталь спроектирована и создана так, чтобы доставлять водителю и пассажирам максимальный комфорт и удовольствие

Немало порадовала довольно забавная шторка панорамной крыши — управлять ею можно жестами. Достаточно провести рукой перед салонным зеркалом, ларчик откроется или, наоборот, закроется. Мне сразу показалось, что рэперы, среди которых немало поклонников роскошных вседорожников, будут разочарованы. Они ведь столь эмоциональные, у них шторка всю дорогу будет скакать туда и обратно.

Лишний вес Впрочем, на узких и опасных дорожках английской глубинки делать пассы руками было некогда — приходилось думать лишь о том, как сохранить сверкающие бока нашей громадины в целости. Поэтому я облегченно вздохнул, когда, пересев за руль гибридной версии 2.0L Si4 PHEV (P400e), выехал на шоссе, а потом и на бездорожье. Да, придется привыкать к словосочетанию «2-литровый Range». Это требует определенного психологического усилия. Надо сказать, что офф-роуд и скоростные трассы — не лучший выбор для гибрида. На шоссе он высасывает батарею буквально за несколько километров, а вне асфальта еще быстрее. Сразу показалось, что электроновинка тяжелее стандартного Range Rover. И действительно, весит гибрид на 216 кг больше, чем машина с 3-литровым дизелем, сравнимым по экономичности. Также не покидало ощущение, что неровности гибрид воспринимает несколько болезненнее обычной версии. Впрочем, комфорта стало не настолько меньше, чтобы разница кричала о себе. Меня больше беспокоило, остался ли неизменным клиренс? Когда вседорожнику добавляют лишних батарей, он порой приседает на брюхо. К счастью, в этом гибриде клиренс остался стандартным — 220 мм, как у остальных «Рейнджей».

Доверься навигатору

Один из главных козырей гибрида — внушительные характеристики. По динамике он занимает промежуточную нишу между бензиновыми V6 и V8. Четырехцилиндровый бензиновый Ingenium выдает 300 сил, у электромотора еще 116 л.с. Суммируются они не напрямую, а по особой формуле, всего набирается 404 л.с. и 640 Нм крутящего момента, что гарантирует 6,8 с разгона до «сотни» и максималку в 220 км/ч. Цифры, достойные уважения. Радует и расход топлива. Правда, не ждите обещанных 2,8 л на 100 км, мой гибрид выкушал аж 12 л. Однако же реальный аппетит традиционной силовой установки был бы близок к двадцати литрам. Причем использовать гибридную технологию можно примитивным способом или продвинутым. Это значит, вы можете ездить и надеяться, что покупка оправдается и когда-нибудь сэкономит ваши деньги, либо выбрать «предиктивную оптимизацию энергии». Мудреное название означает специальную функцию в навигаторе — расчет маршрута с учетом оптимального распределения бензиновой и электрической тяги для максимальной экономии топлива. Другое дело, станет ли хозяин «Рейнджа», потратив на него миллионы, выкраивать копейки на «предик-тивную оптимизацию». Сомнительно.

Где розетка?

Гибридный Range Rover может подзаряжаться как на ходу от аккумулятора, так и от розетки на стоянке. Увы, количество розеток даже в продвинутой Англии мизерно. На каждом шагу не найдешь. Но и если бы их было в тысячу раз больше, это не помогло бы. Зарядка требует так много времени, что теряет всякий смысл. Англичане гордо называют «быстрой зарядкой аккумулятора» время в 2 ч 45 мин. Причем столь «молниеносная» процедура возможна лишь при подключении к специальному 32-амперному стенду. Для стандартного 10-амперного понадобится 7,5 часа. Есть время выспаться. Улыбку вызывает и декларируемый гарантийный срок батареи в восемь лет. Вспоминая свой аккумуляторный английский пылесос, сдохший через два года, я в этом сильно сомневаюсь.

Как и в том обстоятельстве, что Range Rover способен проехать 51 км на электрической тяге. Мне лично ни на одном гибриде никогда не удавалось одолеть больше пяти километров на электричестве. Не построили еще идеальных городов, где бы такие машины реализовали фантазии своих создателей. Другое дело, что маркетологи «Ленд Ровера» нашли способ удовлетворить ту часть клиентов, кто готов потратить энную сумму денег на премиальный вседорожник, но платить при этом за въезд в центр города и прочие несправедливые, по их мнению, налоги не хочет. Это очевидно, по крайней мере для владельцев в Лондоне, где гибриды проезжают через историческую часть бесплатно.